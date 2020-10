Yritä ymmärtää arkkitehtiä, hän on usein vain yksi rattaan osa rakentamisen ketjussa

Talot ovat rumia. Ennen olivat kauniita. Havainnekuvissa luvataan paratiiseja, jotka muuttuvat urakassa vitseiksi.

Suomessa on noussut Facebook-tason arkkitehtuurikapinaa, kun kauppakeskusten sokkeloille, kampusrakennusten tilaratkaisuille tai ylipäätään uudisrakentamisen ongelmille etsitään aiheuttajaa.

Etsitään syyllinen, joka on suunnitellut tämän kaiken pahan. Rahat on käärinyt arkkitehti.

Tai ehkä on vain niin, että ihmiset eivät enää ymmärrä entistä sankariammattikuntaa.

Mika Savela on Suomen arkkitehtiliiton lehden Arkkitehdin päätoimittaja. Journalistiarkkitehti tunnistaa tilanteen. Arkkitehti joutuu helposti tikun nokkaan.

”Henkilöityminen kohdistuu hyvässä ja huonossa arkkitehtiin.”

Arkkitehdeillä on ammatteja kuin Anssi Kelan biisissä: virkamiehiä, projektinjohtajia, lainsäätäjiä, itsensätyöllistäjiä, satahenkisen toimiston osakkaita.

Heillä kaikilla on erilainen näkökulma rakentamiseen, suunnitteluun, kaupunkeihin, tilakokemukseen, historiaan tai vaikka kaikille tutuimpaan aiheeseen, elitismiin.

Väännetään rakenne rautalangasta.

Yleensä ymmärretään, että elokuvaohjaajan rooli vaihtelee tuotannoissa. Välillä ohjaaja on auteur, joskus studion duunari tai tähden tahdon seuraaja.

Arkkitehtuurissa vaihtelu on yhtä tavallista, paitsi että paska rakennus pännii enemmistöä enemmän kuin heikko leffa.

Ulkopuolisten on vaikea hahmottaa rakentamisen ketjua. Siinä arkkitehti on usein vain yksi rattaan osa. Päämäärä on saada aikaan rakennusliikkeille tuottavaa liiketoimintaa.

”Se valta mitä Aallon aikalaisilla oli, sitä valtaa ei enää ole”, Savela sanoo.

Se on ihan hyvä. Valta tuli modernismin, meidän monoliittimme, kehitysuskon mukana. Modernismin nähtiin tuovan Suomeen niin auvoisaa elämää, että hetkittäin arkkitehtipiireissä ei ole osattu kritisoida sen maailmankuvaa.

Samaan aikaan Euroopassa käydään keskusteluja, millaista perintöä arkkitehtuurilla halutaan jättää kriisin jälkeisiin yhteiskuntiin. Meilläkin kannattaisi keskittyä miettimään laajasti, millaisella rakentamisella luodaan vakautta?

Eikä keskustelun tarvitse olla näin suureellista. Arkkitehtuuri on ihan tavallista maailmaa, Savela sanoo. Arkkitehdit kantavat huolta lapsista ja vanhuksista. (Liikuttaako jo?) He ottavat tyylikkäille harteilleen vastuuta yleisestä hyvästä ja yrittävät leikkauksien jälkeen jotenkin säilyttää alkuperäisen idean ihanteet. (Nyt saa itkeä.)

Historian tuntemus auttaisi kaikkia suunsa avaajia. Nyt huokaillaan jugendrakennuksia parhaana mahdollisena rakentamisena. Savelasta jugendtalot olivat rakennusaikanaan "ahneuden ilmentymiä”: vanha räjäytettiin pois kivilinnabisneksen tieltä.

Me emme oikein osaa nähdä koko kuvaa. Siinä hitaat ja harmaat arkkitehdit ovat edelleen taitavia. He jarruttavat, eivätkä innostu.

He eivät voi tehdä vanhan näköistä, jos se tarkoittaa vain julkisivun koristelua jugendilla ohikulkijoiden katselua varten.

Nuori polvi on päässyt irti modernismin vaateesta ja vaikutteita voi ottaa myös historiasta vapaammin. Suunnitelmiin on ilmaantunut aika paljon on vanhoja kunnon kaaria.

Jos jotain tahoa haluaa syyttää huonosta rakentamisesta, voi huoletta parjata rakennusliikkeitä.

Variaatio puuttuu. Pitäisi olla muitakin rakentamisen tapoja kuin muutaman ison rakennusfirman kilvoittelu. Pienissä rakennushankkeissa voisi kerrankin mennä arkkitehtuurin ehdoilla.

Jos siis katsot Kalasatamaa, älä kiroa, ettei enää osata tehdä taloja vaan huuda:

Missä viipyvät moninaiset rakentamisen mallit!