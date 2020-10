Heikki Aittokosken päättää maailman tilaa luotaavan trilogiansa onneen.

Tietokirja

Heikki Aittokoski: Onnellisten saari. HS Kirjat. 259 s.

Toimittaja Heikki Aittokosken maailman tilaa luotaava reportaasitrilogia on tullut päätökseensä. Kirjasarjan vuonna 2013 aloittanut Narrien laiva oli kuvaus pieleen menneestä maailmasta. Keskimmäinen osa, Kuolemantanssi (2016), tarkasteli alkaneen vuosisadan keskeisintä uusvanhaa aatevirtausta, nationalismia.

Narrien laivassa ihmiskunta keksii yhä uusia tapoja toteuttaa keskiajan teologien listaamia seitsemää kuolemansyntiä. Viha, kateus, ahneus ja niin edelleen. Kuolemantanssista opimme, kuinka sutjakkaasti kansallismielisyys valtaa mielet idästä länteen ja mitä tapahtuu, kun ihmiset jaetaan meihin ja niihin.

Sarjaa ei olisi vaikea lopettaa pamaukseen, jossa ihmiskunta tuhoutuu lopullisesti pandemioiden, populistien ja ilmastokriisin kuristuksessa.

Tämän matkansa Aittokoski kuitenkin päättää onneen. Sarjan aloitus saa Onnellisten saaressa dialektisen vastineensa, paha kohtaa hyvän. Vaikka paha jyllää, hyvä ottaa vähintäänkin pistevoittoja.

Yhä useampi ihminen nimittäin voi paremmin. Lapsikuolleisuus ja äärimmäinen köyhyys ovat vähentyneet dramaattisesti viime vuosikymmeninä. Kokonaiset yhteiskunnat loikkivat köyhyysloukuistaan mukaan globaaleihin kulutusjuhliin. Jos keskiluokkainen elämäntapa tarkoittaa onnea, niin se on taatusti lisääntynyt.

Silti tuntuu, että tuomiopäivä lähestyy. Aittokosken mukaan kyse on siitä, että ihmiskuntaa vaivaa pessimismiharha. Asiat muuttuvat paremmiksi hitaasti ja huomaamatta. Heikennykset tapahtuvat rytinällä. Reportterit ovat vain silloin paikalla.

Kaikkia hyviä uutisia ei edes uskota. Vuonna 2020 Suomi sijoittui YK:n onnellisuusmittauksen kärkeen kolmatta vuotta peräjälkeen. Moisen menestyksen aiheuttama hämmennys on käsin kosketeltavaa. Wikipediasta ei aiheesta edes löydy suomenkielistä sivustoa, mutta aasialaisia asia kiinnostaa.

Ehkä kyse on onnekkaasta sattumasta. Olosuhteet suosivat yksiä, sorsivat toisia. Lapsikuolleisuus on romahtanut, mutta Unicefin mukaan köyhään maahan syntyvä lapsi kuolee edelleen 60 kertaa todennäköisemmin ennen viisivuotissyntymäpäiväänsä kuin vauraaseen maahan syntyvä lapsi. Onnellisten saari on heille kaukana.

Costaricalainen kahvinviljelijä Eladio Montero heivaa cajuelan eli laatikollisen kahvimarjoja kuormurinsa lavalle. Kahvinpoimija tyhjentää säkistään jo seuraavaa laatikollista. – Kirjan kuvitusta.­

Väli-Amerikassa Costa Rica nauttii demokratiasta ja rauhallisesta elämänmenosta. Maalla ei ole edes omaa armeijaa. Rajanaapuri Nicaragua tunnetaan sekä muiden että oman hallintonsa aiheuttamasta hädästä. Elämän laatua mittaavassa indeksissä Costa Rica on sijalla 68, Nicaragua vasta 126.

Kuten Aittokoski huomauttaa, Costa Rican naapureitaan myönteisempi kehitys ei selity yhdellä tai kahdella asialla, vaikka kahvinviljely onkin auttanut tasaamaan tuloja ja pitämään yhteiskuntaa koossa. Taustalla ovat ”otolliset olosuhteet, historian myötämieliset oikut ja keskimäärin viisas vallankäyttö”.

Onnenpotkutkin voivat tulla väärään aikaan. Kirjassa viitataan kehitystutkijoiden tuntemaan resurssikirouksen käsitteeseen. Mittavat luonnonvarat rikastuttavat harvalukuista eliittiä ja pysäyttävät yhteiskunnan muun kehityksen.

Lerato Majase ja hänen tyttärensä Brilliant kotinsa edustalla san-kansan kylässä, joka sijaitsee muutaman kilometrin päässä Botswanan vaurauden lähteestä, Orapan timanttikaivoksesta. – Kirjan kuvitusta.­

Botswanan timanttikaivokset tuovat hyvää elämää ja onnea useammalle kuin on eteläisessä Afrikassa tavallista. Yhteiskunnan eriarvoisuus on kuitenkin räikeää, mikä saa Aittokosken epäilemään, kuinka kestävällä pohjalla asiat ovat.

Päinvastainen esimerkki löytyy lähempää. Ennen öljyvarojen löytymistä 1960-luvun lopulla Norja oli ehtinyt kehittyä hyvin hallituksi, kansalaisten tasavertaisuutta korostavaksi hyvinvointivaltioksi. Rikastuminen ei suistanut koko yhteiskuntaa raiteiltaan.

Myös naapurimaissa oltiin valmiina. Tanskalaisten mielenrauhaa ei öljymahdin rikastuminen näytä häirinneen. Aittokosken matkakertomuksen perusteella voisi päätellä, että onnellisuusmittausten kärkisijoja hätyyttelevä kansa on tehnyt kollektiivisen päätöksen olla murehtimatta liikoja.

Yltiöpäisen kulutuksen vastapainoksi tanskalaiset ovat kehittäneet maailmanluokan jätteiden kierrätysjärjestelmän. Onnellinen kansa lajittelee roskansa kohta kymmeneen osaan. Kiertotalouden pyörät pyörivät ja tuottavat tasavertaisia kulutusmahdollisuuksia kaikille.

Tekijän etsiessä reittiä täydelliseen yhteiskuntaan hän ei osu utopiakirjallisuudessa kuvitellulle onnellisten saarelle. Vaikka kirjan alussa keskustelua viritetäänkin trilogian muiden teosten tapaan ajallisesti kaukaisempien ajattelijoiden, tässä tapauksessa Utopia-teoksestaan (1516) tunnetun Thomas Moren kanssa, ei kirjassa niinkään tarkastella utopioita.

Enemmän kerrotaan ihmisten arjesta ja unelmista monilta osin epätäydellisissä yhteiskunnissa, joissa jotkut ovat onnellisempia kuin toiset. Koronakriisin myötä kehityksen viisarit ovat vieläpä kääntyneet väärää suuntaan.

Matka on vertauskuvallinen ”matka Tanskaan”, liberaaliin, keskiluokkaiseen demokratiaan, jonka hyvä julkinen hallinto hioo globaalista kapitalismista asukkailleen vaaralliset särmät pois. Huolta pidetään niin ihmisistä kuin ympäristöstäkin.

Kun tähän vielä lisätään Himalajan juurella asuvien bhutanilaisten harmoninen luontosuhde ja amerikkalaisten luottamus tulevaan, niin ollaan jo aika hyvässä yhteiskunnassa.

Analyyttinen ote syvenee kirjan edetessä, mutta parhaimmillaan Aittokoski on havainnoidessaan ja tuodessaan maailman lukijan eteen sellaisena kuin se on, kaikessa monimuotoisuudessaan.

Onnellista yhteiskuntaa luotaessa Aittokoski puhuu rakenteista, mutta korostaa yksilöitä ja heidän mahdollisuuksiaan tavoitella hyvää elämää omin toimin ja voimin.

Yhteiskunnallisena uudistajana hän on käytännönläheinen: ottakaa käyttöön sellaisia asioita, jotka todistettavasti ovat toimineet jossakin muualla. Ilmastokriisistä huolestuneille nuorille tämä tuskin riittää.

Kansainvälisissä onnellisuusvertailuissa Pohjoismaita nostaa Aittokosken puhuttaman onnellisuustutkijan Meik Wikingin mukaan niiden kyky vähentää onnettomuuden syitä.

Onnellisen yhteiskunnan tunnusmerkki on onnettomuuden tunnustaminen, ja sitten sen vähentäminen. Siihen ei yksittäisen kuluttajan tai kansalaisen hartiat riitä, vaan tarvitaan kollektiivista toimintaa.

Onnellisten saarella hyvä elämä syntyy onnesta, jota sen asukkaat synnyttävät toisissaan.

Kirjoittaja on poliittisen historian dosentti Helsingin yliopistossa.