Keskiviikkona järjestetyssä Jussi-gaalassa suurimpia voittajia olivat elokuvista Aurora ja Koirat eivät käytä housuja. Elokuva-alan ihmiset olivat erityisen innoissaan siitä, miten paljon tunnustusta naispuoliset tekijät saivat tapahtumassa.

Ohjaaja ja käsikirjoittaja Miia Tervo kuulostaa edelleen häkeltyneeltä, kun hän vastaa puhelimeensa Jussi-gaalaa seuraavana päivänä kotoaan.

Häkeltyneisyys on ymmärrettävää, sillä Tervon ohjaama ja käsikirjoittama elokuva Aurora oli illan suurin menestyjä. Se voitti yhteensä seitsemän Jussi-palkintoa. Tervo itse on palkittu parhaasta ohjauksesta ja käsikirjoituksesta, minkä lisäksi Aurora on palkittu vuoden parhaana elokuvana. Mimosa Willamo palkittiin parhaasta naispääosasta, Miitta Sorvali parhaasta naissivuosasta, Chike Ohanwe parhaasta miessivuosasta ja Jouni Mervas parhaasta pukusuunnittelusta.

Auroran lisäksi erityisen paljon tunnustusta tapahtumassa sai Jukka-Pekka Valkeapään ohjaama Koirat eivät käytä housuja, joka voitti illan aikana kuusi Jussi-palkintoa.

Monet elokuva-alan ihmiset ovat nähneet Auroran voitossa ja ylipäänsä tämän vuoden Jussi-palkinnon voittajissa historiallisia piirteitä. Tämän vuoden gaalassa palkituissa korostuivat nimenomaan naispuoliset tekijät ja suomalaisen elokuvakentän moninaisuus. Parhaasta miessivuosasta palkittu Chike Ohanwe oli ensimmäinen tummaihoinen, joka on voittanut Jussi-palkinnon.

Sivuosa-Jussilla palkittiin Chike Ohanwe.­

Koskettavassa palkintopuheessaan Ohanwe nosti esille nimenomaan sen, miten hänellä ei ollut nuorena samaistuttavia esikuvia suomalaisessa elokuvamaailmassa.

”11-vuotiaana kun aloin tehdä teatteria, tiesin siitä lähtien, että jos haluan tehdä tästä uraa, minun pitää tehdä tosi paljon duunia. Elän tällä hetkellä sellaista hetkeä, jota lapsuudessani ei ollut. Sen takia tämä [palkinto] menee sille pikku-Chikelle, joka saa ehkä helpomman tien kuin mikä meikällä oli,” Ohanwe sanoi.

Miia Tervo sanoo, että Ohanwen puhe laittoi hänet pohtimaan omia lapsuuden ajatuksiaan. Lapsena hän ei osannut edes haaveilla, että hänestä itsestään voisi tulla elokuvaohjaaja.

”Vasta kun teininä näin Sally Potterin ohjaaman Orlandon, tajusin, että tässä on erilainen fiilis, koska tämä on naisen ohjaama. Silloin minulla meni takaraivoon, että nainenkin voi ohjata elokuvia”, Tervo kertoo.

Tervo on aloittanut elokuva-alalla työskentelyn jo 2000-luvun alkupuolella ja ohjannut ensimmäisen lyhytelokuvansa vuonna 2005. Palkittu Aurora on silti hänen ensimmäinen kokopitkä fiktioelokuvansa.

Tervo sanoo, että erityisesti nuoret naiset joutuvat edelleen todistelemaan elokuva-alalla enemmän osaamistaan.

”Aina on pitänyt olla todella hyvä, sellainen kympin tyttö. Naisella ei ole varaa olla koskaan vähän sinne päin, vaan pitää suorittaa aina täysiä ja onnistua täydellisesti”, Tervo sanoo.

Hän kertoo, että Jussi-gaalan aikana osanottajissa oli havaittavissa innostusta siitä, miten paljon naispuoliset elokuvantekijät saivat tunnustusta. Auroran saamien palkintojen lisäksi erityisen hienona pidettiin sitä, että seitsemän naispuolisen ohjaajan tekemä ja Elli Toivoniemen tuottama seksuaalisesta vallankäytöstä kertova Tottumiskysymys palkittiin 20 000 euron suuruisella Nordisk Film -palkinnolla. Tervo on yksi Tottumiskysymyksenkin ohjaajista.

”Olen siitä palkinnosta todella iloinen erityisesti Ellin puolesta. Tottumiskysymyksessä on ollut iso työ muun muassa rahoituksen osalta, ja se on tehty isolla riskillä ja suurella palolla. Tämä on ilon päivä.”

Tervo nostaa myös esille sen, miten tänä vuonna tuottajistakin palkinnon saivat nimenomaan naispuoliset tekijät: Toivoniemen lisäksi tuottajista palkinnon kävi noutamassa Aurora-elokuvan tuottaja Max Malka.

Pitkään Tervon kanssa yhdessä töitä tehnyt Malka on Tervon kanssa samaa mieltä siitä, että tämän vuoden Jussi-gaalassa oli havaittavissa samanlainen muutos kohti tasa-arvoisempaa maailmaa, joka on vallalla nyt elokuvamaailmassa kansainvälisesti.

”On hienoa, että erilaisilla ihmisillä on mahdollisuus kertoa tarinoitaan ja tulla kuulluksi. Saamme nauttia erilaisten ihmisten kyvyistä ja lahjoista, mutta muutos ei tapahdu kivuitta eikä ilman räpistelyä”, Malka sanoo.

Aurora-elokuvan tuottaja Max Malka iloitsi elokuvan menestyksestä.­

Malka sanoo, että nuoret, naiset ja mihin tahansa vähemmistöön kuuluvat joutuvat edelleen tekemään elokuva-alalla enemmän töitä saavuttaakseen paikkansa. Hän huomauttaa, ettei yksi Jussi-gaala muuta asioita hetkessä.

”Ei ole niin, että nyt heräsimme aamulla ja seksismiä ja rasismia ei enää ole. Tämä on sahaavaa liikettä ja vaatii edelleen paljon sinnikästä työtä.”

Malka toivoo, että Auroran saama tunnustus voi olla vaikuttamassa myös siihen, minkälaisia elokuvia tulevaisuudessa uskalletaan tehdä ja rahoittaa.

”Kaikkien ei tarvitse olla samanlaisia elokuvia samanlaisista aiheista. En tarkoita, etteikö Suomessa voida edelleen tehdä esimerkiksi paljon elämäkertaelokuvia.”

Aurora ei ole Jussi-gaalan historian ensimmäinen elokuva, joka on tuonut saman vuonna palkinnon parhaasta elokuvasta, parhaasta ohjauksesta ja parhaasta käsikirjoituksesta naispuoliselle tekijälle. Aikaisemmin samaan suoritukseen on yltänyt vuonna 2013 Maarit Lallin elokuva Kohta 18. Tervo ja Malka ovat Auroran ansiosta silti miesvaltaisten palkittujen joukossa edelleen harvinaisia poikkeuksia.

Mikä Aurorasta siis tekee niin hienon elokuvan?

”Siinä on tosi paljon hahmojen kirjoa. Kukaan ei ole hyvis tai pahis ja ketään ei katsota ylhäältä alaspäin. Miia on uskaltanut tehdä elokuvan, jossa uskaltaa olla sekä hassu että haavoittuva. Siinä mennään kohti vaikeita ja henkilökohtaisia asioita. Tasapainoltaan se on semmoinen elokuva, minkä itse haluaisin nähdä perjantai- tai lauantai-iltana”, Malka sanoo.

Ennakkoluuloista suomalaismiestä Aurorassa näytellyt Chike Ohanwe palkittiin Jussi-gaalassa parhaasta miessivuosasta. Hän sanoo, että palkinnon voittaminen tuntui ihanalta.

”Nyt ei tarvitse koko ajan kantaa sitä ekstratyötä, mitä olen 11-vuotiaasta lähtien kantanut mukanani. Tämä on osa historiaa, eikä tätä saa enää pois. Seuraavalla kerralla tämän voittaminen on jollekin muulle helpompaa kuin minulle”, Ohanwe sanoo.

Ensimmäisenä tummaihoisena Jussi-palkinnon voittanut Ohanwe miettii tarkkaan, mitä sanoja käyttää puhuessaan voitostaan. Hän ei esimerkiksi halua sanoa, että ”vasta nyt” tummaihoinen on voittanut Jussi-palkinnon.

”Asiat tapahtuvat omalla painollaan. Uskon, että minun voittoni osuu monien ihmisten ymmärrykseen. Sen myötä monet ehkä havahtuvat siihen, että olemme olleet vielä tällaisessa tilanteessa.”

Ohanwe sanoo, että on koko uransa ajan kieltäytynyt rooleista, jotka eivät ole tuntuneet hänestä sopivilta. Sen sijaan hän on halunnut itse omalla työllään nimenomaan tuoda esille sen, miten moninaisia rooleja vähemmistöön kuuluvat ihmisetkin voivat näytellä suomalaisissa elokuvissa.

”Tummaihoinenkin voi olla kokonainen ihminen. Se voi kuulostaa hassulta, mutta sen kanssa on pitkään työskennelty, ja se tulee puhtaasti kokemuksen puutteesta. Suomi on pieni maa, ja täällä on ollut pitkään hyvin vähän erinäköisiä ihmisiä. On ollut oletus, että pelkästään tietty etnisyys riittäisi määrittämään hahmoa. Se on laiskaa käsikirjoittamista, ne ovat huonoja hahmoja.”

Tekemisessä Ohanwe luottaa esimerkin voimaan. Erinomaisena esimerkkinä hänen mielestään toimii nimenomaan Aurora.

”Kun kerrotaan hienoja tarinoita, se riittää näyttämään, että näin asiat hoidetaan hyvin. Nyt Aurora voitti seitsemän Jussi-palkintoa. Se riittää todisteeksi siitä, miten hommat voivat toimia.”