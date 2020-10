Aika on meidän -draamasarjan näyttelijät sukeltavat dokumentissa sarjan vaikuttimiin ja Ruotsin lähihistoriaan.

Draamasarja Aika on meidän (2017–) on tuonut ruotsalaisten sodanjälkeistä historiaa tutummaksi suomalaisillekin. Muoto on aika saippuaa, mutta taustalla on huolellista paneutumista, ainakin enimmäkseen.

Niinpä sarjan pohjalta on syntynyt kiinnostava kaksiosainen dokumentti, joka avaa sarjan vaikutteita ja ruotsalaista yhteiskuntaa. Haastattelijoina toimivat sarjan näyttelijät Hedda Stiern­stedt (Nina), Charlie Gustafsson (Calle), Suzanne Reuter (Helga) ja Josefin Neldén (Maggan). He esittävät kysymyksiä tutkijoille ja muille asiantuntijoille.

Sarja kertoo tukholmalaisesta ravintolasta ja sen ”kahden kerroksen väestä” eli omistajista ja työntekijöistä. Näin siitä syntyy ruotsalainen kansankoti pienoiskoossa, kaikkine ristiriitoineen mutta myös mahdollisuuksineen.

Maggan tekee sarjan suurimman loikkauksen tarjoilijasta Olof Palmen hallitukseen, ja näyttelijä Josefin Neldén ottaa dokumentissa selvää, olisiko vastaava ollut edes teoriassa mahdollista. Sarjan käsikirjoittajat kertovat, että Magganin hahmoa inspiroi Astrid Lindgren, joka politiikan sijasta nousi menestykseen kirjailijana.

Kirjailija Jan Guillou kritisoi sitä, että sarja esittää 1960-luvun vasemmistoradikaalit täysinä idiootteina tai hulluina. Hän muistuttaa, että porukka oli enimmäkseen ihan tavallista nuorisoa.

Uskottavampaa sarjassa on kuvaus homoseksuaalien asemasta. Tarkkaa on tietenkin myös kaikki, mikä liittyy Tukholman ravintolamaailmaan.

Sarjan neljäs kausi alkaa meillä jouluna, ja vanhat kaudet esitetään sitä ennen uusintana.

Aika on meidän – tositarinat sarjan taustalla. Fem klo 18.30 ja Areena.