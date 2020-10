Jussi-gaala järjestetään epidemian keskellä, mutta perumisia on tullut vain muutama: ”Puhutaan rauhallisesti ja varotaan, ettei tule pärskeitä”, sanoo gaalaan menevä Miitta Sorvali

Gaalan järjestävä Filmiaura noudattaa turvaohjeistuksia millintarkasti. Kaapelitehtaalla lautasten välitkin on mitattu mittanauhalla: väliä on yksi metri.

Kotimaisten elokuvien suurimpaan juhlaan eli Jussi-gaalaan odotetaan saapuvan keskiviikkoiltana yhteensä hieman yli 300 henkeä.

Helsingin Kaapelitehtaalla pidettävään gaalaan on tullut peruutuksia vierailta vielä tiistaipäivän aikana, kertoo gaalan järjestävän Filmiauran puheenjohtaja Riina Liukkonen. Viimeisen viikon ajan peruutuksia on tullut noin parikymmentä.

”Tällaisessa volyymissa se on aika vähän. Tämä on selkeä signaali, että alalta on halua tulla paikalle”, Liukkonen sanoo.

Maaliskuussa, jolloin gaala piti alun perin järjestää, oli paikalle tulossa pitkälti yli 700 vierasta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri eli HUS suosittelee tällä hetkellä, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestettäisi.

Sen sijaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositusten mukaan yli 50 hengen tilaisuuksia saa järjestää toistaiseksi, jos turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä huolehditaan.

Vaikka Jussi-gaala ei ole yksityistilaisuus vaan yleisötapahtuma, kuulostaa satojen ihmisten kokoontuminen silti riskiltä.

Helsingin Sanomat ei tavoittanut tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikkoa (kesk) kommentoimaan Jussi-gaalan järjestämistä.

Filmiauran Riina Liukkonen sanoo, että yhdistyksen hallituksessa mietittiin myös muita tapoja jakaa Jussi-palkinnot tänä vuonna. Yksi vaihtoehto olisi ollut se, että paikalle olisi kutsuttu vain ehdokkaat.

”Mutta sanotaan näin, että näin isoa tapahtumaa on vaikea lähteä dramaattisesti muuttamaan viikkoa aikaisemmin.”

Filmiaura on elokuvantekijöiden ja muiden alan ammattilaisten yhdistys, jonka ainoa varsinainen tehtävä on Jussi-gaalan järjestäminen.

Jussi-gaala on siitä erikoinen juhlatilaisuus, ettei sinne varsinaisesti kutsuta ihmisiä. Halukkaat tuotantoyhtiöt maksavat osallistumisestaan gaalalle.

Taloudelliset tekijät eivät kuitenkaan ole Liukkosen mukaan ensisijainen syy siihen, että palkinnot halutaan jakaa tänäkin vuonna gaalamuodossa.

”Voittajat, joita emme tiedä vielä itsekään, ansaitsevat tänäkin vuonna palkintonsa upeasta työstä, jonka he ovat elokuvien eteen tehneet”, hän sanoo.

Liukkosen mukaan nykyisessä maailmantilanteessa pitää myös löytää ”vastuullisia tapoja toteuttaa tapahtumia”.

”Emme voi tietää, kuinka kauan tällainen tilanne jatkuu.”

Liukkonen korostaa, että tapahtuma järjestetään turvallisesti.

MTV3-kanava esittää Jussi-gaalan suorana televisiosta.

MTV:ltä koostetaan, että yhtiön rooli on vain televisioinnissa, ei tilaisuuden järjestämisessä. Toisin sanoen jos gaalassa leviäisi koronavirus vastuu lankeaa Filmiauralle.

”Gaalan järjestelyistä ja järjestämisestä vastaa gaalan järjestäjä”, vastaa sähköpostitse MTV:n kotimaisten tuotantojen päällikkö Hanna Kortti.

Hän myös muistuttaa, että ”MTV edellyttää kaikissa tuotannoissa covid-turvallisuussuunnitelman laatimista niin tuotantoyhtiöiltä kuin tämänkaltaisissa yhteistyössä myös tapahtumajärjestäjältä”.

Näyttelijä Miitta Sorvali kertoo puhelimessa silittävänsä juuri mekkoa keskiviikkoiseen gaalaan. Sorvali on ehdolla parhaan naissivuosan palkinnosta esittämästään Liisa-mummon roolista Aurora-elokuvassa.

Miia Tervon ohjaama elokuva on saanut eniten Jussi-ehdokkuuksia, kaikkiaan 13.

Miitta Sorvali Swingers-elokuvan kutsuvierastilaisuudessa vuonna 2018.­

Gaalaan osallistuminen ei jännitä, Sorvali sanoo.

”Ihan iloisella ja odottavaisella mielellä menen. Ajattelen, että olen todella varovainen ja nyt tiedostan, että pitää olla erityisen varovainen.”

Luottamusta on tuonut Sorvalin mukaan se, että vieraille on annettu ennakkoon tarkat ohjeet, joissa kerrotaan muun muassa, ettei toisia saa mennä halailemaan ja omissa pöydissä pitää pysyä. Jokaiselle pöydälle on osoitettu lisäksi oma wc, jottei jonoja syntyisi.

Filmiauran puheenjohtaja Riina Liukkonen kertoo, että pöytien välillä on väliä yhdestä kahteen metriä. Pöydissä lautasten välillä on vähintään yksi metri. Välit on mitattu mittanauhalla.

Kussakin pöydässä ihmisiä istuu vaihteleva määrä siten, ettei yhdessä tulevia ryhmiä sekoiteta.

Miitta Sorvali luottaa siihen, että kaikki vieraat noudattavat annettuja ohjeita.

Pekka Strang­

Parhaan miespääosan palkinnosta ehdolla oleva Pekka Strang sitä vastoin ei osallistu Jussi-gaalaan. Strang työskentelee tällä hetkellä Virossa.

”Sieltä tuli aiemmin viestiä, että jos on 30.9. jälkeen Virossa tai muissa listatuissa maissa, ei gaalaan sovi mennä”, Strang kertoo puhelimessa.

Liukkosesta on ymmärrettävää, että yli 300 ihmisen juhlagaalan järjestäminen voi huolestuttaa ihmisiä ja herättää kummastusta. Hän ei ole kuitenkaan huolissaan siitä, että tapahtuma toimisi ”koronalinkona”, koska ”viranomaissuositukset on otettu huomioon ja niitä noudatetaan”.

Jussi-gaalan ohjeiden mukaan kasvomaskia on pakko pitää, kun gaalaan saavutaan ja sieltä poistutaan. Tämän lisäksi maskin käyttöä suositellaan vahvasti myös muun juhlan ajan.

Miitta Sorvali suunnittelee pitävänsä maskia koko ajan, ruokailua lukuun ottamatta.

”Silloin puhutaan rauhallisesti ja varotaan, ettei tulisi pärskeitä, kun juttelee.”

Sorvalin puoliso näyttelijä Kari Sorvali ei osallistu gaalaan.

”On turha altistaa muita kuin meidät, jotka olemme siellä ehdolla.”

Oikaisu 13.10. kello 16.51: Artikkelissa kirjoitettiin aiemmin, että Pekka Strang työskentelee parhaillaan Virossa Veden vartija -elokuvan kuvauksissa. Strang työskentelee kyllä Virossa, mutta ei kyseisen elokuvan parissa.