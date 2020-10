Ryhmäteatterissa näyttelevä Robin Svartström kehuu kotiteatterinsa ryhmätyöperinnettä.

”Kaikilla näyttelijöillä on oma näkymätön yleisönsä, joka on aina paikalla, sanoo Robin Svartström.­

Robin Svartström on saapunut haastattelua varten työpaikalleen Ryhmäteatterille kesken kesälomansa mökiltään Inkoosta. Näyttelijän kesä kului Suomenlinnan Hyvän omantunnon linnakkeen suojissa, jossa hän esiintyi loppuun varatuille katsomoille komediassa Elling. Kesäteatteriesitys jatkui syyskuulle asti.

Nyt Svartströmillä on aikaa kunnostaa Inkoon mökkiä marraskuuhun, silloin alkavat Ryhmäteatterin seuraavan produktion harjoitukset. Vielä julkistamattoman esityksen ensi-ilta on tammikuussa.

Ryhmäteatterin ensembleen Svartström on kuulunut vuodesta 2012. Kiinnitystä ennenkin Svartströmistä oli tullut tuttu vierailijakasvo useissa Ryhmiksen esityksissä.

Yhteistyö alkoi jo vuonna 1999, kun hän teki Teatterikorkeakoulun taiteellisen lopputyönsä Ryhmäteatteriin Pablo Nerudasta kertovassa näytelmässä Isla Negran postimies. Pertti Sveholm oli Neruda, Svartström näytteli postinkantaja Mario Jimenezin roolin.

Sittemmin Svartström on tullut tunnetuksi lämpimän inhimillisesti tulkitsemistaan rooleista, Jäniksen vuoden Vatasesta Peter Panin Kapteeni Koukkuun ja Yksi lensi yli käenpesän McMurphyyn. Pienessä teatterissa on saanut tehdä rooleja laidasta laitaan.

Kotiteatteri on hänen mielestään edelleen paras paikka.

”Rakastan teatterissa ryhmätyötä ja se kuuluukin voimakkaasti Ryhmiksen traditioon, jokainen ottaa vastuuta tekemisestä kokonaisvaltaisesti. Minna Suuronen, Juha Kukkonen ja Santtu Karvonen ovat maailman parhaat vastanäyttelijät”, Svart­ström kehuu muita Ryhmäteatterin vakituisia näyttelijöitä.

Ruotsinkielisestä espoolaisperheestä kotoisin oleva Svart­ström piti esiintymisestä jo lapsena. Ensimmäinen isompi julkinen esiintyminen oli Svenska Teaternissa vuonna 1982 näytelmässä Noak (suom. Nooa).

”Tätini oli nähnyt ilmoituksen, jossa haettiin esiintyjiä ja vinkkasi siitä minulle. Pääsin kuoroon papukaijaksi, ja oli minulla pari repliikkiäkin.”

Sitä seurasi rooli poikajengiläisenä Ylen koulukiusaamisesta kertovassa tv-elokuvassa Det e en kova city, sidu eli suomeksi Tää on kuule kova city.

”Kun astuin ohjelman jälkeisenä päivänä koulun pihalle, kävi aikamoinen supina. Hetki oli suurimpia sosiaalisia menestyksiäni koulussa”, hän muistelee ja nauraa.

Svartström on ehtinyt kokeilla montaa alaa. Opintoja on kertynyt yhteensä neljässä eri korkeakoulussa. Ensimmäistä kertaa hän pyrki Teatterikorkeakouluun heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen, mutta ovet eivät vielä auenneet.

Niinpä koulussa matemaattisissa aineissa hyvin pärjännyt Svartström meni Teknilliseen korkeakouluun materiaali- ja kalliotekniikan osastolle sisään suoraan papereilla. Opiskelu ei kuitenkaan innostanut, ja hän vaihtoi Helsingin yliopistoon opiskelemaan fysiikkaa.

”Tai ’opiskelemaan’”, näyttelijä sanoo ja viittoo ilmasitaatit.

Yliopistoaikana löytyi nimittäin kaiken ajan nielevä harrastus.

”Huomasin opiskelijoille jaettavan ylioppilaskalenterin takasivulla ilmoituksen Ylioppilasteatterin pääsykokeista ja hämmästyksekseni pääsin sisään”, hän muistelee.

Samalla Teatterikouluun pyrkiminen jatkui, joka vuosi. Yhtensä kuusi kertaa.

”Oli se sellaista pyrkimystä ja jokakeväistä pettymystä.”

Välissä hän ehti hakea myös Tukholman teatterikouluun, mutta karsiutui viimeisessä vaiheessa.

”Se oli mielenkiintoinen kokemus, ihan erilainen kuin Suomen pyrkimiset. Ilmapiiri oli hyvin analyyttinen ja tekstilähtöinen meidän fyysiseen menoon verrattuna. Jokainen hakija sai puoleksi tunniksi ennen omaa vuoroaan kokonaisen luokkahuoneen keskittymistä varten, kun täällä hakijat odottivat ahtautuneina käytävään.”

Samana vuonna 1994, kesken Opettajankoulutuslaitoksen luokanopettajaopintojen, avautuivat Teatterikorkeakoulun ovet vihdoin.

Edelleen näytteleminen on Svartströmistä innostava ammatti. Ohjaamistakin hän on ehtinyt kokeilla: viime syksynä Ryhmä­teatterissa sai ensi-iltansa debyyttiohjaus Okko Leon kome­diasta Onnellisten saari.

Vaikka kokemus oli hyvä, kertoo Svartström kokeneensa itsensä prosessin aikana ”valeohjaajaksi”.

”Meillä on tosi paljon hyviä ohjaajia, en koe mitään tarvetta lähteä kilpailemaan.”

Vanhenemiseen hän suhtautuu tyynesti.

”Tosin fyysinen ikääntyminen tuottaa hämmästystä. Tulee sellaisia tasapainojuttuja, että oho, pystyinhän minä tuosta nuorena hyppäämään.”

Toisaalta: ”Kaikilla näyttelijöillä on oma näkymätön yleisönsä, joka on aina paikalla. Vanhemmiten sen voima ja vaikutus on pienentynyt. Itsevarmuus lisääntyy eikä tarvitsee puristaa niin kamalasti kuin nuorempana.”