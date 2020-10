Illalla nähtäneen Suomen oloissa aivan uudenlaista maskimuotia, kun iltapukuihin pukeutunut elokuvaväki juhlii kotimaista elokuvaa.

Suomalaisen elokuvan suurin juhla, Jussi-gaala, vietetään tänään poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Gaala pidetään tänä vuonna Helsingin Kaapelihallissa. Koronapandemian vuoksi paikalla on tavallista vähemmän vieraita, ja monenlaiset turvallisuusohjeistukset todennäköisesti hieman hillitsevät raisuinta juhlintaa.

Illan pääosassa ovat kuitenkin ehdolla olevat elokuvantekijät.

Illan suurin ennakkosuosikki on Miia Tervon ohjaama Aurora sekä sen tekijäkunta. Tämän vuoden Jussi-ehdokkuudet julkistettiin jo viime tammikuussa, silloin Auroralle napsahti kaikkiaan 13 ehdokkuutta.

HS:n toimittaja Venla Kuokkanen seuraa gaalaa reaaliajassa kello 19.30 lähtien osoitteessa HS.fi.

Alun perin jo maalikuuksi suunniteltu Jussi-gaala siirrettiin koronapandemian vuoksi lokakuulle. Maaliskuussa paikalle olisi tullut yli 700 vierasta, nyt tulossa on vähän yli 300 vierasta

Jussi-gaalaa vietettiin Kaapelitehtaalla myös vuonna 2013, ja silloin tungos oli todennäköisesti hieman toisenlainen kuin syksyllä 2020.­

Nyt pandemiatilanteen vuoksi paikalla on huomattavasti vähemmän ihmisiä, mutta tämäkin määrä on nykyisissä oloissa herättänyt kummastusta. Gaalaa ei ole kuitenkaan päädytty perumaan, sillä järjestäjien mukaan se noudattaa tämänhetkisiä kokoontumisrajoituksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositusten mukaan yli 50 hengen tilaisuuksia saa järjestää, jos turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä huolehditaan.

Niistä gaalan järjestävä Filmiaura on todella pyrkinyt huolehtiman. Esimerkiksi lautasten välit pöydissä on laskettu mittanauhalla; väliä on vähintään yksi metri. Pöytien välissä on väliä yhdetä kahteen metriin.

Katso Filmiauran tuoreesta Instagram-kuvasta, millaiset turvavälit pöydissä on:

Ohjeiden mukaan vieraiden on pakko pitää maskia gaalaan saapuessaan ja sieltä poistuessaan. Muun juhlan ajan maskia suositellaan käytettävän.

Koska kyseessä on iltapukujuhla, onkin odotettavissa, että tänä iltana nähdään Suomen oloissa aivan uudenlaista maskimuotia. Korona-aikana ei Suomessa ole vielä samankaltaisia suuria gaaloja järjestetty.

Naissivuosa-Jussiin ehdolla oleva näyttelijä Miitta Sorvali kertoi tiistaina HS:lle, että ainakaan häntä ei gaalaan osallistuminen jännitä, erikoisesta tilanteesta huolimatta.

Hän aikoo olla erityisen varovainen, kuten on toivottu. Vieraiden on toivottu esimerkiksi pidättäytyvän halailusta ja pysyttelevän omissa pöydissään.

Maskikin pysyy visusti Sorvalin kasvoilla, ruokailua lukuun ottamatta.

”Silloin puhutaan rauhallisesti ja varotaan, ettei tulisi pärskeitä, kun juttelee”, hän kertoi.