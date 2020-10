Johanna Freundlich on ohjannut tyylilleen uskollisesti tarinankerrontaan luottavan esityksen.

Draama

Några av oss. Svenska Teaternin Amos-näyttämö lauantaina 10.10. Näytelmä Eva-Maria Benavente Dahlin (suomenkielinen käännös Tanja Oreto), ohjaus Johanna Freundlich, skenografia Erik Salvesen, puvut Emilia Eriksson, valot Tom Laurmaa, äänet Antti Puumalainen. Näyttämöllä Patrick Henriksen, Niklas Åkerfelt, Max Forsman ja Dennis Nylund. ★★★

Toisen maailmansodan aikaisella Terezinin keskitysleirillä joukko tšekkiläisiä teinipoikia toimitti omaksi ilokseen Vedem-nimistä lehteä. Vedem tarkoittaa suomeksi ”Me johdamme”. Tähän tosikertomukseen perustuu Eva-Maria Benaventa Dahlin näytelmä Några av oss, josta ohjaaja Johanna Freundlich on ohjannut tyylilleen uskollisesti tarinankerrontaan luottavan esityksen.

Patrick Henriksenin näyttelemä Petr Ginz on vasta 14-vuotias joutuessaan Tereziniin, joka on välietappi matkalla kohti tuhoamisleiriä. Sinne päätyvät myös teini-ikäiset Kurt Kotouč (Niklas Åkerfelt), Jirka Bruml (Max Forsman) ja Hanuš Hachenburg (Dennis Nylund).

Poikien erilaiset luonteet käyvät ilmi kauniisti, ja heidän välilleen kehittyvä ystävyys väreilee herkkänä. Lehdenteon aikana he saavat tukea toisiltaan ja kasvavat omaksi itsekseen.

Nuorten poikien elämänvoiman erityislaatuisuus vakuuttaa – kaiken kurjuuden keskellä he osaavat kanavoida ahdistuksensa monenlaiseksi journalismiksi ja sanataiteeksi. Näyttämöllä kukin pojista esittää oman bravuurinsa. He näyttelevät toisilleen satiirisia kohtauksia, pilailevat vallankäyttäjille ja kertovat karuja totuuksia urhoollisten sotakirjeenvaihtajien tapaan.

Nälän, lian ja sairauksien näännyttämä leiri ei saa poikien elämännälkää sammumaan. Samalla ilman tekee sakeaksi lähdön uhka ja kuoleman läheisyys.

Poikien kohtaloksi koitui Auschwitz, mutta heidän jälkeensä jättämä lehtipino löytyi myöhemmin leirin piilopaikasta. Nykyään lehdet voi kuka tahansa nähdä Terezinin museossa. Yksi esityksen parhaimmista kohtauksista näytelläänkin nykyajassa, jossa poikien jättämä perintö antaa arvokasta tietoa ihmisen mielikuvituksen voimasta.

Tarina on ilman muuta kertomisen arvoinen. Minun on kuitenkin vaikea ymmärtää monia konservatiivisia ratkaisuja, tai pikemminkin sitä, että moni asia on jätetty ratkaisematta. Holokaustielokuvista tuttuja lavastus- ja valoratkaisuja sekä musiikkivalintoja hyödynnetään kuin autopilotilla. Sitä, miten keski-ikäiset miesnäyttelijät tavoittaisivat poikien sielunmaiseman edes jollain tasolla, ei ole nähdäkseni juurikaan mietitty.

Ei näytteleminen itsessään heikkoa ole. Siitä kuultaa läpi arvokkuus sekä se, että näyttelijät pitävät tarinaa tärkeänä. Mikään ei kuitenkaan vaikuta henkilökohtaiselta. Idea ja toive tehdä jotain ovat vasta idea ja toive. Ne eivät valitettavasti Amos-näyttämöllä muutu kovinkaan vaikuttavaksi teatteriksi.

Minut tällainen riskejä ottamaton, erittäin perinteinen teatteri jättää maailmansa ulkopuolelle.

Voin silti ymmärtää, että Några av oss -esityksen perinteisyys saattaa vedota moniinkin katsojiin. Se ei häiritse, se on hallittu ja sen sanoma on kaunis ja humaani. Sen äärimmäisen tärkeä tarina peilautuu tämän päivän fasistisissa hallinnoissa elävien ihmisten kohtaloihin. Ei tarvitse katsoa kovinkaan kauas, niin huomaa, miten hauras sananvapaustilanne maailmassa vallitsee.