Henrik Meinanderin Kaleidoskooppi sisältää 15 tutkielmaa, jotka lähes kaikki on kirjoitettu ja julkaistukin 2010-luvulla.

Henrik Meinander: Kaleidoskooppi. Tutkielmia Suomen historiasta. Suom. Ulla Paavilainen ja Jouko Nurmiainen. Siltala. 351 s.

Viime vuosina Henrik Meinander (s. 1960) on mieltynyt tietynlaiseen näkötornihistoriaan. Siinä hän tähyilee menneisyyden ilmiöihin kulloinkin valitsemastaan aikapisteestä käsin – taaksepäin, eteenpäin, sivuille. Metodilla on etuja jos riskejäkin, hyvin haavoittuva se joka tapauksessa on.

Artikkelikokoelmassa Kaleidoskooppi on hyppysellinen samaa henkeä, muutamissa teksteissä toisia selvemmin. Vaan mikä ihmeen kaleidoskooppi?

”Optinen leikkikalu, jonka värikylläiset ja symmetriset kuviot muuttavat muotoaan kädenkäänteessä. Juuri tätä koen historian ja historiantutkimuksen vahvasti olevan”, Meinander selventää alkusanoissaan.

Kirja sisältää 15 tutkielmaa, kaikki on kirjoitettu ja (muut paitsi yksi) jo julkaistukin 2010-luvulla.

Mikseipä tällainen kompilaatio aivan sallittua olisi, mutta tunnustan tunteneeni lievähköä pettymystä kierrätyksestä. En näe vaikkapa Topelius ja rautatiet -tyyppisen artikkelin (2019) pikaiselle uudelleen julkaisemiselle ehdottomia perusteita – muita kuin toki halun tuoda se julki myös suomeksi.

Mutta on kirjassa muutakin tavaraa, universaalia, jänteikästä tulkintaa. Esimerkiksi tutkielmassa Pitkä 1900-luku Meinander jäsentää kokoavasti pohjoismaisen demokratian historiallisia juuria, ja ote on omintakeisen itsenäistä.

Puolessasadassa sivussa hän mittailee Ruotsin ja Suomen kehitysasteita ja -eroja, sitä miten samansuuntaisesti mutta eritahtisesti kaksi kansakuntaa on nykypäivään liukunut.



Kun muistamme maiden syvät erot lähtökohdissa ja tapahtumahistoriassa, voi jopa ihmetellä, kuinka luontevan lähelle toisiaan kaksi naapuria on vuosi­sadan myötä liimautunut. Erilaisuutta löytyy yhä, sittenkin rutkasti enemmän yhdenmukaisia piirteitä.

Solmukohdiksi kirjoittaja nostaa 1890-, 1930-, 1970- ja 2010-luvut. Niitä voisi luonnehtia kehitysristeyksiksi ja -tiivistymiksi, ja 1970-luvulta eteenpäin olemme Meinanderin mukaan todistaneet jo ”kansallisvaltion iltapäivää”.

Hyvinvointivaltion jokaista rastia ei silloin suinkaan ollut saavutettu, mutta vissi väsähdys alkoi järjestelmää kalvaa – edelläkävijä Ruotsissa ensin. Odotushorisontti samentui, historian dynamo hidastui.

Teoksessa on motivoituneita kapeampiakin aihetarkasteluja, kuten artikkelit jääkäriliikkeestä ja Risto Rytistä. Kummassakin esiintyy (Michael Jonasin lanseeraama) termi ”muistelmakartelli” – täydestä syystä.

Kartelli kavensi kauan suomalaista historiakuvaa, kun muistelijat ja muutkin historiankirjaajat peesasivat Rytin ja Mannerheimin auktorisoimia versioita. Kartellin purku vaati ulkomaalaisia tutkijoita, ”joita ei sitonut tarve suojata isänmaan mainetta ja suurta sankarikertomusta”.

Luonnonlapsia, supermiehiä ja fanaatikkoja -essee purkaa urheilunationalismin muodonmuutosta. Meinander erittelee keskenään täysin erilaisia ja eriaikaisia urheilijaromaaneja: Urho Karhumäen Avoveteen (1936), Juhani Peltosen Elmo (1978) ja Miika Nousiaisen Maaninkavaara (2009). Urheilumiehenäkin Meinander hallitsee alueen, ja otsikon lupaamasta vertailusta tulee hedelmällistä.

Valikoimateoksia, jopa yhden tekijän valikoimia, rasittaa useimmiten epätasaisuus. Professorikaan ei ole siitä vapaa, olisin itse jättänyt Kaleidoskoopista sivuun pari kolme artikkelia.

Mutta värikylläisyyttä piisaa, symmetriaa, ja heilahtavaa symmetriaa.Veli-Pekka Leppänen