Kirjallisuus

Ingrid Carlberg ja Steve Sem-Sandberg saavat elinikäiset paikkansa akatemiassa joulukuun 20. päivänä.

Kirjailija ja toimittaja Ingrid Carlberg (s. 1961) ja kirjailija, kriitikko ja kääntäjä Steve Sem-Sandberg (s. 1958) ovat Ruotsin akatemian uudet jäsenet. He istuvat tuoleilla numero 5 ja 14, jotka vapautuivat Göran Malmqvistin ja Kristina Lugnin kuoltua.

Tietokirjallisuuden August-palkinnon Raoul Wallenbergin elämäkerrasta vuonna 2012 voittanut Ingrid Carlberg on työskennellyt Dagens Nyheter -lehdessä ja toiminut journalistiikan vierailevana professorina Göteborgin yliopistossa.

Steve Sem-Samberg toimi pitkään Svenska Dagbladetin kriitikkona ja kirjoittaa nykyään Dagens Nyheteriin. Hän on ruotsintanut muun muassa John Bergerin ja Jon Fossen teoksia ja julkaissut useita kiiteltyjä romaaneja. Kaunokirjallisuuden August-palkinnon Sem-Sandberg sai De fattiga i Łódź -romaanista.

Ruotsin akatemia oli suunnitellut täyttävänsä tyhjät paikat jo viime keväänä, mutta koronapandemian takia nimitykset viivästyivät. Uudet jäsenet ottavat virallisesti paikkansa joulukuun 20. päivänä.

Ruotsin akatemian tehtävänä on ennen kaikkea ylläpitää ja edistää ruotsin kielen sekä ruotsalaisen kirjallisuuden elinvoimaisuutta. Akatemiassa on 18 jäsentä. Jäsenyys on elinikäinen.