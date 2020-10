Ensilumi-elokuvassa koti on siellä, missä on perhe.

Draama

Ensilumi. Ohjaus Hamy Ramezan. Päärooleissa Shahab Hosseini, Shabnam Ghorbani, Aran-Sina Keshvari, Kimya Escandari, Vilho Rönkkönen, Laura Birn, Kristiina Halkola, Eero Melasniemi, Muhammed Cangore. 82 min. S.

★★★★

Ensilumi on elokuva, joka Hamy Ramezanin piti ohjata. Hän on itse paennut perheensä kanssa Iranista sodan jaloista ja päätynyt pitkän matkan jälkeen Suomeen 1970-luvun lopulla.

Ramezan oli tänne tullessaan pieni poika, kuten on myös hänen esikoiselokuvansa päähenkilö Ramin (Aran-Sina Keshvari). Ensilumi ei seuraa Ramezanin perheen silloisia vaiheita, mutta tunnetasolla tarina on ohjaajalle henkilökohtainen.

Nyt eletään nykyajassa ja suomalaisessa vastaanottokeskuksessa, jossa iranilainen Mehdipourin perhe kuluttaa aikaansa odotellessaan päätöstä turvapaikasta. Asunto on nelihenkiselle perheelle ahdas mutta niin kodikas kuin mahdollista. Tila ja sen rajat avautuvat heti ensimmäisessä kuvassa.

Laitosmainen rakennus on kuin vankila, ja sitähän se tavallaan myös on. Erona on vain se, että asukkaat pääsevät kesäiseen luontoon, kouluun, paikallisten luo kyläilemään. Kristiina Halkola ja Eero Melasniemi esittävät avioparia, jotka osoittavat vieraanvaraisuuttaan ja hiljaista myötätuntoaan.

Laura Birn näyttelee opettajaa, joka kantaa raskaita tunteita sisällään, mutta ei näytä huoltaan lapsille. Raminin paras ystävä Jigi (Vilho Rönkkönen) on itsekin vähän ulkopuolinen, mutta se vain vahvistaa poikien suhdetta.

Elokuvan vallitseva mielentila on empatia ja rakkaus. Se ympäröi lapset ja suojelee heitä. Se on myös ohjaajalta selkeä valinta, sillä pakolaistarinoissa korostetetaan yleensä pelkoa, uhkaa ja epätoivoa. Ramezan ei tee niin vaan pitää surua taka-alalla.

Suojaavat tunteet pakkautuvat Mehdipourin perheen huoneeseen, jossa vanhemmat tekevät kaikkensa osoittaakseen Raminille ja pikkusisko Donyalle (Kimya Escandari), että he ovat turvassa. Vaikka se ei olekaan totta.

Arki jatkuu, ja aikuiset ponnistelevat pysyäkseen hyvällä tuulella myös keskenään. Mehdipourien huoneessa mahtuu juhlimaan, nauramaan ja tanssimaankin.

Hamy Ramezan on tätä ennen ohjannut erinomaisia lyhytelokuvia. Paratiisin avaimet perustuu hänen omiin kokemuksiinsa Iranissa. Kuuntele-lyhytelokuva valmistui Tanskassa yhteistyössä Rungano Nyonin kanssa. He saivat käyttöönsä tanskalaisten parasta ammattiosaamista, ja se näkyy lopputuloksessa.

Ramezan on tähdännyt määrätietoisesti elokuva-alalle, ja hän halusi Suomen sijasta opiskella Britanniassa.

Sieltä ovat peräisin brittiläiset vaikutteet mutta myös tietoisuus Iranin hienosta elokuvaperinteestä, kuten Abbas Kiarostamista. Molemmat elokuvakulttuurit voi tunnistaa Ensilumen yhteiskunnallisesta ja humaanista realismista.

Mehdipourin perhe suomalaismaisemassa.­

Suomen elokuva-alalla Ramezan onkin poikkeuksellisen kansainvälinen tekijä, mutta se kasaa kunnianhimoiselle ohjaajalle myös paineita, varsinkin kun tarina on oma.

Ensilumi on elokuva, jota kukaan muu ei olisi voinut Suomessa tehdä, ja Ramezan on varmasti tuntenut sen nahoissaan. Sen tekemiseen kului vuosia.

Paineet näkyvät elokuvassa varovaisuutena tarinan tasolla, ikään kuin sitä olisi karsittu, ettei vain tulisi kerrottua liikaa.

Ensilumi tuntuu jäävän lyhyen ja pitkän elokuvan välimaastoon, mutta muuten se täydentää hienosti suomalaisen elokuvan erityistä vuotta, sekä aiheellaan että toteutuksellaan.

Ramezan keskittyy Raminin näkökulmaan ja yksityiskohtiin, joita poika havaitsee ja yrittää ymmärtää. Hän on löytänyt yhteisen sävelen aikuisnäyttelijöiden ja varsinkin Shahab Hosseinin kanssa.

Asghar Farhadin elokuvissa kansainväliseen maineeseen noussut näyttelijä on melkoinen täyspotti suomalaiselle esikoiselokuvalle.

Hosseinin isähahmosta kasvaa elokuvan – ja Raminin – kantava voima, kuten on tarkoituskin. Shabnam Ghorbanin tyyni äiti on hyvä vastapari.

Ensilumessa on vähän työvoiton makua.

Tämän jälkeen Ramezan on vapaampi hiomaan omaa elokuvallista ilmaisuaan, sekä pelkistämällä että vahvistamalla.