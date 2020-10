Muita palkittuja ovat muun muassa räppäri Paleface, Long Play -media sekä Ruotsin ja Suomen siirtomaahistoriaa käsitelleet Jouko Aaltonen ja Seppo Sivonen. Elämäntyöpalkinnon sai tietokirjailija Risto Isomäki.

Kun vuodesta 2016 saakka Helsingin Sanomien lapsille suunnattuja uutisia tehnyt Fanny Fröman sai puhelun valtion tiedonjulkistamisen neuvottelukunnalta, hän ei ensin ollut uskoa kuulemaansa: Lasten uutiset valtionpalkinnon voittaja!

Fröman saa palkinnon, koska on tehnyt maailmaa ymmärrettäväksi lapsille sopivalla tavalla sekä ”herätellyt lapsia ja nuoria yhteiskunnallisiksi kansalaisiksi”.

”En ollut osannut tällaisesta tunnustuksesta edes haaveilla. Olen tietysti huomannut Lasten uutisten olevan tärkeä media kohderyhmälleen eli lapsille, mutta tuntuu tosi hyvältä, että muutkin näkevät sen tärkeänä. Työni on todella motivoivaa ja inspiroivaa”, Fröman sanoo.

Fröman kertoo, että neljässä vuodessa lapset ovat oikeasti innostuneet seuraamaan uutisia ja maailman tapahtumia Lasten uutisista.

Itse hän on kasvanut Ylen koulu-tv:n parissa.

”Muistan edelleen pätkän, jossa kerrottiin, mikä on Irakin sota. Opin siitä niin paljon.”

Fröman opiskeli sittemmin valtiotieteiden maisteriksi viestintä pääaineenaan, ja kauppatieteiden maisteriksi yritysjuridiikka pääaineenaan.

”En ollut yhtään ajatellut uutisia lapsille, mutta kun kuulin idean, olin heti ihan myyty. Ajattelin, että tätä tarvitaan.”

Fröman aloitti Lasten uutisten tuottajana ollessaan 24-vuotias ja vielä opiskelija.

”Olin tehnyt töitä Ylellä ja Hufvudstadsbladetissa, ja tavannut ohimennen Sanoman viestintä- ja kulttuurijohtaja Hanna Johteen. Silloinen Helsingin Sanomien päätoimittaja Päivi Anttikoski oli sitten kysellyt Johteelta, mistä löytyisi nuori mutta jo toimittajan kokemusta omaava tyyppi vetämään Lasten uutisia. Johde oli vinkannut minua, ja tässä ollaan”, Fröman kertaa.

Fröman kertoo, että Lasten uutiset käynnistettiin alun perin nimenomaan Anttikosken aloitteesta. Muissa Pohjoismaissa mediataloilla oli jo vastaavanlaisia julkaisuja.

”Lapset elävät saman uutistulvan keskellä kuin aikuisetkin, heille on tärkeää kertoa maailman tapahtumista selkeästi. Lapsille suunnattujen uutisten merkitys korostui tosi paljon viime kevään aikana, kun lapset joutuivat kotikouluun.”

Koronakeväänä Lasten uutiset aloitti päivittäiset uutislähetykset, jotka keräsivät nopeasti paljon katsojia.

”Lasten uutisten lähetyksillä oli etäopiskelun aikana keksimäärin noin 25 000 päivittäistä katsojaa televisiossa. Verkossa katselukertoja oli vielä enemmän, ja niitä kertyi yhteensä jopa 1,5 miljoonaa. Pyysimme lapsia kuvaamaan kotona videoita, joissa he opettavat toisilleen jotain. Videoita alkoi tulla tulvimalla.”

Ennen korona-ajan rajoitustoimenpiteitä Lasten uutisten lähetystä oli tehty kerran viikossa Neloselle ja verkkoon. Ohjelmaa on seurattu tiiviisti erityisesti alakouluissa.

Fanny Fröman oli heti myyty, kun kuuli ensi kerran ideasta tehdä uutisia lapsille.­

Viime kesänä Lasten uutiset sai ensimmäistä kertaa kokonaan oman toimituksensa: tiimiin rekrytoitiin oma graafikko ja kaksi toimittajaa. Se oli iso panostus siihen nähden, että Lasten uutiset ei ole varsinaisesti tuonut mitään tuloja Sanomataloon.

Elokuussa Helsingin Sanomat alkoi kuitenkin julkaista uutta kotiin tilattavaa sanomalehteä. Kerran viikossa ilmestyvä 24-sivuinen sanomalehti on suunnattu alakouluikäisille lapsille. Se kertoo viikon tärkeimmät uutiset ymmärrettävällä tavalla.

Printtilehden kiinnostus yllätti tekijät. Ennakkotilauksia tuli kymmenen tuhatta, nyt tilaajia on jo yli 14 000. Kyseessä on ensimmäinen suomalainen nimenomaan lapsille suunnattu sanomalehti.

Aluksi ajatus printtimediasta diginatiiveille saattaa tuntua vanhanaikaiselta, mutta ennakkoluulo on osoittautunut vääräksi.

”Lapset ovat niin tottuneet siihen, että kaikki heille suunnattu on digitaalista. Yhtäkkiä paperinen lehti tuntuukin heistä äärimmäisen hienolta.”

Printtituotteita lapsille ja nuorille on kyllä kehitetty muuallakin: Alakouluikäisille suunnattu tiede- ja ajankohtaislehti Apu Juniori on ilmestynyt kohta kahden vuoden ajan.

Myös Hufvudstadsbladet alkoi tänä syksynä julkaista joka toinen viikko ilmestyvää lastenlehteä. Elokuussa Yleisradiossa aloittanut lasten uutispalvelu Yle Mix poikkeaa Frömanin mukaan Lasten uutisten sisällöstä, mutta selvää on, että lapsille ja nuorille yhteiskunnallisen sisällön tekeminen on nyt trendi.

HS Lasten uutisten paperilehdellä on tilaajia jo 269 kunnassa, eli lähes 90 prosentissa Suomen kunnista.

”Kyseessä ei siis ole mikään pääkaupunkiseudun ilmiö. Meidän iskulauseemme voisi olla ’Varhaissivistystä Hangosta Utsjoelle’”, Fröman sanoo.

Viidessä vuodessa Lasten uutiset on laajentunut huimasti. Televisio, verkko ja printtimedia on valloitettu, enää puuttuu ääni.

”Lapsille ei oikein ole suomenkielisiä podcasteja, vaikka aikuisille niitä on hirvittävästi. Tätä olisin innostunut seuraavaksi kehittämään”, Fröman sanoo.

Fanny Fröman (vas.) sai Tiktokin käyttöopastusta Elinalta ja Sofialta Sanomatalon Mediatorilla helmikuussa.­

Työssä mieluisinta ovat kouluvierailut, joilla Fröman käy kertomassa toimittajan työstä lapsille. Silloin usein kuulee yllättäviä asioita.

”Kuten että koululaiset rakastavat uutisia. Aikuiset helposti aliarvioivat lapsia: he janoavat tietoa ihan samalla tavalla kuin aikuisetkin. Jos kysyy, mitä he haluavat lisää, niin vastaus on lähes aina: lisää ilmastonmuutosta käsitteleviä uutisia.”

Fröman hätkähtää aina, kun häneltä kysytään, millaiset uutiskriteerit Lasten uutisilla on.

”Tietenkin uutiskriteerit ovat samat kuin aikuisillakin. Uutisia vain sovelletaan ikätasoisesti: asiat kerrotaan lapsille sopivalla tavalla.”

Palkintoperusteissa mainitaan, ettei Fröman ”aliarvioi yleisöään vaan avaa ajankohtaiset ilmiöt, kuten vuoden 2020 koronavirusepidemian, journalistisesti ja värittämättä”.

Se onkin koko työn työläin ja kiinnostavin osa: Kuinka selittää todella monimutkainen aihe, kuten vaikkapa sote-uudistus? Lasten uutisissa kerrotaan ikävistäkin asioista, mutta se pyritään tekemään tavalla, joka ei lisää pelkoa.

”Esimerkiksi terrori-iskuista kertominen on aina haasteellista. Uutiset vaativat usein paljon pohdintaa esimerkiksi termien käytön osalta, jotta ymmärrys ei kaatuisi hankaliin sanoihin. Veikkaan, että tässä on jonkin verran samaa, kuin selkokielisten uutisten tekemisessä.”

Fröman sanoo tietävänsä, että lasten uutisten printtilehteä ovat tilanneet myös sellaiset aikuiset, jotka kaipaavat ymmärrettävästi kirjoitettuja uutisia suomen kielellä.

”Selkokielisyyttä voisi lisätä kaikissa medioissa. Usein hyvin kirjoitettuja juttuja tarvitsee muokata lapsille yllättävän vähän. Vaikeita termejä ei tarvitse kukaan.”

Lasten uutisten ensimmäisessä printtilehdessä komeili presidentti Sauli Niinistön erikoishaastattelu. Haastattelija oli 9-vuotias Sella Kaitala. Jutussa kerrottiin muun muassa, mitä Suomen presidentti tekee. Niinistön haastattelu oli ollut lukijoiden toive Lasten uutisten alusta lähtien.

”Meille voivat laittaa kaikki halukkaat lapsitoimittajat sähköpostia. Pyritään siihen, että kaikki pääsisivät kokeilemaan haastattelemista kerran. Se on osa sitä meidän agendaamme: myös tekemällä medialukutaito kehittyy.”

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot myönnetään merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myönsi elämäntyöpalkinnon tänä vuonna tieto- ja tieteiskirjailija Risto Isomäelle, jonka tuotannon kantavana teemana on ympäristön tuhoutuminen ja ilmastonmuutos. Isomäki on tunnettu muun muassa Finlandia-ehdokkuuden vuonna 2005 saaneesta romaanistaan Sarasvatin hiekkaa.

Lisäksi myönnettiin kaikkiaan seitsemän valtionpalkintoa esimerkillisestä tiedonjulkistamisesta. Fanny Frömanin lisäksi palkinnon sai Anu Silfverbergin ja Hanna Nikkasen luotsaama Long Play -media, jonka mainitaan palkintoperusteissa toimivan esikuvana laatujournalismin kehittämiselle ja vahvistavan osaltaan demokratiaa ja sananvapautta.

Yksittäisten teosten tekijöistä palkittiin dokumenttielokuvaohjaaja Jouko Aaltonen ja yleisen historian dosentti Seppo Sivonen. Palkinto tuli teoksesta Orjia ja isäntiä, joka kuvaa Ruotsin ja Suomen siirtomaahistoriaa.

Ulkopolitiikka-lehden toimitus- ja tutkimuspäällikkö Anna-Kaisa Hiltuselle myönnettiin tunnustus teoksesta Euroopan porteilla, joka on ensimmäinen suomenkielinen tietokirja EU:n turvapaikkapolitiikan taustoista ja historiasta.

Luonnon ja meren monimuotoisuutta käsittelevistä teoksistaan palkittiin toimittaja-kirjailija Juha Kauppinen teoksesta Monimuotoisuus ja merentutkija Kari Myrberg ja emeritusprofessori Matti Leppäranta teoksesta Itämeri ja ihminen.

Rap-artisti Paleface eli Karri Miettinen ja Esa Salminen palkittiin teoksestaan Kolmetoista kertaa kovempi – räppärin käsikirja, joka kuvaa rap-musiikin tien alakulttuuri-ilmiöstä massojen suosioon.