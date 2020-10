Sarja esittelee Ruotsin tärkeitä kuningattaria. Puvustukseen on satsattu, mihinkään muuhun ei.

Ehkä tämä on uusi aluevaltaus ruotsalaisilta, mutta toivottavasti se jää lyhyeksi. Kahdeksanosainen dramatisoitu dokumenttisarja (2019) esittelee maan historian tärkeitä kuningattaria, mutta tyylilaji on lähinnä mauton.

Siitä voisi käyttää sanaa amerikkalainen, mutta harvoin edes amerikkalaiset käyttävät näin imeliä keinoja.

BBC:n historiadokumentit ovat varmasti olleet esikuvina, mutta britit säilyttävät aina asiakeskeisyytensä. Ruotsalais­sarjassa varsinainen informaatio on niukkaa, eikä se esittele uusia näkökulmia.

Kuningattarista kerrotaan elämänvaiheet, ja niissä korostuu lähipiiri eli aviomies ja lapset. Tutkijoiden haastatteluista on valittu mukaan yksityisiä ja intiimejä yksityiskohtia, joten sävy muuttuu pian juoruilevaksi.

Pääpaino on dramatisoiduilla kohtauksilla, joissa ei käytetä vuorosanoja. Tuttu näyttelijä Sofia Helin kulkee mukana lavasteissa selostamassa. Pukuihin on satsattu, mutta muuten laadukkuuden vaikutelma on saatu aikaan kuvankäsittelyllä, eikä kuvausryhmä ole juuri kierrellyt missään.

Ensimmäisen jakson kuningatar on suomalaisten suosikki, talonpoikaissäädystä noussut Kaarina Maununtytär, mutta ruotsalaisia eivät ole niinkään kiinnostaneet hänen vaiheensa Suomen puolella, vaan jakso keskittyy raivopäisen aviomiehen Eerik XIV:n rauhoitteluun.

Kaiken kruunaavat kaamea musiikki ja mainoskatkot. Milloin niistä päästään lopullisesti eroon?

