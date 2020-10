Historiallista murrosta kuvaavassa The Good Lord Bird -sarjassa haastetaan lakia ja järjestystä.

Draamasarja The Good Lord Bird (2020) sijoittuu Yhdysvaltoihin sisällissodan kynnykselle, 1850-luvun lopulle. Etelä ja pohjoinen ovat eripuraisia sekä keskenään että sisäisesti.

Radikaalia pohjoisen näkökulmaa edustaa sarjan toinen päähahmo John Brown, joka vastustaa orjuutta ase kourassaan, monivärinen armeija rinnallaan ja Jumala sydämessään.

Valkoihoinen John Brown on todellinen historiallinen hahmo, jota on kutsuttu niin aktivistiksi kuin terroristiksi. Hänet tunnetaan muun muassa Pottawatomien verilöylystä, jossa viisi orjuuden kannattajaa hakattiin kuoliaaksi. Orjanomistajien keskuudessa hänen nimensä herätti pelkoa.

HBO Nordicin ohjelmistoon kuuluvan sarjan avausjaksossa Brown ”vapauttaa” Henry Sha­cklefordin, fiktiivisen musta­ihoisen pojan. Shacklefordin näkökulmasta vallankumousjohtaja on tosin aluksi vähintään yhtä pelottava kuin orjan­omistajat. Siksi hän ei korjaa Brownia, kun tämä luulee häntä tytöksi, pukee hänet mekkoon ja kutsuu häntä ”Pikku Sipuliksi”.

Brown esitetään höyrypäisenä miehenä, joka innostuu spontaaneihin saarnoihin ja pitkällisiin Raamattu-lainauksiin.

Hahmo on viety koomisiin mittoihin, jotka näyttelijä Ethan Hawke täyttää mainiosti.

Hawke on myös toinen The Good Lord Birdin luojista yhdessä Mark Richardin kanssa. Seitsenosainen sarja pohjaa James McBriden samannimiseen kirjaan, joka luo mallin väkivallan ja huumorin sekä fiktion ja faktan sekoittumiselle. ”Kaikki tämä on totta. Suurin osa siitä tapahtui”, kuten sarjan alkutekstit kertovat.

Mukana ovat myös tosielämän poliittiset aktivistit Frederick Douglass ja Harriet Tubman. Mustien merkkihahmojen läsnäolo ankkuroi sarjan historiaan mutta on myös tärkeä tasapainottaja: Brownia ei esitetä pelkkänä yksittäisenä valkoisena pelastajana vaan osana liikettä.

Kertojana toimiva Shackleford (Joshua Caleb Johnson) on kahdesta päähahmosta hienovaraisempi. Hän etsii asemaansa väkivallan, aatteen ja myös sukupuolen suhteen.

Kumpikaan päähahmoista ei kuitenkaan kasva ihan ihmisen mittoihin. Toinen jää katalyytiksi ja toinen todistajaksi historian myrskyihin.

Historia on onneksi kiinnostavaa fiktionkin läpi. The Good Lord Bird huipentuu Brownin joukkojen hyökkäykseen virginialaiseen Harper’s Ferryn asevarastoon.

Vuoden 1859 tapausta pidetään yhtenä sisällissodan sytykkeistä.

Ampumista riittää, mutta puhetta on enemmän. Sarjan kerronta mukailee Brownin hahmoa pitkien puhekohtausten sekä hivenen poukkoilevan juonenkuljetuksen muodossa: välillä matkataan idän suurkaupunkeihin keräämään rahaa, välillä suunnitellaan kapinaa maalaistalossa.

Vaikka punainen lanka toisinaan katoaa, vallankumouksen palo pysyy.

The Good Lord Bird, HBO Nordic. (K15)