Äärioikeiston kannattajat hyökkäsivät Boratista ja Brünosta tunnetun koomikon kimppuun kesäkuussa Borat 2:n kuvauksissa.

Koomikko Sascha Baron Cohen paljastaa joutuneensa hengenvaaralliseen tilanteeseen kuvatessaan uusinta Borat-elokuvaansa kesäkuussa.

Muun muassa Boratista, Brünosta ja Who Is America? -sarjasta tunnettu Cohen kertoo väkivaltaisesta tilanteesta hiljattain Time-lehdessä julkaistussa tekstissä.

Cohen esiintyi elokuvaansa varten äärioikeistolaisena laulajana aseenkanto-oikeuksia puolustavassa tapahtumassa Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa viime kesänä.

Tekopartaan ja haalariin pukeutunut Cohen huijasi yleisön laulamaan rasistisia ja antisemitistisiä hokemia muun muassa ”Wuhanin flunssasta”.

Laulussa ”Wuhanin flunssa” haluttiin piikittää muun muassa Barack Obamaan, Hillary Clintoniin ja Kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtajaan Anthony Fauciin.

”Korona on liberaalien huijaus, ja WHO pitäisi pilkkoa paloiksi niin kuin saudit tekevät”, valeasuinen Cohen lauloi yleisölle, joka vaikutti olevan sanoman kanssa samaa mieltä. Yleisö puhkesi laulamaan Cohenin mukana.

Kun järjestäjät vihdoin tajusivat, mistä on kyse, he ryntäsivät lavalle. Cohen juoksi turvaan läheiseen autoon. Vihainen yleisö tukki tien ja alkoi rummuttaa ajoneuvoa nyrkeillään.

Osa ihmisistä kantoi mukanaan puoliautomaattisia aseita, ja Cohenista tuntui, ettei hänen haalareiden alle pukemansa luotiliivi riitä.

”Joku repi auton oven auki raahatakseen minut ulos. Käytin koko voimaani vetääkseni oven kiinni, kunnes automme pääsi viimein liikkeelle.”

Häpeilemättömästä komiikastaan tunnettu Cohen kirjoittaa Time-lehden kirjoituksessa, kuinka satiiri voi paljastaa yhteiskunnan epäkohdat.

Yleisön osallistuminen rasistiseen lauluun ja yleisön hyökkäys hänen kimppuunsa sen jälkeen on siis hänestä osoitus amerikkalaisen yhteiskunnan tilasta tällä hetkellä.

Kirjoituksessaan Cohen on huolissaan myös demokratian tilasta. Salaliittoteorioissa ei ole mitään uutta, mutta juuri nyt ne ovat erityisen vaarallisia, hän kirjoittaa.

”Donald Trump, joka valehtelee keskimäärin 23 kertaa päivässä ja on maailman suurin koronavirussalaliittojen levittäjä, on saanut viruksen itse. Hänellä on lojaali liittouma Facebookissa, historian suurimmassa propagandakoneistossa. Tänä aikana amerikkalaiset ovat erityisen alttiita valheille ja salaliittoteorioille.”

Borat 2 -elokuvaa tehdessään Sacha Baron Cohen pukeutui Donald Trump -valeasuun varapresidentti Mike Pencen puhetilaisuudessa Marylandissa helmikuussa.­

Cohenin ensimmäinen Borat-elokuva oli menestys. Vuonna 2006 julkaistu pseudodokumentti tuotti maailmanlaajuisesti 262,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, kun elokuvan budjetti oli vain 18 miljoonaa dollaria.

Kohauttaneen komedian näyttäminen elokuvateattereissa kiellettiin Venäjällä ja Kazakstanissa. Maat vetosivat elokuvan loukkaavan uskontoja ja kansoja.

Borat 2 julkaistaan Amazon Prime Video -suoratoistopalvelussa 23. lokakuuta.