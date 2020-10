Lotta Backlund on toiminut muun muassa stand up -koomikkona, radiojuontajana, tv-tuottajana ja pormestarin erityisavustajana.

Syyskuussa 2019 Lotta Back­lund asteli esimiehensä puheille ja ilmoitti irtisanoutuvansa.

Takana oli kahdeksan vuotta tv-tuotantoyhtiö Warner Brosilla. Backlund vastasi yrityksen kehityksestä ja myynnistä ja oli mukana myös yrityksen johtoryhmässä. Työ oli monipuolista ja mukavaa. Työkaverit kivoja ja palkkaus hyvää.

Silti Backlund tunsi kaipaavansa muutosta.

”En voi sanoa laitostuneeni mutta tunsin osaavani työni niin hyvin, ettei se tuntunut enää jännittävältä. En saanut siitä kiksejä. Ajattelin, että pitäisi täräyttää jonnekin epämukavuusalueelle”, Backlund kertoo.

Miksi?

”No, mielestäni ennakoimaton ja arvaamaton elämä on aika kivaa. Minulla muutos tavallaan pakottaa itse itsensä. Se on vähän niin kuin synnytys. Sekin vain tulee.”

Backlundin työuralla muutosten tuulet ovat puhaltaneet aiemminkin. Televisiotuottajan työnsä ohella hän on toiminut muun muassa kolumnistina, stand up -koomikkona, käsikirjoittajana, tv-toimittajana sekä radiojuontajana.

Elokuusta lähtien Backlund on ahertanut Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren poliittisena erityisavustajana. Samassa tehtävässä hän toimi hetken aikaa myös vuosina 2017 ja 2018.

Kokoomuslaisen pormestarin alaisuudessa työskenteleminen on tuntunut Backlundista luontevalta. Hän itse liittyi kokoomukseen 15-vuotiaana. Aluksi puo­lueessa miellytti lähinnä sen EU-myönteisyys, myöhemmin liberaali talouspoliittinen linja.

”Kokoomus toitottaa, että ’ei ole rahaa, pitää säästää’. Se ei ole kovin houkutteleva ideologia sellaisenaan, mutta kyllä yhteisiä varoja pitää hoitaa vastuullisemmin”, Backlund sanoo.

Nytkö ei hoideta?

”No, nyt on otettu 30 miljardia lainaa ja hope for the best. Minkäänlaisia työllisyystoimia tulevaisuuden varalle ei ole tehty. Jos emme saa työllisyyttä nousemaan, ei yhtälö tule toimimaan. Suomen väestönrakenne on, mitä on.”

Monet mieltävät Backlundin edelleen siksi tv:stä tutuksi rääväsuiseksi stand up -koomikoksi. Backlund itse pitää asiaa hieman hassuna – hänen viimeisestä keikastaan on aikaa yli kymmenen vuotta.

Ammattikoomikon vuosiaan hän muistaa silti hyvällä. Back­lundille lavalle nouseminen osoitti monia esiintymisjännitykseen liittyviä käsityksiä vääriksi. Hän oppi muun muassa sen, että yleisöt ovat esiintyjää kohtaan yllättävän armollisia.

”Ihmiset haluavat olla aidosti sun puolella. Jos tuli bläkäri kesken keikan, enkä muistanut mitä piti seuraavaksi sanoa, niin kysyin yleisöltä. Että mistä mä äsken oikein puhuin? Sitten ne kertoi ja mentiin taas eteenpäin.”

Erilaisia ennakkokäsityksiä koomikkouteen silti liitetään. Sen on Backlundkin saanut kokea.

”Kerran olin vaalipaneelissa Sauli Niinistön kanssa. Paneelin jälkeen hän tuli sanomaan minulle, että ’noniin, sähän osaat tehdä muutakin kuin aukoa päätäsi.’ Se on ihan totta. Osaan aika paljon muutakin.”

Helsingin Sanomat haastatteli Backlundia pari vuotta sitten, kun hänen ensimmäinen periodinsa pormestarin erityisavustajana oli juuri päättynyt. Backlund kehui Vapaavuorta tuolloin älykkääksi, ahkeraksi ja ymmärtäväksi esimieheksi.

Kesäkuussa Helsingin Sanomat uutisoi Helsingin pormestariston riitaisista väleistä. Jutussa virkamiehet kritisoivat Vapaavuoren itseriittoista johtamistyyliä ja hänen tapansa jakaa käskyjään väliportaiden ohi suoraan suorittavalle portaalle.

Backlund ei täysin tunnista esimiestään tästä luonnehdinnasta.

”Jos täällä olisi huono fiilis ja Janne olisi paska pomo niin kuin lehdissä on väitetty, niin en olisi missään tapauksessa tullut takaisin. Ei minun olisi pakko olla täällä. Mutta tämä on kiva paikka ja Janne oikeasti tosi kiva ihminen.”

Mistä arvostelu johtuu?

”No, onhan Janne äärimmäisen vaativa pomo, mutta vaativa hän on myös itselleen. Sehän voi tuntua jostakin ikävältä, että joutuu tekemään kovasti töitä. Minua sellainen ei ole koskaan haitannut. Ja onhan se mahdollista, että poliittisilla vastustajilla on tässä muitakin agendoja taustalla.”

Vuoden vaihteessa Backlund on jälleen valintojen edessä. Tuolloin päättyy hänen määräaikainen työnsä pormestarin erityisavustajana. Mitä sen jälkeen?

Helmikuussa ilmestyy Back­lundin esikoisteos, reippaudesta kertova Sano kyllä (Tammi), ja huhtikuussa edessä ovat kuntavaalit. Niissä Backlund aikoo olla ehdolla. Mitään sen kummempaa ”masterplania” hänellä ei kuulemma vielä ole.

Voisiko suunta löytyä politiikasta? Tuskinpa, Backlund pohtii.

”Poliitikkojen pitää olla nykyisin niin saatanan varovaisia, millä tavalla puhuvat asioista. Varsinkin nyt, kun eletään keskellä globaalia pandemiaa, jengiä kuolee ja yrityksiä menee konkurssiin. Pitää olla koko ajan todella asianmukaisen vakava.”

”Vähättelemättä dramaattisia olosuhteita: sellainen ei oikein sovi kaltaiselleni vauhdikkaalle ihmisille.”