Toimittaja Katri Merikallio valottaa terävässä kirjassaan Tarja Halosen toimia poliitikontyön rinnalla.

Katri Merikallio: Tarja Halonen. Erään aktivistin tarina. Into. 247 s. Saatavana myös e- ja äänikirjana.

Tarja Halosen poikkeuksellista taustaa ruodittiin vuoden 2000 presidentinvaaleissa: vasemmistodemari, feministi, yksinhuoltaja, Seta-aktiivi… Hän ei profiloitunutkaan sosieteetin ykkösjuhlissa, vaan viihtyi myös likempänä tuiki tavallista kansaa, osoittaen tukea vähäväkisille ja vähemmistöille.

Toimittaja Katri Merikallio keskittyy Erään aktivistin tarina -teoksessaan nimenomaan näihin aspekteihin. Kysymys ei ole Halosen elämäkerrasta, vaan biografisin aineksin ryyditetystä aktivistin matkakertomuksesta. Se kattaa vain kaistaleen hänen vaiheistaan, mutta varteenotettavan sellaisen.

Pohjalla on Halosen Lyyli-äidin karvaita sisällissotakokemuksia, jotka siirtyvät Tarja-tyttäreen ja tarjoavat hänelle erityistä näkökulmaa. Tausta on syytä huomioida. Presidenttinä hän ei levitellyt kipeimpiä perhehistorioitaan, ja on puhunut asioista vasta viime vuosina.

Yhteiskunnallisena aktivistina Halonen ei kuulu varhaisherännäisiin. Köyhempien opiskelijoiden yleinen tapa oli, että ensin hankitaan ammatti ja työ ja sitten vasta tutkaillaan muita kotkotuksia – jos aikaa jää. Niin hänkin toimi. Lähes 25-vuotiaana liki valmiina juristina hän istui vielä varoen takarivissä Vanhan valtauksessa syksyllä 1968.

Kuvaavaa on, että Halosen noustessa 35-vuotiaana eduskuntaan porvarispoika Erkki Tuomioja vitsaili, ”että kuin sä kehtaat noin vanhana aloittaa?” Eri taustat, eri mahdollisuudet, eri reitit.

On Halonen silti ehtinyt. Merikallio käy läpi hänen toimintaansa monella taholla, ja niiden yhteen kootun runsauden edessä on pakko hämmästyä. Auttajana ja aktivistina Halonen on enemmänkin hakenut pragmaattisia parannuksia lakeihin ja käytäntöihin kuin kailottanut korkeita päämääriä julistuksenomaisesti. Monta hanketta hän on edistänyt ikään kuin vapaalla, irrallaan päivänpolitiikasta.

Etenkin Setan puheenjohtajuudesta on riittänyt paljon puhetta, lähinnä paheksuvaa, ja Halosesta on tehty väkisin lesboa. Ensin oli kuitenkin Sexpo, seksuaalipoliittinen yhdistys, jota hän vuonna 1969 oli mukana perustamassa.

Sexpon rooli oli suuri paitsi seksivalistuksessa ylipäänsä, myös aborttilain nopeassa järkevöittämisessä. Ennen sitä tehtiin vaarallisia laittomia abortteja arviolta 18 000–40 000 vuodessa. Luvut tuntuvat uskomattomilta.

Pitkin kirjaa on päähenkilön omaäänisiä lohkaisuja, kuten: ”Aina sanottiin, että nuoret tietävät paljon seksistä. Se on ihan puppua, eivät ne tienneet silloin eivätkä ne tiedä nytkään.”

Setan historia on ollut tasa-arvon menestystarina. Vuonna 1980 Halonen ajatteli suostumisestaan järjestön johtoon, ”että minäkö olen niin raukkis, että en uskalla tai kehtaa lähteä puolustamaan homojen oikeuksia, kun he joutuvat elämään syrjinnän kanssa joka päivä.” Simppeli, painava argumentti.

Jos laeissa ja oikeuksissa onkin yhä hiottavaa, voi Suomen tilanteen silti arvioida maailmanmitassa huipputasoiseksi. Puolivuosisata sitten homojen piti tavata salaa Mäntymäen puskissa, tätä nykyä Pridea juhlitaan pääministerin suojeluksessa.

Vahvaa tekoa on ollut myös Halosen Chile-solidaarisuus. Paristasadasta syksyllä 1973 saapuneesta pakolaisesta hän tuntee jokaisen, ja mikä harvinaista ja arvokasta, hän saattoi myöhemmin presidenttinä vierailla demokratiaan taas palanneessa Chilessä.

Aktivismitarinoiden lisäksi kirjasta tihkuu tietoja myös arkipolitiikasta. On puhuttelevaa lukea esimerkiksi siitä, millaista kärkivirkamiesten ylenkatsetta tuore ulkoministeri joutui kohtaamaan ulkoministeriössä heti keväällä 1995. Joidenkin silmissä hän koki olevansa ”vain tällainen kauhea työläisakka”.

Halosen Putin-suhteista on spekuloitu, ja siitäkin hän pääsee ääneen. ”Putinia ei pidä katsoa alhaalta ylöspäin eikä ylhäältä alaspäin. Jos katsoo ylhäältä alaspäin, hän loukkaantuu, hän on hyvin tarkka tällaisesta”, Halonen itse määrittelee katsantoaan. ”Jos taas katsoo alhaalta ylöspäin, toinen haistaa pelon. Jos puhuu silmien tasalta, ei siinä ole mitään kummallista.”

Presidenttiajan jälkeisissä luottamustöissä maailmalla Halonen on menestynyt ja viihtynyt. Tyytyväisiltä vaikuttavat yhteistyökumppanitkin, kuten YK:n entisen pääsihteerin Ban Ki-moonin haastattelusta ilmenee. Eritoten hän kiittää Halosen ja Suomen esikuvaa ja panosta ihmis- ja seksuaalioikeuksien, tasa-arvon ja oikeusvaltion hyväksi.

Erään aktivistin tarina on ajatuksia herättävä terävä kirja, jossa Halosen motiivipohja valottuu hyvin. Katri Merikallio ei pyrikään enempään kuin mihin aihepiirin rajat joustavat. Tarja Halosen vaikuttavasta esimerkistä nuoremmille naisille on jokunen sosiologi jo puhunut asiaa. Vilkaisu nykyhallitukseen valaisee tuon esimerkin voimaa.