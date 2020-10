Hauskassa ja herkässä dokumentissa tytär ja hänen muistisairas isänsä treenaavat kuolemaa – Kyse on kekseliäästä surutyöstä

Kirsten Johnsonin dokumentti Dick Johnsonin kuolema on mitä syvin rakkauden osoitus, puolin ja toisin.

Richard ja Kirsten Johnson leikittelevät ajatuksella Richardin kuolemasta, mutta leikissä on vakava pohjavire.­

Iäkäs mies kävelee kadulla, kun taivaalta putoaa tietokoneen monitori päähän. Ukko tuupertuu kadulle.

Myöhemmin sama seniori kaatuu portaissa ja taittaa niskansa, kompastuu katukivetykseen, lyö päänsä ja törmää rakennustyömiehen kanssa niin, että kakkosnelosesta törröttävät naulat lävistävät hänen kaulavaltimonsa.

Vanhus on Kirsten Johnsonin dokumentin Dick Johnsonin kuolema (2020) päähenkilö ja ohjaajan oma isä, eläköitynyt psykiatri, suklaakakuille perso Richard Johnson. Tapaturmat ovat lavastettuja.

Dokumentti kuvaa hauskasti mutta herkkyydellä kuolemaa ja elämän rajallisuutta. Kyse on kekseliäästä surutyöstä. Isä on jo ylittänyt 80 vuoden rajapyykin, alla on yksi sydänkohtaus ja etenevä muistisairaus. Kuoleman läheisyyttä ei voi kiistää.

Siispä isä ja tytär päättävät ottaa vääjäämätöntä sarvista kiinni alkamalla kuvata erilaisia tapoja, joilla isä menettäisi henkensä.

Ehkä brutaalit kuvat ja veivinheiton harjoittelu pehmentävät iskua siitä hetkestä, kun se oikea kuolema viimein osuu kohdalle.

Tässä mielessä kyse on mitä syvimmästä rakkauden osoituksesta, puolin ja toisin.

Kirsten Johnson on tehnyt pitkän uran kuvaajana.

Dokumentissa lajin hallinta näkyy varsinkin leikkisänä kokeilunhaluna: stunttien treenaus ja toteutus lomittuu saumatta isän ja tyttären vakaviin keskusteluihin elämästä, kuolemasta ja perheen historiasta sekä ilakoiden näyteltyihin autuuden hetkiin tuonpuoleisessa.

Johnsonit ovat seitsemännen päivän adventisteja, mutta uskolle keskeistä kysymystä kuolemanjälkeisestä elämästä dokumentti ei silti juuri ruodi. Jalat pysyvät tukevasti maallisessa vaelluksessa.

Koko kompositio huipentuu isän koskettavaan muistotilaisuuteen, jossa ystävät ja sukulaiset kokoontuvat yhteen kun­nioittamaan ”vainajaa”.

Seremonia on todellisuudessa kuvattu muutama vuosi ennen dokumentin valmistumista. Lupsakka vanhus seuraa oven raosta omia hautajaisiaan.

Välillä Johnson päästää irti isoista elämän ja kuoleman kysymyksistä.

Silloin käy selväksi, että dokumentti on pohjimmiltaan syvästi henkilökohtainen muisto rakkaasta ihmisestä.

Dokumentissa nähdään myös ainoat videot Johnsonin jo kuolleesta, Alzheimerin tautia sairastaneesta äidistä. Filmeissä ei näy oikea äiti vaan muistinsa eksyttämä vanhus.

Isänsä kanssa ohjaaja on selvästi päättänyt toimia toisin.

Dick Johnsonin kuolema, Netflix.