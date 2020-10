Kuvataideakatemian maisterinäyttely esittelee 39 valmistuvaa taiteilijaa.

Nykytaide

Kuvan kevät 2020 8.11. saakka Exhibition Laboratoryssa (Merimiehenkatu 36 B ja C) ja Project Roomissa (Lönnrotinkatu 35). Ti–su 11–18.

Taideyliopiston Kuvataide­akatemiasta valmistuvien maistereiden lopputyönäyttely Kuvan kevät on loppukevään perinteinen näyttelytapaus. Koronapandemiasta johtuen Kuvan kevät 2020 aukeaa kuitenkin vasta nyt lokakuussa.

Tänä vuonna näyttelyyn osallistuu 39 maisteriksi valmistuvaa taiteilijaa. Edustettuina ovat kaikki taiteenlajit maalauksesta videotaiteeseen ja performanssiin. Näyttely on tuttuun tapaan teemallisesti vapaa, ja jokainen taiteilija esiintyy näyttelyssä itsenäisesti.

Kokonaisuus levittäytyy kolmeen näyttelytilaan Merimiehenkadulla ja Lönnrotinkadulla. Helsingin Sanomien kriitikot Sini Mononen, Harri Mäcklin ja Timo Valjakka valitsivat näyttelystä suosikkiteoksensa.

Timo Valjakka: Maalauksen olemuksesta, pilke silmäkulmassa

Ranskalainen taiteilija Maurice Denis (1870–1943) totesi vuonna 1890, että maalaus on ”pohjimmiltaan vain litteä pinta, joka on peitetty tiettyyn järjestykseen asetetuilla väreillä”. Hän ei kuitenkaan puhunut mitään siitä, miten värit on saatu aikaan tai mistä pinta koostuu.

Mia Saharla asettaa teoksissaan maalauksen osatekijät uuteen järjestykseen.­

Mia Saharla (s. 1983) tarkastelee teoksissaan maalauksen olemusta ja tekee sen kiinnostavalla tavalla. Hän on irrottanut toisistaan maalauksen osatekijät kuten tukirakenteen, pohjustuksen ja maalipinnan ja asetellut ne ­uuteen järjestykseen, jolloin esimerkiksi visuaalisesti aktiivisimmat tapahtumat ovat siirtyneet teoksen keskeltä sen reunoille tai jopa sen taakse.

Hänen teoksensa ovat Denis’n määritelmän mukaisia ”litteitä pintoja”, mutta maalia niissä ei ole. Värinsä ne saavat synteettisistä materiaaleistaan, jollaisista valmistetaan esimerkiksi urheiluasuja.

Emma Luukkalan teokset vasemmalta oikealle: Tiptoe, Stash ja Avec Jeanne, kaikki sektatekniikalla ja vuodelta 2020.­

Saharlan ohella moni muukin uusi maisteri on kyseenalaistanut taiteenlajinsa perinteet ja leikkii sen käsitteillä ja ominaisuuksilla. Yksi heistä on Emma Luukkala (s. 1992), joka on toteuttanut maalauksensa pilke silmäkulmassa. Hänen teoksissaan kankaan pohjustuksen korvaa ”pehmustus” ja sohvatyynyä tai patjaa muistuttavalla pinnalla on öljymaalin ohella nappeja ja popcornia. Kolmen teoksen kokonaisuuteen sopii myös, että yksi niistä, Tiptoe (2020), tasapainottelee sorvatuista puupaloista koostuvilla jaloilla sen sijaan että se tuttuun tapaan riippuisi seinällä.

Sini Mononen: Paikallishistoriaa ja paperiveistoksia

Kaksiulotteisen kuvan alusta, paperi, pinoutuu Inka Bellin (s. 1981) kokonaisuudessa kolmiulotteisiksi teoksiksi.

Bellin Work-sarja (2020) osoittaa, kuinka paperilla, nastoilla ja vaijereilla voi rakentaa monipuolisen maalauksellisen ja veistoksellisen kokonaisuuden. Minimalistiset teokset vetävät huomion valmistusmateriaalinsa lisäksi tilaan: perinteisen maalausripustuksen ohella teokset kiipeilevät, ryömivät ja roikkuvat. Vaikka Bellin sarja on huolitellun vähä­eleinen, teoksissa on myös leikkiä. Erityisesti lattianrajassa kiemurtelevissa ja katonrajassa roikkuvissa töissä on nykyveistoksen kepeää veikeyttä.

Maisa Majakan keramiikkateos Kaikki nuoret tyypit (2020) ammentaa populaarikulttuurista.­

Bellin selkeälinjaisten teosten kanssa lähes vastakohtainen tunnelma on Maisa Majakan (s. 1989) keramiikkaveistoksissa. Majakan rehevät ja populaarikulttuurista ammentavat teokset nousivat jo kaksi vuotta sitten järjestetyssä kandinäyttelyssä esiin. Kahden vuoden aikana teoksiin on tullut lisää yksityiskohtia ja Majakka on vienyt ilmaisuaan kohti sarjallisuutta. Pienten veistosten maailmassa oleilee nahkatakkisia, bändipaitaisia ja jouten aikaansa kuluttavaa nuorisoa. Teoksiin on tallennettu myös paikallishistoriaa kuten hiiltyneet makasiinit ja ratsastajapatsas. Tällä hetkellä Majakan keramiikkaa on esillä Kuvan kevään lisäksi Vantaan taidemuseo Artsin Muodosta pintaan -näyttelyssä.

Harri Mäcklin: Yksinkertaista mutta ei yksiselitteistä

On aina tyydyttävää, kun taiteilija onnistuu tiivistämään monimutkaisia ilmiöitä yksinkertaiseen muotoon. Näyttelyssä erottuu etenkin kaksi teosta, joissa simppelin toteutuksen alle kätkeytyy runsaasti tulkintamahdollisuuksia.

Timo Viialaisen (s. 1981) teos Engagement (2020) laittaa katsojan valinnan eteen. Houkutteleva punainen nappula käynnistää laitteen, joka kääntää sähkökeskuksen pääkytkimen off-asentoon. Teoksen avulla voi pimentää koko näyttelytilan.

Timo Viialaisen Engagement asettaa katsojan valinnen eteen: pimentääkö näyttelytila vai ei?­

Teos vetoaa katsojan lapsenomaiseen haluun päästä painamaan nappia. Se myös leikittelee salaperäisemmällä psykologisella ilmiöllä, joka tunnetaan ranskankielisellä nimellä ”l’appel du vide”, tyhjyyden kutsu.

Kyseessä on se pieni ääni, joka ilmestyy tyhjästä ja käskee tekemään jotain järjetöntä. Samaan ilmiöön voi törmätä seisoessaan jyrkänteen reunalla, kun yht­äkkiä tuntee vetoa hypätä alas.

Myös Iiri Poterin (s. 1992) teos Kuiskaus (2020) saa katsojan tietoiseksi itsestään ja valinnoistaan. Näyttelytilan seinään sahatusta aukosta pilkistävä korva näyttää nopeasti katsottuna hyperrealistiselta veistokselta.

Iiri Poterin teos Kuiskaus tuo esiin kuuntelemisen monet muodot.­

Yhtäkkiä korva katoaa pimeyteen ja käy ilmi, että taiteilija itse on kuuntelemassa näyttelyvieraita. Yksinkertainen performanssi tuo esiin kuuntelemisen monet muodot. Taiteilijan korva voi salakuunnella ohikulkijoiden keskustelua tai tuntematon voi uskoa sille murheensa.

Ehkä yksisuuntaisesta kuuntelemisesta voi sopivan keskustelunavauksen myötä kasvaa dialogi katsojan ja taiteilijan välille.