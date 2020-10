Teatteri Jurkan johtajaksi on valittu näytelmäkirjailija ja ohjaaja Tuomas Parkkinen

”Jurkassa tehdään tinkimätöntä, kokeilevaakin teatteria ja sillä on kunniakas historia”, sanoo teatterin johtajana välittömästi aloittava Tuomas Parkkinen.

Helsinkiläinen Tuomas Parkkinen on monipuolinen ohjaaja ja näytelmäkirjailija.­

Helsinkiläisen Teatteri Jurkan johtajaksi on valittu näytelmäkirjailija ja teatteri- ja oopperaohjaaja Tuomas Parkkinen, 51.

Hän aloittaa tehtävässä heti.

”Jurkassa tehdään tinkimätöntä, kokeilevaakin teatteria ja sillä on kunniakas historia. Olen pitkään keskittynyt suuriin tuotantoihin ja laajaan kuvaan. Nyt pääsen toteuttamaan myös teatterin ydintä, joka on kirjailijan, katsojan ja näyttelijän pyhä liitto. Tämä luonnistuu hienosti huoneteatterissa”, Parkkinen sanoo teatterin tiedotteessa.

Teatterin hallintojohtajaksi on nimitetty aiemmin teatterisihteerin tehtäviä hoitanut Lilli Earl.

Parkkinen on uransa aikana ohjannut monologeja, kamarinäytelmiä, satiiria, komediaa sekä viime vuosina useita suuria musiikkiteatteri- ja oopperatuotantoja muun muassa Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun.

Hän on kirjoittanut 16 näytelmää, joiden joukossa oopperalibrettoja, musikaali- sekä oopperamaailmaa ivaavia revyitä. Hänen tunnetuimmat teoksensa ovat ooppera Veljeni vartija (2018), musikaali Tom of Finland (2017), komediat Kekkonen – syntymästä kuolemattomuuteen (2012), Madaamit (2008) ja Stand up, Jesus! (2003) sekä musiikkikomedia Seppo Ruohonen – Matin ja Tepon veli (1997).

Tänä syksynä Parkkinen on ohjannut muun muassa Seinäjoen kaupunginteatterin Evitan ja Oulun oopperan Fidelion.

Parkkisen kirjoittama ja ohjaama ooppera Hiljaiset perivät maan – ooppera Lapuan liikkeestä saa kantaesityksensä ensi kesäkuussa Ilmajoen musiikkijuhlilla.