Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Televisioarvostelu

Rikas pariskunta palkkaa köyhän sijaissynnyttäjän – Skottijännäri venyttää uskottavuuden rajoja mutta säilyttää imunsa

C Morella nähtävä The Nest sivuaa kiperiä kysymyksiä siitä, mikä kaikki on kaupan ja mitä rahalla voi ostaa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Kaya (Mirren Mack, oik.) näkee mahdollisuuden päästä elämässä eteenpäin suostumalla Emilyn (Sophie Rundle) ja hänen puolisonsa sijaissynnyttäjäksi 50 000 punnalla.­

Dohertyn pariskunnalla on rahaa mutta ei vauvaa. 18-vuotiaalla Kayalla ei ole rahaa, mutta hänellä on kohtu. BBC:n sarja The Nest kertoo kohdunvuokrauksen ohella kunnianhimosta ja etuoikeuksista. Tapahtumapaikkana on Glasgow, jossa raha ja suhteet määräävät. Dohertyillä on molempia. Kiinteistöprojekteistaan tunnetun Danin (Martin Compston) ja musiikinopettajana työskentelevän Emilyn (Sophie Rundle) vauraudesta kertoo selvimmin heidän kotitalonsa, moderni rakennus erityksissä veden äärellä. Koti toimii symbolina luokalle. Juuri täysi-ikäistynyt Kaya (Mirren Mack) on muuttanut ensimmäiseen omaan asuntoonsa, jonka sosiaalityöntekijät ovat hänelle hommanneet. Vuokra-asunto on valmiiksi kulahtanut. Kontrasti Dohertyjen valkoiseen taloon kertoo eroista mahdollisuuksissa. Kunnianhimoinen Kaya ha­luaakin ostaa itselleen lisää mahdollisuuksia, ehkä uran ja ainakin riippumattomuutta yhteiskunnan tukiverkoista, joiden varassa hän on ollut lähes koko elämänsä. Siksi hän tarjoutuu kantamaan Dohertyjen lapsen 50 000 punnasta. Viisiosaisen sarjan luoja on Glasgow’ssa kasvanut skotti itsekin. Nicole Taylor sivuaa kiperiä kysymyksiä siitä, mikä kaikki on kaupan ja mitä rahalla voi ostaa. Tärkeämpiä ovat kuitenkin juonen tasolla vilisevät kysymykset: Mitä Kayan menneisyydessä on tapahtunut? Kuka turvautuu väkivaltaan? Mitä paikallinen toimittaja kaivaa esille? Kuka lapsen lopulta saa? Kysymykset pakottavat katsojan aina seuraavan jakson äärelle. The Nestin juonenkäänteet ­eivät ole hillityimmästä päästä, mutta jännärissä on tarpeeksi imua ilman realismiakin. Taylor myös kiristää draamaa onnistuneesti loppua kohti. Kokonaisuus jää plussan puolelle huolimatta muutamista heikkouksista: toimittajahahmosta (Katie Leung) tehdään kirkasotsainen karikatyyri, ja alkumetreillä tapahtunut tappo unohdetaan ajoittain kokonaan. Keväällä Britanniassa ensi-iltansa saanut sarja esitetään ­­ C Morella. Ensimmäiset kaksi jaksoa ovat jo katsottavissa, ja loput kolme tulevat palveluun maanantaisin, jakso kerrallaan. The Nest, C More. (K12)