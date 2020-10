Kirjallisuus

Kun Jenny Offill kirjoitti uutta romaaniaan, hänellä oli miehensä kanssa toistuva vitsi.

Saatuaan päivän urakan valmiiksi hän tuli työhuoneestaan ja huokasi miehelleen: ”Onpa hyvä että kirjoitan tätä pientä kokeellista romaania, joka ratkaisee ilmastonmuutoksen.”

Offill nauraa läppärini näytöllä juttua kertoessaan.

”Luulen, että kuten monet muutkin, heilun koko ajan toiveikkuuden ja toivottomuuden välillä, ja tylsistymisen ja kauhun. Elämme outoja aikoja”, Offill sanoo.

Välillä kaikki tuntuu mitättömältä, erityisesti romaanien kirjoittaminen. ”Pelkkä tippa ämpärissä!”

On toki epätoden­näköistä, että Offillin Ilmastoja, 205 sivua, ratkaisisi ilmasto­kriisin. Se kuitenkin onnistuu pienessä mitassaan tekemään jotain, mihin ilmastokirjallisuus on harvoin tähän mennessä pystynyt.

Yleensä aihepiirin kirjat saavat nimittäin aikaan vain lamauttavan kauhuntunteen. Mutta Ilmastoja ei kerrokaan ilmastokriisistä, vaan siitä, millaista on elää ilmastokriisi niskassaan. Se tiivistää kokemuksen siitä, millaista on tiedostaa maailman tuhoutuvan ja samalla huolehtia siitä, ehtiikö lähikauppaan ennen sulkemisaikaa ostamaan sipsejä.

Ilmastoja on älykäs, syvällinen, vinosti hauska, arkinen ja varsin luettava. Siksi se on myös yksi viime vuosien tärkeimmistä romaaneista.

Offill tuli tunnetuksi toisella romaanillaan Syvien pohdintojen jaosto, joka ilmestyi alkuperäiskielellä vuonna 2014. Se oli pieni kirjallinen helmi äitiydestä, avioliitosta ja uskottomuudesta, johon Offill sekoitti muun muassa Wittgensteiniä ja Hesiodosta.

Kirjan nimi kulki suusta suuhun myös tietyn suomalaisen, kolme-nelikymppisen naislukijakunnan parissa.

Erityisen vaikutuksen teki Offillin proosa, joka eteni lyhyinä, kirkkaaksi hiottuina katkelmina. The New York Times piti Syvien pohdintojen jaostoa yhtenä vuoden kymmenestä parhaasta kirjasta.

Ilmastoja on tyyliltään ja maailmaltaan sukua edeltäjälleen. Edelleen liikutaan Brooklynin varhaiskeski-ikäisten älykköjen parissa. Ilmastoja kuitenkin laajentaa romaanin pelikentän ensin perheen intiimistä piiristä paljon suurempaan – amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja sen armottomuuteen – ja sitten vielä kertaluokkaa isompaan, eli maailmaa uhkaavaan ekokatastrofiin.

Jenny Offill­

Offillin kirjojen henkilöt haaveilevat usein Brooklynistä pois muuttamisesta, jonnekin missä eläminen on helpompaa ja edullisempaa.

Offill pakeni jo yhdeksän vuotta sitten. Hän asuu nyt perheineen Red Hookin pikku­kaupungissa, pari tuntia Hudson-joen vartta pohjoiseen.

Hän kertoo Zoomin välityksellä työhuoneestaan, että hän on juuri aloittamassa lukuvuoden Bard-yliopistossa, jossa hän opettaa kurssia nimeltä ”The Here and Now”, täällä ja tässä. Kurssilla käsitellään kirjallisuutta, elokuvia ja taidetta, jossa pysähdytään arkisten hetkien äärelle ja tarkastellaan niitä.

Offill huokaa. Vuoden aloitus on outo. Pandemian vuoksi Offill opettaa kurssiaan yliopiston pihamaalle pystytetyssä teltassa.

Toisaalta tuntuu siltä, että tämänkin pitäisi olla Offillille tuttua, niin kaukonäköiseltä Ilmastoja vaikuttaa.

Helmikuussa englanniksi ilmestynyt Ilmastoja asettuu Yhdysvaltain edellisten vaalien ympärille.

Puolessa välissä kirjaa valitaan nimeltämainitsematon presidentti, mikä sysää päähenkilö Lizzien dystopiaan, jossa pitää pohtia, saako ehkäisyklinikalle aikaa ennen seuraavia vaaleja. Lizzie tekee suunnitelmia yhteiskunnan romahtamisen varalta ja hänen miehensä pohtii aseen ostamista. Kirjan lopulla Lizzie tuodaan marraskuuhun 2020, ja kaduilla on levottomuuksia.

Yhteiskuntaan hiipivän fasismin teema tuntui kirjoittaessa vähän oudolta, Offill sanoo.

Tämänhetkisessä amerikkalaisessa todellisuudessa ahdistuneisuudessa, autoritarismissa tai mellakoinnissa ei kuitenkaan ole enää mitään erityisen kummallista.

Hän ei kuitenkaan halunnut mainita Donald Trumpia nimeltä, sillä hän halusi kirjan toimivan missä tahansa maassa ja ajassa. Toki tilanne on tällä hetkellä samantyyppinen ympäri maailmaa: autokraatit jylläävät ja rikkaat tilaavat itselleen bunkkereita.

Offill oli kiinnostunut siitä, mitä meille tapahtuu ilmastokriisin vyöryessä päälle.

”Ihmiset rupeavat toimimaan pelastusvene-etiikan mukaan – ne, jotka ehtivät ensin veneeseen, työntävät muut laidan yli.”

Ilmastoja-romaanin seassa on pieniä käytännön vinkkejä maailmanlopun varalle. Esimerkiksi miten sytytetään tuli purukuminkääreellä ja paristolla, tai miten tonnikalapurkista ja sanomalehtipaperista saa pahan paikan tullen kynttilän.

Kun Offill esiintyi Seth Meyerin talks how’ssa, hän sanoi, että kaikille lapsille pitäisi opettaa eloonjäämistaitoja.

”Osittain vitsailin”, Offill myöntää. Mutta ei täysin.

”Kirjaa kirjoittaessani osa minusta tajusi, että kun tyttäreni on tarpeeksi vanha saamaan lapsia, omat taitoni eivät välttämättä ole kovin hyödyllisiä siinä maailmassa, jossa hän silloin elää.”

Offill päätti lukea kaiken selviämistaidoista. Hän katoaa hetkeksi läppärin näytöltä ja vetelee kirjoja hyllystään: entisen CIA-agentin kirjoittama Spy Secrets That Can Save Your Life. Surviving Chemical and Biological Warfare. Survival Wisdom & Know-How.

Lukuprojektin edetessä hän rupesi epäilemään sen mielekkyyttä. Netissä suurin osa eloonjäämisfoorumeista vaikutti äärioikeistolaisilta.

”Niissä ei ollut kyse ilmastonmuutoksesta vaan maahanmuutosta ja pelosta, että hallitus vie heidän aseensa.”

Offill löysi toisenlaisiakin keskusteluja. Niissä oltiin kiinnostuneempia yhteisön rakentamisesta.

”Niin kuin 350.org-ympäristökampanjaa johtava Bill McKibben sanoo, älä toimi yksilönä. Meidän täytyy toimia yhteisönä.”

Olisiko siis vaikka tunnetaidoista enemmän hyötyä? Tai yhteistyökyvystä?

”Kaltaiselleni kirjoihin uppoutuvalle introvertille se on tietysti pahinta”, Offill jatkaa ja nauraa.

Romaanissa tämä kuuluu siinä, miten Lizzie yrittää kääntää ahdistuksensa toiminnaksi ja menee aktivistien kokoukseen. ”Luulin, että kaipasit yhteisöllisyyttä’, hänen puolisonsa sanoo. ”En kuitenkaan niin paljon. Enkä ihan sellaista. Koko ajan katsottiin silmiin”, Lizzie vastaa.

Mutta jos totta puhutaan, kuluttajille suunnattu ympäristöpuhe on yksi iso huijaus, Offill sanoo, siis ohjeet hehkulamppujen vaihdosta ja kangaskassien käyttämisestä. Oikeasti meidän pitäisi lyöttäytyä yhteen pystyäksemme vastustamaan esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden teollisuuden lobbausta.

”On erityisen amerikkalaista keskittää kaikki huomio yksilöön, jotta kukaan ei vilkuile ympärilleen”, hän sanoo.

Kirjan lopulla Lizzie on juuri äänestänyt. Kävellessään kotiin hän muistaa lukeneensa, että metsään eksyneet ihmiset kulkevat usein transsin kaltaisessa tilassa etsintäpartioiden ohi. Jäämme helposti harhailemaan yksin.

”Kai tunsin pystyväni kirjoittamaan tämän kirjan siksi, että olen niin epätodennäköinen tyyppi siihen hommaan”, Offill sanoo hilpeästi.

Hänen mielestään ilmastonmuutoskirjat ovat tärkeitä mutta auttamattoman tylsiä. Hän ei ole sitä ihmistyyppiä, joka klikkaa ilmastopaneeliuutisia The Guardianin verkkosivulla.

Yksi hänen parhaista ystävistään, kirjailija Lydia Millet, kuitenkin työskentelee ympäristöjärjestölle. Vuosien mittaan Offill ja Millet keskustelivat niin kirjoittamisesta kuin ilmasto­kriisistä.

Prosessi oli hidas, mutta sitten kun Offill innostui, hän todella innostui. Hän tajusi kuinka nopeasti ilmastokriisi etenee, kuinka paljon on jo tapahtunut. Hän ei voinut olla puhumatta siitä kaikille tuttavilleen.

”Jonkin aikaa olin illallisvieras helvetistä.”

Offill alkoi pohtia, miten ilmastonmuutoksesta voisi kirjoittaa romaanin olematta tylsä ja opettavainen.

Ilmastonmuutoksesta on kyllä kirjoitettu romaaneja. Sillä on oma termikin, cli-fi. Usein mainitaan esimerkiksi Louise Erdrich, Margaret Atwood ja Barbara Kingsolver. Monet romaaneista keskittyvät kuitenkin tuhoon ja dystopiaan.

Offillia kiinnosti enemmän arkipäiväinen uhan alla eläminen. ”Se, kun näemme jonkin tulevan kohti, mutta emme ihan hahmota sen muotoa”, hän sanoo.

Kukaan meistä ei tiedä, miten eletään katastrofin kanssa. Miten johonkin niin isoon ja pelottavaan edes reagoidaan?

Romaanin Lizzie toimii niin kuin meistä suurin osa: Tiedämme, että maailma tuhoutuu, jos emme pysäytä ilmaston kuumenemista. Sitten tulee kylmä päivä, ja laitamme patterit täysille sen sijaan, että etsisimme villasukat.

Naiivia tai ei, pakko kysyä: Millainen rooli kirjallisuudella on ilmastokriisin ratkomisessa?

”En sanoisi sen ratkaisevan mitään”, Offill aloittaa.

Mutta kirjallisuus antaa meidän samaistua toisten tilanteisiin ja tunteisiin, hän jatkaa.

”Romaanien avulla voimme tuntea niitä tunteita, jotka vaikeat ja monimutkaiset asiat meissä herättävät. Keskustellessa täytyy olla selkeämpi ja keskittyneempi ratkaisuihin. Romaanit tarjoavat paikan surulle ja hämmennykselle.”

Romaanit antavat meidän ikään kuin kokeilla erilaisia tapoja elää ilmastonmuutoksen kanssa, tai taistella sitä vastaan.

Ilmastoja-kirjan lopussa on salaperäinen nettiosoite: obligatorynoteofhope.com. Sen takana on hieman kotikutoisen oloinen verkkosivu täynnä sitaatteja ja linkkejä muutamien ympäristöjärjestöjen sivuille – myös Helsingissä huomiota herättäneen Elokapinan.

Offill keräsi kirjoittaessaan esimerkkejä siitä, miten ihmiset ovat selvinneet vaikeissa olosuhteissa löytämällä toivoa tai yhteisöllisyyttä.

Hän kokosi ajatukset nettisivulle ja laittoi linkin kirjan loppuun, sillä hän halusi romaanin olevan kokonainen ilman niitä.

”Jos et kaipaa toivoa, en tuputa sitä”, hän sanoo.

Leningradin piirityksessä luettiin Tolstoita, koska ihmiset kokivat saavansa siitä oikeaa asennetta. Bosnian sodassa vaalittiin ihmisyyttä leipomalla naapurille lahjaksi piirakkaa, vaikka ei ollut sokeria, munia tai sähköä. Filosofi Martha Nussbaum suosittelee kasvin luottavaista elämänasennetta. Kirjailija Herman Hesselle oli tärkeintä katsoa taivasta.

Ilmastoja (Weather) Suom. Marja Luoma. Gummerus, 205 s. Saatavilla myös e-kirjana.