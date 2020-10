Main ContentPlaceholder

Ylioppilaskunnan Laulajien Pohjois-Karjala -videosta tuli nopeasti nettihitti, mutta nyt moni katsoja ihmettelee, miksei sitä kuvattu Pohjois-Karjalassa

Leevi and the Leavingsin kappaleen uuden sovituksen on tehnyt Tuomas Meurman, ja sen videolla muun muassa painitaan suolla.

Logo-lippiksiä, saappaita, mökkiverkkareita ja vanhoja urheiluseurojen paitoja. Peltoja, vanhoja baareja ja tyhjiä maanteitä. Kun tämä kaikki kuorrutetaan parikymmenhenkisellä mieskuorolla laulamassa Gösta Sundqvistin Pohjois-Karjalaa, niin on selvää, että yleisö on sulaa vahaa. Ylioppilaskunnan Laulajien torstaina julkaistua tuoretta musiikkivideota on parissa päivässä katsottu lähes 150 000 kertaa. Vastustamattomasta nostalgiapläjäyksestä ovat vastanneet muun muassa Leevi and the Leavingsin hitin uudelleen sovittanut Tuomas Meurman, kuvaaja Hannu Pyyhtiä, tuottaja Ville Saukko sekä ohjaaja Heikki Slåen. Video on kerännyt lähes poikkeuksetta kehuja, mutta tarkkasilmäisimmät katsojat ovat huomanneet, ettei sitä ole kuvattu Pohjois-Karjalassa, vaan yli 300 kilometrin päässä Padasjoella. ”Ei ole ei, ja se johtuu monesta asiasta. Kun kuulin sovituksen ensimmäistä kertaa, tuntui, että kappaleessa on kyse abstraktimmasta kaipuusta luontoon, juurille ja hiljaisuuteen eikä välttämättä juuri Pohjois-Karjalaan. Se laajenee kokonaiseksi mielenmaisemaksi jotain sellaista kohtaan, jota olemme menettämässä” ohjaaja Slåen kertoo. Toki tuotannossa myös säästettiin pitkä penni ja paljon aikaa, kun muissa päivätöissä käyviä kuorolaisia ei kuljetettu Pohjois-Karjalaan asti. Paitsi Päijänteen rannalla Padasjoella, videota kuvattiin viime kesänä myös Torronsuolla, Siuntiossa, Inkoossa ja Sipoossa. ”Ymmärrän kyllä, että jos katsoja on kotoisin Pohjois-Karjalasta, olemme tehneet häntä kohtaan väärin, mutta halusimme, että viesti olisi laajempi”, Slåen sanoo. Ylioppilaskunnan Laulajien torstaina julkaistua tuoretta musiikkivideota on parissa päivässä katsottu lähes 150 000 kertaa. Kuvakaappaus Youtubesta.­ Hän kertoo, että Torronsuon kuvauksiin liittyy projektin kuumottavin ja hienoin hetki. Slåen tajusi paikan päällä, etteivät he millään pysty etenemään alkuperäisen kuvasuunnitelman mukaan, jossa liikkuvia kameroita varten olisi pitänyt virittää vaijereita ilmaan. ”Ajattelin, jo että olen sössinyt kaiken, mutta kun 30 miestä alkoi laulaa stemmoissa ihan toista kappaletta auringonlaskussa, syntyi vaihtoehtoinen idea.” Slåen seuraa monia uudenlaista miehuutta käsitteleviä podcasteja. Hänen mieleensä palasi yhdysvaltalaisen Jeddy Azuman podcastissaan käsittelemä miesten retriitti, jonka ohjelmaan kuului eräänlainen joukkopaini. Siinä osallistujat viedään yhtaikaa kamppailutatamille ottamaan toisistaan mittaa rakastavassa hengessä. ”He pääsevät kunnolla nujuamaan, vapauttamaan soturienergiaansa ja kosketuksiin toistensa kanssa”, Slåen kertoo. Paitsi Päijänteen rannalla Padasjoella, videota kuvattiin viime kesänä myös Torronsuolla, Siuntiossa, Inkoossa ja Sipoossa. Kuva on videosta Youtubesta.­ Ihan heti tuottaja Saukko ei lämmennyt ajatukselle, että kuorolaiset ottaisivat toisistaan mittaa suopainissa, onhan Ylioppilaskunnan Laulajat on yleensä totuttu näkemään frakeissa. Mutta kun Slåen vähän myöhemmin sai luvan esitellä idean kuorolaisille, se oli menoa. ”Silmät syttyivät, joku huusi jes, ja puolet olivat jo heti liikkeellä ja haravoimassa suosta pahimpia tikkuja pois. Lopulta minun ei tarvinnut kuin antaa asioiden tapahtua. Saimme vielä taustalle törkeän hienon auringonlaskun. Se oli maagista.”