Jännitys

The Whistlers (La Gomera). Ohjaus ja käsikirjoitus Corneliu Porumboiu, pääosissa Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Augustí Villaronga, Cristóbal Pinto, Rodica Lazar, Julieta Szönyi. 98 min. K16. ★★★★

Kerrankin elokuva, jossa ­oikein viheltäminen on vaikeaa ja vaatii opettelua. Romanialaisen Corneliu Porumboiun ohjaamassa ja käsikirjoittamassa The Whistlersissä viheltäminen on elämän ja kuoleman kysymys korruptoituneelle poliisiukolle Cristille. Cristiä näyttelee kivikasvo Vlad Ivanov, joka on Romanian 2000-luvun uuden aallon elokuvien parhaita näyttelijöitä.

Lähes koomisen monimutkaiseen rikollisten ja poliisien keskinäiseen petos- ja huijausvyyhtiin sekaantunut Cristi lähtee Kanarialle opiskelemaan vihellyskielen salat, koska ilmeisesti nykyisessä valvontayhteis­kunnassa viheltämistä ei edes ymmärretä keskusteluksi.

Kamera kuvaa jylhiä kallioita, ja taustalla soi Iggy Popin The Passenger. Kappale on niin kulunut valinta, että sen täytyy kertoa jotain muuta: tässä on elokuva, joka tietää olevansa moderni film noir.

Kun elokuva tietää asian itse, myöskään katsojalle ei tule yllätyksenä, että kaikki poliisit ovat korruptoituneita. Se kuluu noirin olemukseen.

Ja kun espanjaa ja romaniaa puhuva rikollisjengi myöhemmin suunnittelee tulevaa keikkaa, paikalle sattuu sopivia kuvauspaikkoja etsivä, englantia puhuva elokuvantekijä.

Myöhempi juonittelukohtaus tapahtuu elokuvateatterissa Bukarestissa. Näytös: John Fordin Etsijät.

Elokuvan femme fatalen nimi on Gilda (Catrinel Marlon), vahva viittaus Rita Hayworthin samannimiseen elokuvaan vuodelta 1946.

Parhaiden Hitchcock-perinteiden mukaisesti juoneen ja sen suurimpiin käänteisiin kuuluu myös motelli. Siellä työntekijä soittaa vinyyliltä Jacques Offenbachin Barcarollea, sekin äärimmäisen kliseinen valinta. Lopun musiikista puhumattakaan.

Porumboiu on aiempien elokuviensa perusteella irvaileva humoristi. Päähenkilö Crististä ei ota selvää. Äidilleen Cristi on pettymys, ja elämä yhtä aikaa ­rikollisena ja poliisina on tullut päätökseensä. Jokin romantiikan kipinä Cristissä syttyy, mutta kertaakaan Cristi ei varsinaisesti hallitse hänen ympärillään tapahtuvia asioita. Ei mitään uutta film noir -genressä.

Mille Porumboiu sitten nauraa, kun tekee näin taitavan, takaumilla leikkivän ja värikkään genre-elokuvan? Ehkä virheelliselle oletukselle, että Romaniasta tulee vain hänen aiempien elokuviensa kaltaisia koruttomia, täysin naturalistisesti ja lineaarisesti kuvattuja tarinoita tavallisesta ja ankeasta elämästä.

M.O.T.