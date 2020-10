Lavarunoilija Juho Kuusen esikoinen on tyylikäs ja tarkkaan harkittu kokonaisuus, joka imaisee mukaansa.

Runot

Juho Kuusi: Piukkaan paikkaan lupa lyyä. Kuvittanut Aleksi Liimatainen. Enostone. 124 s.

Lavarunoilija Juho Kuusen ­(s. 1986) esikois­runoteos Piukkaan paikkaan lupa lyyä on löyhästi omaelämäkerrallinen ujon pojan kasvutarina. Alkupuolen runoissa kerrotaan lasten maailmasta, kuten pyssy- ja lumileikeistä. Näistä siirrytään nuoruuden tuomaan ahdistuneisuuteen ja oman paikan etsintään maailmassa.

Ulkopuolisuus, yksinäisyys ja ahdistuneisuus ovat vahvasti läsnä runoissa. Nämä kietoutuvat miehisyyteen ja siihen, millainen ”jäbä” runojen puhuja haluaa olla. Selväksi tehdään, että miehille puhuminen ei ole helppoa eikä tunteiden näyttäminen soveliasta: ”me tullaa muttei / näytetä tunteit / koska pojat ei saa itkee / ja tyttöjenki herkkyydel on rajansa”, Kuusi kirjoittaa.

Lapsen sekä paikkaansa etsivän nuoren miehen maailmojen lisäksi teoksessa vilahtelee suomalainen kansanperinne muun muassa Ahdin, Ilmattaren ja Vetehisen kautta.

Teos kritisoi kovasanaisesti nyky-yhteiskuntaan liittyviä asioita, kuten vuokratyöfirmoja. Se ei pyytele anteeksi kielenkäyttöään, vaan käyttää toisinaan myös alatyylisiä ilmaisuja ja kirosanoja viestinsä tehostamiseksi. Siitä huokuu esikoisteoksen uhmakkuutta ja itsevarmuutta:

”ja koska pyllistys toiselle on kumarrus toiselle / katon välil peilist haarojen välist ett / kuka haistaa mun piarun”

Kuusi on meritoitunut lava­runoilijana ja voittanut kahdesti poetry slamin Suomen mestaruuden. Viime keväänä hän runoili tiensä Talent Suomen finaaliin. Esikoisteoksen rytmi on samanlainen kuin Kuusen lavarunoudessa.

Kuusen kieli on vapaarytmistä ja -mittaista puhekielistä tykitystä, joka imaisee mukaansa. Tekstiä maustavat siellä täällä loppusoinnut sekä välillä jopa hyvällä tavalla jankkaavaksi yltyvä toisteisuus. Nämä luovat hengähdystaukoja ja imua tekstiin sekä muodostavat omalta osaltaan Kuuselle tyypillisen rytmin.

Kuusen luomat kielikuvat, kuten ”kroonine hiusmurtuma motivaatios” ja ”reikäset kalsari­kännit”, ovat omintakeisia ja oivaltavia. Tällaisia ilmaisuja olisin lukenut enemmänkin.

Oikeastaan Piukkaan paikkaan lupa lyyä on kahden taiteilijan yhteinen teos. Aleksi Liimatainen (s. 1988) on tehnyt mustavalkoisen kuvituksen kirjaan pehmeäpohja- ja kuivaneulatekniikalla. Välillä Liimataisen synkät kuvat syventävät runojen sanomaa, mutta toisinaan kuvitusta on mahdoton irrottaa runoista. Näin käy muun muassa runossa, jossa kassakuitin päälle on kirjoitettu vastauskirje pullopostiin.

Kuusen runoteos on tarkkaan harkittu tyylikäs kokonaisuus, joka ei yritä liikaa. Se ei mene äärimmäisyyksiin esimerkiksi kielen kuvallisuuden, graafisten kikkailujen tai voimasanojen käytössä, vaan makustelee niillä taidokkaasti. Lopputuloksena on uhmakas ja onnistunut esikoisteos, joka saa odottamaan seuraavia runoteoksia.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.