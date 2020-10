Dokumentti KGB-loikkarista ja hänen tyttärestään on kotikutoinen mutta onnistuu näyttämään vakoojan valintojen aiheuttamat henkiset taakat

My Father the Spy -dokumentissa tavataan latvialainen Ieva Lešinska, joka joutui tekemään vaikean valinnan isänsä loikatessa länteen.

Harvan vauvakuvilla on yhtä synkkä tausta kuin My Father the Spy -dokumentin keskushenkilöllä Ieva Lešinskalla.

Neuvosto-Latviassa syntyneen Lešinskan äiti ja isä käyttivät häntä harjoitusmallina opetellessaan valokuvausta KGB:n vakoojakoulutuksessa.

Vuonna 1960 Lešinskan ollessa kaksivuotias hänen isänsä Imants Lešinskis otti Italiassa yhteyttä amerikkalaisiin ja ilmoitti halustaan loikata. Yhdysvaltalaiset suostuttelivat Lešinskisin sen sijaan työskentelemään salaa heille.

Kun vanhemmat olivat eronneet ja Lešinska 16-vuotias, hän sai kuulla isänsä työnantajan olevan KGB.

Nelisen vuotta myöhemmin, 1978, Lešinska matkusti New Yorkiin, missä isä teki vakoojantyötään osana Neuvostoliiton YK-edustajistoa. Nuorelle naiselle kokemus USA:sta oli hämmentävä, kun neuvostopropagandan kuvailema katuväkivalta ja porno eivät tulvineetkaan vastaan kaikkialla.

Uusiin sfääreihin hämmennys nousi visiitillä pääkaupunkiin Washingtoniin. Hotellissa isä paljasti, että hän oli kyseisenä päivänä loikkaamassa CIA:n siipien suojaan ja kysyi, halusiko Ieva palata äitinsä luo Latviaan vai jäädä hänen kanssaan Yhdysvaltoihin.

Jaak Kilmin ja Gints Grüben hieman kotikutoisen tuntuinen dokumenttielokuva jää mieleen loikkaustilanteesta seuranneiden moninaisten henkisten arpien kuvana. Vammoitta eivät selvinneet Lešinska, isä, äitipuoli tai äiti.

Kotikutoisuutta dokumenttiin synnyttää ennen kaikkea dramatisointien toteutuksen esittely, joka aloitetaan näyttelijöiden valinnasta. Rehellistä ja vähän taiteellistakin mutta myös etäännyttävää ja kangistavaa.

Harvinaisiin – joskin harmillisen lyhyisiin – näkökulmiin lukeutuu entisen tiedusteluagentin David G. Majorin kuvaus siitä, miten perusteellisesti loikkaamisen psykologiaa tutkittiin FBI:ssä.

”Loikkaaja menettää identiteettinsä, perheensä, nimensä ja maineensa”, Major kuvailee. Moni järkyttyi niin, että alkoi suunnitella paluuta.

Loppupuolella Lešinska ryhtyy selvittämään, oliko hänen isänsä kuolema vuonna 1985 luonnollinen vai ei. Yksi lähtökohdista on CIA:n kuuluisan myyrän Aldrich Amesin ilmianto, joka kohdistui ”latvialaiseen pariskuntaan”.

Kuolemaa selvittäessään Le­šins­ka vierailee entisen KGB-kenraalin Oleg Kaluginin luona. Tämä kertoo bulgarialaisen toisinajattelijan Georgi Markovin myrkytysmurhasta Lontoossa 1978 ja siitä saamastaan palkinnosta.

Tätäkin kylmäävämpi vilkaisu kulissien takaiseen vakoojamielenlaatuun on naureskelevan Kaluginin toteamus, että suurvalta USA:n alueella salamurhia ei voi tehdä, mutta Euroopassa tilanne on toinen.

My Father the Spy, Teema klo 21.45 ja Yle Areena. (K12)