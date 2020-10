Maiju Pohjolan Lautuma on pelkistetyistä pienistä teksteistä koostuva yhtenäinen teoskokonaisuus, jonka yksityiskohdista voi lukea useamman sukupolven tarinan molemmin puolin itärajaa.

Maiju Pohjola: Lautuma. Aviador. 77 s.

Lautumaksi kutsutaan iholle pian kuoleman jälkeen ilmestyvää violettia väriä. Maiju Pohjolan vahvassa esikoiskokoelmassa väri ei jää ruumiin ominaisuudeksi, vaan periytyy polvelta polvelle niin kuin ränsistyvä sukutalo rajaseudulla: ”katseen virttämät seinät / halkeilevat harmaat, päällemaalatut / hiljaisuuden kerrokset // lautuma ei haalene / me vaikka kuinka vaikenemme / lattian läpi”.

Talo ihmiselämän symbolina on ikivanha, mutta edelleen sen kautta on luonteva kuvata sukupolvien kulkua: rakennus kuolee ihmisiä hitaammin ja kantaa heidän jälkiään vielä kauan sen jälkeen, kun he ovat menneet.

Pohjola luo taloonsa vahvan tunnelman, jossa kylmän lattian tuntee ja lahon haistaa.

Lautuma on pelkistetyistä pienistä teksteistä koostuva yhtenäinen teoskokonaisuus, jonka yksityiskohdista voi lukea useamman sukupolven tarinan molemmin puolin itärajaa: isovanhempien evakkomatkan, vaikenevat vanhemmat ja 1990-luvun laman tuoman maaseudun rakennemuutoksen sekä nykyhetken näennäisesti juurettomassa kaupungissa, joka runon puhujalle kuitenkin on peruuttamattomasti menneisyyden leimaama.

”Täältä näkee kauas / vastapäiseen seinään asti”, Pohjola tiivistää kaupunkielämän ominaislaadun.

Tarinallisissa esikoisrunokirjoissa on monesti liikaa mate­riaalia, ja Lautumastakin on aistivinaan taustalla suuremman tekstikorpuksen. Valmis teos kuitenkin vihjaa ja ehdottaa onnistuneesti, ei lauo kaikkea julki, ja lukijalle jää aktiivinen rooli.

Muitakin tulkintoja teoksen aiheesta kuin yllä esittämäni on siis mahdollista tehdä. Runot on puskettu jopa liian yhtenäiseen muottiin, jossa harmaan sävyistä siellä täällä pilkahtava ke­peämpi ote tuntuu tyylirikolta.

Pohjolan vahvasti kotimaisen modernismin perinnössä kiinni olevasta tyylistä tulee usein mieleen Sanna Karlström, joka on vasta myöhemmässä tuotannossaan alkanut hyödyntää huumoria. Tyhjenneiden maisemien autius, perinnöllinen jurous ja käsittelemätön syyllisyys yhdistävät toki varsin monia kotimaisia kirjailijoita, mutta Pohjolan lähestymistavassa on myös tuoretta kulmaa.

Kytkökset menneisiin menetyksiin, rajan siirtymiseen ja evakkovuosiin ovat kirjassa eläviä mutta eivät itsestään selviä tai paikalleen lukittuja. ”Makaamme täällä todistamassa katuvia aamuja / kuinka syyllisyys painuu parkettiin, hajoaa lat­tianrakoihin / joista mennyt toivo / väsymättä sikiää / kelaa taaksepäin haurastuvaa nauhaa”.

Suora kontakti menneisyyteen on usein vanhentuneen tai hajonneen teknologian varassa, ja epätietoisuus vain lisää kaukaisten tapahtumien painoarvoa.

Minimalistisessa runossa jokaisen sanan on oltava paikallaan, mikä luo houkutuksen päättää teksti tarttuvaan yksityiskohtaan tai paradoksiin.

Lautumassa runojen loput alleviivaavat usein sanomaa turhan ennalta arvattavasti, niin että viimeinen säe on graafisesti erillään ja sanan tai parin mittainen: ”joudummeko poikkeamaan vieraalla maalla / jotta voimme jatkaa/ kotiin”.

Pääsääntöisesti tiivis muoto silti toimii yhtä hyvin aukeaman kuin rivin mittaisissa runoissa. Kokonaisuutena Lautuma on poikkeuksellisen ehyt esikoiskirja, ja sopii sen tunnelmaan, että siellä täällä parketti vähän halkeilee.

