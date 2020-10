Suomalaisen Gutsy Animations -tuotantoyhtiön sarja on mukana kansainvälisessä Emmy Kids -kilpailussa, jossa palkitaan maailman parhaiden lastenohjelmien tekijät.

Muumilaakso-sarja on ehdolla kansainvälisessä Emmy Kids -kilpailussa, jossa palkitaan vuosittain maailman parhaiden lastenohjelmien tekijät. Sarja on suomalaisen Gutsy Animations -tuotantoyhtiön kehittämä.

Kyseessä on sikäli harvinainen tapaus, että suomalaisia televisiotuotantoja valitaan eri Emmy-kilpailuihin varsin harvoin. Emmy Kids -kilpailussa suomalaissarjoja ei ole vielä koskaan ollut mukana.

Kilpailun voittajat selviävät virtuaalitapahtumassa tänään keskiviikkona alkuillasta. Palkinto jaetaan osana tv-alan Mipcom-messuja, jotka järjestetään nyt verkossa.

Tavallisesti gaala pidetään Cannesissa maaliskuussa osana tv-alan messuja, mutta nyt vuoden 2019 palkinnot jouduttiin jakamaan nopeutetussa aikataulussa eli jo lokakuussa, jolloin yleensä on vasta ilmoitettu ehdokkaat.

Emmy Kids -kilpailussa on tällä kertaa vain kolme kategoriaa, kun tavallisesti kategorioita on seitsemän. Gaalan ehdokkaat tulevat aina Yhdysvaltain ulkopuolelta, nyt ehdokkaita on kymmenestä eri maasta.

Muumilaakso kisaa animaatioiden sarjassa, jossa muut ohjelmat tulevat Brasiliasta, Singaporesta ja Britanniasta. Mukana olevat sarjat on esitetty vuoden 2019 aikana.

Edellisinä vuosina animaatiosarjassa on palkittu muu muassa Hei, Taavi, Late Lammas, ja Gumballin mieletön maailma.

Kansainvälisistä Emmy-palkinnoista päättää 500 televisioyhtiön yhteistyöjärjestö International Academy of Television Arts & Sciences. Se jakaa televisioalan palkintoja Yhdysvaltojen ulkopuolella tuotetuille ohjelmille.

Aiemmin lastenohjelmille jaettiin yksi Emmy-palkinto osana kansainvälistä International Emmy Awards -gaalaa. Vuodesta 2013 Yhdysvaltain ulkopuolelta tuleville lastenohjelmille on järjestetty oma gaalansa.

Ensimmäisen International Emmy Awards-palkinnon Suomeen on tuonut Staraoke vuonna 2008. Palkinto tuli parhaasta vuorovaikutteisesta toteutuksesta. Aiemmin suomalaissarjoista on ollut ehdolla Emmyissä myös muun muassa Luottomies vuonna 2019 short form -sarjojen kategoriassa ja Sydän kierroksella vuonna 2007 vuorovaikutteisten tv-sarjojen kategoriassa.

Muumilaakso perustuu Tove Janssonin alkuperäisiin muumitarinoihin. Sarjasta on ilmestynyt tähän mennessä kaksi kautta kansainväliseen levitykseen. Sarjaa on ollut tuottamassa myös Yleisradio.

Sarja on myyty yli 45 maahan. Se on katsottavissa suomeksi, suomenruotsiksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi sekä myöhemmin myös koltansaameksi Ylen kanavilla ja Yle Areenassa.

Muumilaakso voitti British Animation Awards -palkinnon vuonna 2020. Suomessa sarja sai Kultainen Venla -palkinnon vuonna 2019.