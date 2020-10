Bill Frisellin ja John Scofieldin konserttien sijasta on tyytyminen uusiin levyihin.

Jazz

John Scofield: Swallow Tales. ECM. ★★★★

Jazz

Bill Frisell: Valentine. Blue Note. ★★★★

Alkusyksyn piti olla juhlaa ainakin niille, jotka arvostavat jazzista ammentavia parhaan laatuluokan amerikkalaisia kitaristeja. Mutta ei, ei tullut juhlaa.

Tiukentuneiden koronarajoitusten takia kitaristi Bill Frisellin yhtye ei esiintynyt viime viikolla levynjulkaisukiertueellaan Espoossa, eikä kitaristi John Scofield esiinny ensi viikolla Porissa – ja hänen Suomen konserttinsa jouduttiin perumaan jo toista kertaa. Se edeltävä esiintyminen olisi ollut toukokuussa Helsingissä, Frisellin lailla osana yhtyeen pitkää julkaisukiertuetta.

Ja nyt mieliharmia lisää hieman se, että molempien tuoreet triolevytykset – Frisellin Valentine ja Scofieldin Swallow Tales – ovat keskimääräistä kiinnostavampia, omissa sarjoissaan paremmasta päästä useisiin vuosiin.

Se ei ole aivan mitätön asia, sillä moniin amerikkalaisiin tyyleihin venyvät Bill Frisell, 69 ja John Scofield, 68, ovat levyttäneet tasaisen takuuvarmasti jo neljäkymmentä vuotta. Keskimäärin yhden levyn vuodessa, ilman suuria musiikillisia notkahduksia.

Samalla molemmat ovat pysytelleet, muotien ja mieltymysten heilahteluista huolimatta, myös suuren yleisön suosikkeina, kuten amerikkalaisen Downbeat-lehden perinteinen kansainvälinen lukijaäänestys todistaa vuodesta toiseen. He jakavat maailman parhaan jazzkitaristin kärkisijat yhä uudelleen aikalaisensa Pat Methenyn kanssa, Frisell yleensä kakkosena ja Scofield kolmosena.

Frisell ja Scofield ovatkin saavuttaneet epävarmalla alallaan melkein lähes mahdollisen, mutta luopumatta silti tärkeimmästään, itsemääräämisoikeudestaan. Kyllä: näin pitkät pelkkiin omiin mielihaluihin perustuvat urat ovat poikkeuksellisia, ja missä tahansa rytmimusiikin tyylilajissa.

Bill Frisell esiintyi Brnossa Tšekin tasavallassa heinäkuussa 2018.­

Huomattavan muuntau­tumis­kykyisen Frisellin levyillä tällainen musiikillisten mielihalujen seuraileminen on johtanut ajoittain myös tyylilliseen keräilyerämäisyyteen, jonka jäljiltä kokonaisuus saattaa jäädä osien oletettua summaa pienemmäksi. Tulkinnat voivat olla yksitellen mahdottoman taitavia, tyylikkäitä ja tyylitajuisia, mutta eivät perä perää ja pidemmän päälle välttämättä niin kauhean kestäviä.

Sama epäily voi syntyä myös tunnin mittaisen Valentinen ensimmäi­sellä silmäilyllä. Kolmentoista kappaleen albumilla on Frisellin vanhoja tuttuja ja uusia tuntemattomia sävellyksiä sekä muun muassa vanha lännenlaulu, vanha popiskelmä, vanha jazzballadi sekä päätteeksi vielä maailman ehkä kuuluisin protestilaulu.

Mutta viime syksynä taltioitu Valentine ei kuulostakaan sattumanvaraiselta, koska sen ytimessä on ihan oikea, riittävän kauan kokemusta kerännyt yhtye. Ja nyt ennen kaikkea jazzyhtye, muusikoista mahdollisesti parhaat puristava trio, kontrabasistina Thomas Morgan, rumpalina Rudy Royston. He ovat soittaneet ja levyttäneet Frisellin kanssa aikaisemminkin, mutta Valentine on kolmikon ensimmäinen työ, ja ilmeinen työvoitto.

Trion työstäminä alkuun epäilyttäneet lainakappaleetkin asettuvat paikoilleen, ja Frisellin keikkaohjelmistoon pitkään kuulunut We Shall Overcome on kuin aivan uusi. Juuri nyt se on myös ilmiselvä kannanotto, jonka sanomaa vahvistaa toinen hienostuneeksi balladiksi tulkittu laulullinen klassikko, nimeään myöten merkityksellinen What The World Needs Now Is Love.

Myös Scofieldin noin neljänteen­kymmenenteen albumiin on pakattu huomattavan paljon yksityistä ja yleistä historiaa, ystävyyttäkin. Nimen Swallow Tales vihjaamasti kaikki laululliset kappaleet on säveltänyt trion verraton bassokitaristi Steve Swallow, jonka kanssa Scofield on levyttänyt jo neljäkymmentä vuotta ja tällä nimenomaisella yhdistelmällä – kolmantena rumpali Bill Stewart – lähes kaksikymmentä vuotta.

Monia kertoja levytetyistä kappaleista – vanhin on Eiderdown vuodelta 1965 – valikoitu mestariluokkamainen Swallow Tales korostaakin kaiken lisäksi Scofieldin luottamusta pitkäaikaiseen tiimi­muusikkouteen.

”Kuvittelen, että todella hyvät samanmieliset muusikot kannustavat soittamaan vielä paremmin, antamaan vielä enemmän”, sanoi hän tammikuussa, jolloin esiintyi viimeksi Helsingissä ja ensimmäistä kertaa yksin. Tämä albumi osoittaa, että niinkin voi käydä – kun kaikki koordinaatit kohtaavat toisensa.

Kriitikon valinnat: Maan alta valoon ja Finnvoxin studioon

Albumi / Underground-folk

Emola Hatsina String Band: Hobo Sapiens. Karkia Mistika. ★★★★

Kokoon­panon nimeen nostetut Emola ja Hatsina eivät viesti mitään, ellei tunnista viittauksia Mikkeliin, josta on kannen hieno historiakuva tori­soittajasta. ”Kansalainen muista sokeaa” lukee siinä – lisäten salaperäisyyttä, joka ulottuu Esa Kuloniemen (kitarat) ja Antero Mennun (sitar) kansanmusiikillisiin, länttä ja itää yhdisteleviin soitteisiin. Koettakaa vain kuvitella, millaiselta sotilaslaulu Oi kallis kotimaa kuulostaa puoliksi intialaisena underground-folkia. Todellisia näön hämärtäjiä ovat silti levyn pitkät ja hurjat hälyääniset krautrockit. Ei torimusiikkia, mutta muuten parasta.

Albumi / Elokuva

Lau Nau: Själö – Original Soundtrack.

Fonal.

★★★★

Elokuvien musiikkia sisältävät soundtrack-­levyt ovat aika usein tois­arvoisia tai eivät kuville alisteisina ainakaan ehjiä teoksia. Säveltäjä ja muusikko Lau Naun eli Laura Naukkarisen elektroakustinen ja äänimaisemallinen Själö on: se havahduttaa, herkistää ja hiljentää kuvittelemaan omillaan, vaikka on osa Lotta Petronellan dokumenttia, joka avaa Saaristomerellä sijaitsevan entisen lepra- ja mielisairaalasaaren synkkää historiaa. ”On niin hirveä ikävä. Maailma on kaukana”, luetaan potilaalta takavarikoidusta kirjeestä, syntesaattorilla muokattujen etäisten pianoäänteen häipyessä horisonttiin.

Albumi / Jazz

Kari Ikonen: Impressions, Improvisations and Compositions. Ozella. ★★★★★

Pianisti ja säveltäjä Kari Ikonen on tehnyt yhtyeillään nyt seitsemän albumia – kaikki sellaisia, jotka avautuvat kertaamalla ja vaikuttavat kerta kerralla voimakkaammin. Sama kokemus kannattelee myös tätä Ikosen ensimmäistä pitkään odotettua ja poikkeuksellisen palkitsevaa sooloalbumia, jonka hän koostanut yksin kotona kahdestatoista moni-ilmeisestä pianokappaleesta sekä improvisoiden että säveltäen. Ja myös eksoottisista impressioista inspiroituen – itse keksimällään Maqiano-virityslaiteella, joka mahdollistaa arabialaisten asteikkojen soittamisen. Harvoin piano soi näin, jos jazzissa koskaan.

Albumi / Dokumentti

Suomen komppi:

Tuhansien raitojen miehet. Emsalö.

★★★

Dokumen­tissaan Tuhansien raitojen miehet – Suomen kompin tarina (2017) ohjaaja Tommi E. Virtanen raotti ovea suomalaisten studio­muusikkojen tuntematto­maan maailmaan – kokoamalla muutaman työnsankarin muistelemaan Suomen ykkösstudioon, Finnvoxiin. Tietysti myös soitettiin, muun muassa tälle soundtrackille päätynyt pitkä diskobiittinen tunnari, johon sekstetti ujuttaa monta iskelmällistä ironiaa. Albumin dokumentaarista arvoa lisää, että kovassa iskussa oleva ryhmä esittää lähinnä omiaan ja kuin vanhasta muistista – huippuna yli kahdeksanminuuttinen Sahtia-funk, jota ei pysäyttäisi edes Shaft.