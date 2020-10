Keskiviikkona järjestettävään Jussi-gaalaan on tulossa noin 360 ihmistä, Husin mukaan yli 20 ihmisen tilaisuuksia ei pitäisi järjestää

Helsingin Kaapelitehtaalla järjestettävään juhlaan on kutsuttu tavallista vähemmän väkeä.

Jussi-palkinnot jaetaan keskiviikkoiltana Helsingin Kaapelitehtaalla kiihtyneestä koronavirustilanteesta huolimatta. Paikalle on tulossa noin 360 ihmistä.

Jussit jakaa elokuvantekijöistä ja muista alan ammattilaisista koostuva Filmiaura-yhdistys. Sen piti järjestää juhlagaala jo keväällä, mutta tapahtuma peruttiin koronavirustilanteen vuoksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) suosittelee tällä hetkellä kahdenkymmenen ihmisen rajaa yksityistilaisuuksiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositusten mukaan yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia voidaan lokakuussa järjestää sisätiloissa sillä edellytyksellä, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa.

Filmiaura-yhdistyksestä kerrotaan, että turvallisuussyistä palkintoja juhlitaan nyt eri tavalla kuin aikaisemmin.

”Se on ainoa vaihtoehto järjestää juhlia, että on tarkat raamit, minkä puitteissa mennään”, sanoo yhdistyksen varapuheenjohtaja Minna Lampolahti.

”Olemme pitkin kevättä, kesää ja syksyäkin seuranneet tilannetta. Kysyimme syyskuussa jäsenistöltä, että haluavatko he Jusseja juhlia. Erilaisia skenaarioita on mietitty.”

”Syyskuussa, kun oli vuosikokous, keskusteltiin paikalla olevan jäsenistön kanssa. Toki silloin maailma oli pikkuisen eri, ei ollut vielä tietoa, missä mittakaavassa lokakuussa mennään.”

Juhlaan kutsuttujen ihmisten määrä onkin pidetty tavanomaista pienempänä. Suurin osa vieraista on ehdokkaita, ehdokasyhtiöiden edustajia ja yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi toimittajia lasketaan paikalle aikaisempaa vähemmän.

”Edellytämme, että kukaan ei tule tietenkään sairaana tilaisuuteen”, Lampolahti kertoo.

”Olemme tietoisia, että riski on olemassa. Sen takia on turvallisuusohjeet.”

Vieraille on annettu etukäteen ohjeet juhlan turvajärjestelyistä. Paikalle saavutaan myös porrastetusti kahdesta eri ovesta kello 16.30–17.30.

Kasvomaskien käyttö on pakollista tilaisuuteen tullessa ja sieltä lähtiessä. Järjestäjät suosittelevat kasvomaskien käyttöä muutenkin.

Lampolahden mukaan pöytiin on sijoitettu käsidesiä ja jokaiselle pöydälle on osoitettu myös oma wc, jotta vältyttäisiin vessajonoilta. Vessoja on siksi käytössä myös tavallista enemmän.

Juhlasalin pöydät on sijoitettu turvavälein. Punaiselle matolle saavat mennä kuvattavaksi vain ehdokkaat ja ennakolta sovitut henkilöt.

”Olemme myös pyytäneet, ettei halattaisi tai käteltäisi muita vieraita. Koronavilkun käyttöä olemme suositelleet.”

Lampolahti kertoo, että turvallisuussyistä mitään etkoja tai jatkoja ei tänä vuonna ole.

Perinteistä cocktail-tilaisuutta ei järjestetä ja tilaisuus loppuu heti MTV3:n televisiolähetyksen päätyttyä.

Oikaisu 12.10.2020 kello 21:46: Jutussa luki ensin virheellisesti, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri suosittelee tällä hetkellä kahdenkymmenen ihmisen rajaa yleisötilaisuuksiin. Todellisuudessa suositus koskee yksityistilaisuuksia.