Elli Toivoniemen dokumentissa tavataan sudenkorentoja harrastava Miikka Friman.

”Jokaisessa elämänvaiheessa on omat vaaransa”, sanoo Miikka Friman. Puhe ei ole ihmisestä vaan sudenkorennoista. Hyönteisten kautta ihminen tulee kuitenkin näkyväksi Elli Toivoniemen lämpimässä dokumentissa Kesäni sudenkorentona (2016).

Parikymppinen Friman hurahti sudenkorentoihin jo kuusivuo­tiaana. Siitä lähtien hän on harrastanut korentoja lähes kaikin mahdollisin tavoin: kuvannut, piirtänyt, tutkinut. Ilman korentoja elämällä ei välttämättä olisi suuntaa, analyyttinen mies to­teaa.

Omia luontodokumenttejakin Friman on kuvannut alusta asti – suomeksi ja englanniksi. Ne ovat myös tärkeä osa Toivoniemen elokuvaa. Vähitellen kotikutoisuus on karissut, mutta sama palava into on tallella.

Kesäni sudenkorentona kuvaa kauniisti ja alleviivaamatta, miten joskus pieniltä tuntuvat asiat saattavat kasvaa elämän täyttäviksi ihmeiksi.

Kesäni sudenkorentona, Teema klo 13.53 ja Yle Areena