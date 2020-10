Soundi-lehden Jussi Niemen ensimmäisistä lehtijutuista on kohta 50 vuotta.

Musiikkitoimittajan uraa aloitellut Jussi Niemi kirjoitti ensimmäisen levyarvionsa englantilaisesta rockalbumista, joka hävisi nopeasti historian hämärään, eikä ole edes keräilijöiden himoitsema harvinaisuus.

”Ihan totta, sekö oli ensimmäinen? Muistelin ihan muuta”, nauraa Niemi nyt kotonaan Tampereen Tahmelassa.

Muistamattomuus on ymmärrettävää, sillä lyhytaikaiseksi jäänyt Heads, Hands & Feet ei ole rockyhtyeenä minkään luokan legenda, eikä sen toinen albumi Tracks edes vähäinen kulttiklassikko.

Kesällä 1972 julkaistun albumin avannut laulu Let’s Get This Show on the Road oli silti enteellinen, sillä oman ”shownsa” samaan aikaan liikkeelle saanut Jussi Niemi tekee musiikkitoimittajan ja musiikkikriitikon töitä yhä, melkein viisikymmentä vuotta ensimmäisestä arviostaan.

Mutta hän onkin erikoisalallaan sekä legenda että klassikko, oman sukupolvensa ylisukupolvinen mielipidevaikuttaja.

”Spirituaalisella tasolla tunnen olevani monimiljonääri, enkä osaa kuvitella mitään kiinnostavampaa, innostavampaa työtä”, tiivistää Niemi ammattimaiset vuotensa tunnistettavalla Mansen aksentilla, kuten syntyperäiselle tamperelaiselle sopii.

Rytmimusiikkien rakastajana ja musiikkitoimittajana hän on kuitenkin aito kosmopoliitti, jonka mielenkiintoa tyylit, kulttuurit, maat ja mantereet eivät ole pidätelleet koskaan. Hän on ollut aina omaan makuun luottava ja omaa tietään kulkeva ”outsaideri”.

”Parhaimpien musiikkien ytimessä on aina jotain salaperäistä, jotain ajan pysäyttävää. Tähän työhön kuuluu syiden etsiminen, löytäminen ja kuvaileminen – jos oikein hyvin käy.”

Tämän omaäänisen Niemen tunnistavat todennäköisesti ainakin, jotka ovat joskus lukeneet Tampereella edelleen tehtävää Soundi-lehteä tai sen edeltäjää, Waldemar Walleniuksen vuonna 1971 perustamaa Musa-lehteä.

Vapaana toimittajana yhä työskentelevä Niemi ryhtyi kirjoittamaan arvosteluja ja haastatteluja molempiin heti – Musaan toisesta varsinaisesta numerosta, joka julkaistiin elokuussa 1972, kannessa paidaton Keith Richards.

Rolling Stones oli tietysti myös yksi teini-ikäisen Niemen musiikillista sisäänheittäjistä, sillä vuonna 1950 syntyneenä hän oli juuri sopivan ikäinen heittäytymään englantilaisen nuorisomusiikin hyökyaaltoon.

Kaikkein syvimmin Niemeä kouraisi kuitenkin se, mistä näiden nuorukaisten rock oli saanut sytykkeensä: afroamerikkalainen blues.

”Muistan edelleen sen mykistävän ja koko ruumiin sähköistäneen hetken, jolloin kuulin Voiman tavaratalon levyosastolla ensimmäisen kerran oikeaa mustaa bluesia. Se oli kuin uskonnollinen herätys ja samalla paluu mystisesti tutulta tuntuvaan kotiin, josta en ollut edes tietoinen.”

Viisitoistavuotiaan Niemen mielen mullistanut Lightnin’ Hopkinsin levy ei ollut hänen oma löytönsä, vaan myyjän ehdotus – pyyteetön ele, jolla on ollut kauaskantoiset seuraukset. Niemi mieltääkin itsensä toimittajana ennen kaikkea kokemukselliseksi (tiedon)välittäjäksi ja hyvän musiikin jakajaksi, jopa ”soihdunkantajaksi”.

”Kyllähän se lämmittää, että saan yhä palautetta levyistä, joita suosittelin vuosikymmeniä sitten”, sanoo Niemi, joka on kirjoittanut viimeiset 25 vuotta arvosteluja myös kotikaupunkinsa Aamulehteen. Mutta valtakunnallisille diggareille hän on se Soundin Jussi Niemi, joka on pystynyt säilyttämään innostuksen ja uteliaisuuden kaikkeen uuteen lähes viisikymmentä vuotta – lainkaan leipiintymättä.

”Ehkä se johtuu luonteesta, ehkä elämän arvostamisesta”, arvelee Niemi, joka sanoo viettäneensä lapsuutensa viikatemiehen kanssa, kuin bluesiin valmistautuen: ”Sodasta palannut isäni oli kuolemansairas syntyessäni, mutta häntä ennen äitini kuolikin syöpään. Olin kymmenen.”

Niemi päätyi musiikkitoimittajaksi päähänpistosta – kun keksi tarjota Lontoossa sattumalta kohtaamansa Hawkwind-yh­tyeen muusikon haastattelua vasta perustettuun Musa-lehteen.

Entä jos et olisi kohdanut kadulla saksofonisti Nik Turneria, etkä olisi tarjonnut?

”Enpä tiedä. Pyrin lukion jälkeen kieli-instituuttiin opiskelemaan englantia, ja jäin pisteen päähän”, sanoo Niemi, mutta ei ole pahoillaan. Sitä paitsi hänhän on myös kääntäjä: sekä omien musiikillisten kokemusten että muiden musiikkikirjojen, joita on suomentanut nyt yhdeksän aina Beatlesista alkaen.