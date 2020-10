Suomalainen Liina Heikkinen voitti kuvallaan hanhen napanneesta ketusta nuorten sarjan ykköspalkinnon Wildlife Photographer of the Year -kilpailussa.­

Maailman parhaat luontokuvat on taas valittu kymmenien tuhansien joukosta. Nuorisosarjan pääpalkinnon voitti 17-vuotias suomalaiskuvaaja Liina Heikkinen.

Kouvolalainen Liina Heikkinen, 17, sai tiistaina The Young Wildlife Photographer of the Year- eli Vuoden nuori luontokuvaaja -palkinnon Lontoon luonnonhistoriallisen museon järjestämässä Wildlife Photographer of the Year -kilpailussa. Heikkinen voitti siis kilpailun nuorisosarjan pääpalkinnon. Aikuisten sarjassa pääpalkinnon voitti venäläinen Sergei Gorškov.

Wildlife Photographer of the Year -kilpailu on arvostettu kansainvälinen luontokuvakilpailu, ja sen eri sarjoihin lähetetään vuosittain kymmeniä tuhansia kilpailukuvia ympäri maailmaa. Tänä vuonna kuvia lähetettiin yli 49 000. Aikuisten sarjan voittajan Sergei Gorškovin kuvassa on uhanalainen amurintiikerinaaras, joka hieroo mahaansa ussurinpihtapuuta vasten.

Nuorisosarjan voittajan Liina Heikkisen voitokkaassa kuvassa on ketunpoikanen, joka on vienyt valkoposkihanhen syötäväkseen kallionkoloon. Heikkinen otti kuvan 15-vuotiaana Helsingin Lehtisaaressa.

”Isäni Jari Heikkinen tutustui tähän kettuperheeseen ja kävi usein niitä kuvaamassa. Hän otti minut mukaan monelle reissulle. Me loimme näihin kettuihin luottamussuhteen, että he luottivat meihin ja me heihin. Siitä luottamus kasvoi, että pääsimme aina vähän lähemmäs heitä”, Heikkinen sanoo.

”Tässä kuvan tilanteessa oli kaksi ketunpoikasta ja niiden emo, joka toi valkoposkihanhen syötäväksi. Poikaset kilpailivat saaliista, ja tämän kyseisen kuvan kettu oli voittanut kilpailun ja vienyt sen koloon, jotta saa syödä rauhassa.”

Heikkinen on jo aiemminkin menestynyt luontokuvauskilpailuissa. Tässä samassa Wildlife Photographer of the Year -kilpailussa hän sijoittui alle 11-vuotiaiden sarjassa toiseksi vuonna 2012, ja vuonna 2015 hän oli finalistina 11–14-vuotiaiden sarjassa. Suomessa hän on menestynyt hyvin Vuoden luontokuva -kilpailun nuorten sarjassa.

Tämän vuoden Wildlife Photographer of the Year -kilpailussa pärjäsi hyvin Heikkisen ohella myös Jorma Vähälä, joka sai kunniamaininnan kilpailun Kasvit ja sienet -sarjassa kuvallaan Stream of Light. Viime vuonna Antti Haataja sai kunniamaininnan Eläimiä ympäristössään -sarjassa kuvallaan Polar Night Hare.

Vuoden parhaan luontokuvaajan palkinnon voitti venäläinen Sergei Gorškov kuvallaan amurin- eli siperiantiikeristä syleilemässä ikivanhaa ussurinpihtaa nautinnollisesti. Naarastiikeri on kuvattu Itä-Siperiassa, joka on ainoa maailmankolkka, missä kyseistä, lähes sukupuuttoon metsästettyä lajia tavataan. Siperiantiikeri on maailman suurin kissapeto, ja niiden reviirit ovat valtavia. Gorškov aloitti kuvan metsästämisen ja tiikereiden jäljittämisen tammikuussa 2019, mutta tämä otos syntyi lopulta vasta marraskuussa. Kuva valittiin myös Eläimet omassa elinympäristössään -sarjan voittajaksi.­

Jorma Vähälä sai kunniamaininnan Kasvit ja sienet -sarjassa kuvallaan keväisistä rentukankukista valonsäteessä.­

Kasvit ja sienet -sarjan voitti kolumbialainen Gabriel Eisenband, joka kuvasi Ritak’Uwa Blanco -vuoren huipulla Kolumbian Andeilla kylmään sopeutuneita keltaisena hohtavia arnikkeja auringonlaskun jälkeisessä sinisessä valossa.­

Tammisieppari pysähtyi pesälleen, jonka se oli tehnyt ornitologien tutkimusaseman ikkunan yläpuolelle. Laji vähenee Pohjois-Amerikassa, ja juuri täällä biologit tutkivat sen häviämisen syitä. Yleensä tammisieppari valitsee pesänsä paikan hyvin tarkkaan esimerkiksi kanjonin kielekkeiltä. Linnun kuvannut Alex Badyaev voitti kuvallaan Urban Wildlife -sarjan.­

Läpikuultava lasisammakko popsii kaatosateessa hämähäkkiä Ecuadorissa. Espanjalainen Jaime Culebras kuvasi ensimmäistä kertaa kyseisen lajin ruokailemassa, ja voitti kuvallaan matelijoiden ja sammakoiden käyttäytymistä kuvaavan sarjan.­

Espanjalaisen Jose Luis Ruiz Jiménezin kuva silkkiuikkuperheestä aamupalalla voitti Lintujen käyttäytyminen -sarjan.­

Italialainen Luciano Gaudenzio kiipesi tuntikausia vuoren rinteelle ja kuvasi Etna-tulivuoresta valuvan laavavirran juuri auringonlaskun jälkeen. Hän voitti kuvallaan Earth’s Environments (Maan elinympäristöt) -sarjan.­

Eläinten muotokuva -sarjan voitti nuoren nenäapinan poseeraus, jonka tanskalainen Mogens Trolle kuvasi Borneon saarella. Apina näyttää kuin meditoivan silmät ummessa. Ei tiedetä, mikä erottuvien, eriväristen silmäluomien merkitys on tälle lajille, mutta suuri nenä tuo statusta ja voimistaa apinan ääntä.­

Tämä jääkarhu on yksi neljästä naaraskarhusta, jotka pyydystettiin Venäjältä nuorina, niiden valmentajan mukaan hylättyinä. Nyt 18 vuotta myöhemmin ne esiintyvät yhä Tatarstanissa jääsirkuksessa. Yhdysvaltalainen valokuvaaja Kirsten Luce on viettänyt vuosia raportoimalla eläinten hyväksikäytöstä. Hän voitti tällä kuvallaan Kuvajournalismi-sarjan parhaan yksittäisen kuvan palkinnon.­

Harvinainen kuva manulien eli arokissojen perheestä on kuuden vuoden työn tulos. Manulit elävät yleensä eristyksissä ja niitä on vaikea löytää. Pitkän havainnoinnin avulla kiinalainen Shanyuan Li selvitti, milloin perhekuvalle olisi paras mahdollisuus, ja lopulta kärsivällisyys palkittiin. Tiibetissä otettu kuva voitti Nisäkkäiden käyttäytyminen -sarjan.­

Portfolio-sarjan voittaja, intialainen Ripan Biswas kuvasi kaksi petoa, yleensä puissa viihtyvän kutojamuurahaisen ja maassa elävän hietakiitäjäisen, toistensa kimpussa. Kuoriainen napsaisi jalkaansa tarttuneen muurahaisen keskeltä kahtia, mutta muurahaisen yläruumis ei silti päästänyt irti.­

Vedenalaissarjan voittajakuvassa pikkuinen timanttikalmari pysähtyi hetkeksi valonsäteeseen kesken saalistuksen. Kiinalainen Songda Cai nappasi kuvan yösukelluksella Filippiineillä.­