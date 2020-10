Flow-festivaalin omistajilleen maksamat osingot herättävät koronaviruspandemian keskellä hämmästystä. Aihe nousi esille, kun siitä uutisoi Iltalehti.

Flow-festivaali on yksi sadasta kulttuuritapahtumasta, joka sai tänä syksynä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusta koronavirusrajoitusten vuoksi peruuntuneille tai ennakoitua pienempinä toteutuville kulttuuritapahtumille.

Yhteensä tukea myönnettiin kulttuuritapahtumille 7,1 miljoonaa euroa, ja Flow-festivaali oli yhdessä Savonlinnan oopperajuhlien ohella suurin yksittäinen tuen saaja.

Molemmat tapahtumat saivat 780 000 euroa, jotta ne pystyvät jatkamaan toimintaansa koronatilanteen aiheuttamista tappioista huolimatta ja valmistautumaan ensi vuoden tapahtumien järjestämiseen. Elokuinen Flow-festivaali ja heinäkuinen Savonlinnan oopperajuhlat peruttiin tänä kesänä kokonaan.

Samoin kävi liki kaikille muille kesän festareille, joiden järjestäjistä suuri osa on niin ikään saanut ministeriön myöntämää avustusta. Avustuksia on jaettu muun muassa Tuska-festivaalin, Sidewaysin, Ilosaarirockin, Pori Jazzin ja Seinäjoen tangomarkkinoiden järjestäjille.

Tiistaina Iltalehti uutisoi, että suuren tuen saanut Flow-festivaali on jakanut omistajilleen tänä vuonna osinkoja 700 000 euroa, siis suunnilleen saman verran kuin mitä yhtiö on saanut erityisavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Asia käy ilmi Flow-festivaalin järjestämisestä vastaavan yhtiön viime vuoden tilinpäätöksestä. Tämän vuoden tilinpäätöstä ei ole vielä saatavilla.

Tapahtumaa järjestävä yhtiö on tehnyt suurimpana osana viime vuosista hyvän tuloksen. Vuonna 2019 voittoa kertyi 583 000 euroa, sitä edeltävänä vuonna 962 000 euroa. Vuonna 2017 yhtiö sen sijaan jäi niukasti tappiolle, koska Kiira-myrsky riepotteli festivaalia ja aiheutti odottamattomia tulonmenetyksiä ja lisäkuluja. Myrskyvuotta edeltävinä vuosina Flow-festivaalin tulos oli voitollinen.

Vakavarainen yhtiö on jakanut omistajilleen osinkoja useina vuosina. Vuoden 2019 tilinpäätöksestä selviää, että osinkoja jaettiin viime vuonna peräti 1,5 miljoonaa euroa. Samassa tilinpäätöksessä kerrotaan, että vuonna 2020 osinkoja jaetaan 700 000 euroa. Päätös on allekirjoitettu 31. tammikuuta 2020.

Suvi Kallio­

Flow-festivaalin toimitusjohtaja Suvi Kallio sanoo HS:lle, että koronaviruspandemian vaikutuksia tapahtuma-alalle voi olla vaikea ymmärtää.

”Kyse ei ole liiketoiminnan pienentymisestä tai muutoksesta, vaan siitä, että se on kadonnut täysin. Pudonnut sadasta nollaan.”

Koronavirus­pandemian valtaisista vaikutuksista on uutisoitu viime kuukausina paljon. Jo elokuussa Music Finland ilmoitti laskeneensa, että tulonmenetykset elävälle musiikille ovat tänä vuonna yli 200 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 70 prosentin laskua edellisvuodesta.

Flow-festivaali ei ole vielä tehnyt tämän vuoden tilinpäätöstä, mutta Kallio kertoo, että avustushakemus laskettiin niin, että avustuksen avulla tappio olisi mahdollista välttää ja tulos olisi saatavissa lähelle nollaa.

”On hienoa ja tärkeää, että olemme saaneet korona-avustuksen, kun sitä tarvitsemme. Emme ole juuri avustuksia saaneet viime vuosina. Korona-avustuksia on nyt jaettu sekä kotimaassa että ulkomailla normaalioloissa menestyville yrityksille juuri siksi, että ne selviytyisivät koronasta mahdollisimman pienin vahingoin eivätkä joutuisi irtisanomaan väkeään.”

Kallio huomauttaa, että avustuksilla ei ole tarkoitus tehdä voittoa, vaan mahdollistaa se, että yhtiö pystyy jatkamaan toimintaansa ja järjestämään festivaalin ensi vuonna.

Miksi sitten yhtiö on jakanut omistajilleen osinkoja samana vuonna, kun koronaviruspandemia on tuhonnut sen tulot?

Kallio sanoo, että päätös osinkojen maksamisesta on tehty aikana, jolloin koronaviruspandemian vaikutuksista ei ollut vielä mitään tietoa. Päätös on allekirjoitettu tammikuussa, koronavirusepidemia todettiin Suomessa maaliskuussa. Samoin osingot on hänen mukaansa maksettu vuodelta 2020 omistajille jo ennen kuin epidemia oli johtanut tapahtumien perumiseen.

”Ei ole mahdollista, että jo maksettuja osinkoja palautettaisiin. Ne on maksettu asianmukaisesti, ja asiaa ei voi jälkikäteen muuttaa”, Kallio sanoo.

Kallio korostaa useaan kertaan, että on ”täysin normaalia yritystoimintaa”, että menestynyt yritys jakaa hyvinä vuosina osinkoja omistajilleen.

”Menestyvä kulttuuriyritys maksaa veroja, työllistää ja luo hyvinvointia. On mielenkiintoista, että kulttuurialan menestykseen suhtaudutaan näin epäileväisesti.”

Iltalehden jutussa nostetaan myös esille, että Flow-festivaali on jakanut yksittäisille kansanedustajille ilmaislippuja. Jutussa tuodaan myös esille, että opetus- ja kulttuuriministeriössä työskentelevä opetusministeri Li Andersson on osallistunut festarille, mutta hän ei ole ilmoittanut saaneensa tapahtumaan ilmaisia lippuja.

Kallio pitää poliitikkojen esille nostamista jutussa ”kyseenalaisena maalittamisena”.

”Niillä ei ole mitään tekemistä koronan aiheuttaman kriisin ja siitä avustuksen turvin selviytymisen kanssa”, Kallio sanoo.