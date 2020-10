Seksuaalinen häirintä

Sibelius-Akatemiassa on käsitelty viime vuosina seitsemää opiskelijoihin kohdistunutta häirintätapausta. Dekaani Kaarlo Hildénin mukaan kaikki ovat tapahtuneet varsinaisten opetustilanteiden ulkopuolella.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa on puututtu vuosina 2018–2020 useamman kerran opettajien seksuaaliseksi häirinnäksi luokiteltavaan käytökseen. Opiskelijoihin kohdistuneita tapauksia on yhteensä seitsemän, joista tuoreimmat ovat tältä vuodelta.

Asiasta uutisoi Yle.

Sibelius-Akatemian dekaani ja tuleva Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén vahvistaa HS:lle, että seitsemän tapausta on käsitelty, joista osa on johtanut sanktioihin. Kolme tapauksista ovat vanhempia, neljä on tapahtunut kolmen viime vuoden aikana.

Käsiteltyihin tapauksiin liittyvistä opettajista viisi on sivutoimisia tuntiopettajia ja yhdellä ei ole työsuhdetta Sibelius-Akatemiaan. Tapauksista on annettu kolme varoitusta, ja yksi on johtanut irtisanomiseen.

Sibelius-Akatemiassa työskentelee tällä hetkellä kaikkiaan noin 900 opettajaa, joista noin 700 on tuntiopettajia. Opiskelijoita on 1 400.

Hildénin mukaan tapaukset ovat keskenään hyvin erilaisia, mutta niitä yhdistää yksi piirre: kaikki ovat tapahtuneet varsinaisten opetustilanteiden ulkopuolella, usein epämuodollisissa tilanteissa vapaa-ajalla ja festivaaleilla. Joissakin tapauksissa tilanteisiin on liittynyt alkoholin käyttöä.

Sanallinen tai fyysinen epäasiallinen käytös on ollut luonteeltaan monen tyyppistä sekä sisällöltään että vakavuusasteeltaan.

Hildén pitää hyvänä merkkinä sitä, että joukossa oli myös tilanteita, jotka mietityttivät opiskelijoita hyvin varhaisessa vaiheessa.

”Se on hyvä signaali, että myös pienempiä asioita ja epäilyksiä tuodaan ilmi, että väärinymmärrykset ja virheet saadaan korjattua. Tämä on se, mihin nollatoleranssilla pyritään”, Hildén sanoo.

Hänen mukaansa jokainen tietoon tullut tapaus käsitellään perusteellisesti.

”Olemme maailman johtavia yliopistoja tällä alalla ja haluamme olla myös tässä asiassa johtajia, emme seuraajia. Kaikki ilmoitukset otetaan todella vakavasti ja niihin tartutaan matalalla kynnyksellä.”

Helmikuussa Image-lehti uutisoi, että Sibelius-Akatemiassa on vuodesta 2016 alkaen tilastoitu 15 epäasialliseen käytökseen liittyvää toimenpidettä. Näistä yhdeksän tapausta oli luokiteltavissa seksuaaliseksi häirinnäksi.

Imagen juttusarja on käsitellyt häirintää ja nöyryytystä Sibelius-Akatemian klassisen musiikin kentällä.

HS:n tietojen mukaan ongelma ulottuu kuitenkin klassisen musiikin opetusta laajemmalle. Tämän vahvistaa myös dekaani Hildén.

”Tämä mielikuva on vääristymä, eli tämä ongelma ei mitenkään koske vain klassista musiikkia, vaan kaikkia genrejä ja laajemmin koko yhteiskuntaa. Musiikkialaan tämä liittyy koulutuksen luonteen vuoksi ja siksi, että kyse on julkisesta toiminnasta. Taiteilijoiden odotetaan edustavan eettisesti korkeita periaatteita.”

Koulutuksen luonteella Hildén tarkoittaa sitä, että opetusprosessi on intensiivinen, pitkäkestoinen ja henkilökohtainen, jolloin on suurempi riski, että opettaja–opiskelija-suhteessa syntyy ongelmia.

Myös musiikkialan hierarkkisuudella ja siihen liittyvällä tähtikultilla voi olla osuutensa tilanteiden syntymiseen.

HS:n tietojen mukaan ainakin yksi viime aikojen häirintätapauksista on koskenut Sibelius-Akatemian kansanmusiikin koulutusohjelmaa.

Siellä yksi opettajista on ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä ainakin kahden opiskelijan kanssa. Hän ei halunnut kommentoida asiaa HS:lle.

Toinen opiskelijoista kertoo HS:lle, että osaston työskentelykulttuurissa opettajien ja opiskelijoiden raja on hämärtynyt, koska he esimerkiksi soittavat samoissa kokoonpanoissa ja ovat näin ollen tekemisissä toistensa kanssa jatkuvasti ikään kuin kollegoina.

Jotkut opettajat myös osallistuvat usein opiskelijoiden vapaa-ajan juhliin, joiden aikana ystävyys-, seksi- ja seurustelusuhteita voi ajatella syntyvän luontevammin kuin opetustilanteissa.

Suhteita onkin HS:n haastatteleman opiskelijan mukaan syntynyt opiskelijoiden ja opettajien välille.

”Niihin ei ole kiinnitetty osastolla sen enempää huomiota. Ei niitä ole pidetty täysin normaaleina ja hyväksyttävinä, mutta niitä on kuitenkin ollut.”

Hildén vahvistaa, että talon johto on keskustellut kahteen otteeseen kansanmusiikin henkilöstöön kuuluvan tuntiopettajan kanssa tapauksesta, joka on ”varsin monimutkainen ja tällä erää loppuun käsitelty”.

Enempää hän ei halua kommentoida yksittäisiä tapauksia. Sibelius-Akatemiasta ei myöskään kerrota, millaisia mahdollisia sanktioita kyseisestä tapauksesta seurasi.

Kansanmusiikin professori Kristiina Ilmonen sanoo, ettei ole tietoinen yksittäistapauksista, mutta kommentoi oppiaineen työskentelykulttuuria yleisemmin.

Ilmosen mukaan kansanmusiikin koulutuksessa on pyritty madaltamaan hierarkioita, eli riisumaan opettajilta sellaista musiikkialalle tuttua jäykkää auktoriteettia ja yksipuolista vuorovaikutusta, jossa opiskelijoilla ei ole ollut sananvaltaa. Tästä pedagogisesta suunnasta on ollut paljon hyötyä, mutta se voi aiheuttaa myös riskejä.

”Tällöin dynamiikka opiskelijan ja opettajan välillä on herkkä, kun soitetaan yhdessä, käydään yhdessä samoilla keikoilla. Opiskelijoillekin voi olla vaikea silloin hahmottaa erilaisia rooleja, mutta viime kädessä on opettajan vastuulla vetää rajat”, Ilmonen sanoo.

Mitä tulee siihen, että opettajat ja opiskelijat ovat tekemisissä myös vapaa-aikana, siihen on vaikea puuttua.

”Eikä sitä olisi järkeäkään rajoittaa. Taide- ja kulttuurialalla työn ja vapaa-ajan raja helposti hämärtyy. Kun esimerkiksi konsertteja puretaan yhdessä jälkikäteen illallisella opiskelijoiden ja opettajien kesken, myös ne ovat eräänlaisia opetustilanteita, joista opiskelijat saavat paljon irti”, Ilmonen toteaa.

Ilmonen sanoo olevansa kiitollinen siitä, että nuoremman sukupolven opiskelijat ovat aiempaa tietoisempia omista rajoistaan ja kynnys keskustella näistä asioista on selvästi madaltunut.

Hildénin mukaan Sibelius-Akatemia on ottanut maan johtavana oppilaitoksena vastuuta koko musiikkialan toimintakulttuurin kehittämisestä.

”Suurin osa häirintätapauksista koskee sivutoimisia tuntiopettajia, joiden pääasiallinen työ tapahtuu jossain muualla, mutta me käsittele nekin tapaukset täällä. Se antaa selkeän viestin koko musiikkialalle.”

Hildén on kommentoinut aikaisemmin Image-lehdelle, että opettajien keskuudessa on ollut epätietoisuutta siitä, saako opiskelijoiden kanssa ryhtyä romanttiseen suhteeseen. Onko tämä edelleen epäselvää opetushenkilökunnalle?

”Meillä on hyvin yksityiskohtaiset ja selkeät ohjeet, ja se on fundamentaalinen sääntö, että opettaja ei voi olla suhteessa opiskelijaan. Uskon, että se on menneen talven lumia, että sellaisia käsityksiä voisi olla. Mutta koska meillä on valtavan laaja opettajakunta ja suuri vaihtuvuus, joudumme käymään tätä keskustelua jatkuvasti uudelleen.”

Koska kulttuuri muuttuu, myös ohjeita päivitetään jatkuvasti. Opettajille järjestetään seminaareja ja työpajoja, joissa voi puhua ”vaikeista asioista”.

Opettajat ovat Hildénin mukaan työpajoissa keskustelleet sellaisista vaikeasti tulkittavista tilanteista, jotka ovat niin sanotusti harmaalla alueella ja joista ei ole selkeitä toimintaohjeita.

”On käsitelty esimerkiksi tilanteita, että opettaja on kuullut kollegastaan huhun, jonka todenperäisyyttä ei ole pystytty selvittämään, että mitä tällaisella tiedolla voi tehdä. Tai jostain opettajasta on tuntunut, että opiskelijan innostus pitää sisällään jonkinlaisia ihastuksen tunteita, että miten siinä tilanteessa pitäisi toimia”, Hildén kertoo.

Työpajoissa keskustellaan rajoista, eli siitä, milloin kyse on ammatillisesta tilanteesta, milloin opettajien pitäisi puuttua johonkin asiaan ja milloin kyse on siitä, että aikuiset ihmiset vastaavat itsenäisesti tekemisistään.

Hildénin mukaan kaikki seitsemän ilmi tullutta tapausta on käsitelty loppuun asti, mutta tilanteita edelleen seurataan aktiivisesti.

Uhrien kanssa on käyty yksi tai useampia keskusteluja ja lisäksi tarjolla on tarvittaessa muita tukimuotoja, yliopistopsykologia, yliopistopastori ja YTHS:n palvelut.

”Kun tilanteisiin tartutaan aikaisessa vaiheessa ja ne saadaan käsiteltyä, se ratkaisee paljon myös uhrin hyvinvoinnin kannalta.”

Toisessa Ylen jutussa käsiteltiin Sibelius-Akatemian vanhaa toimintakulttuuria ja entisten johtohahmojen toimintaan liittyneitä epäkohtia. Sibelius-Akatemian rehtorina toimi vuosina 2004–2012 Gustav Djupsjöbacka. Vuosina 2004–2009 hän toimi silloisten sääntöjen mahdollistamana myös Sibelius-Akatemian hallituksen puheenjohtajana.

Ylen artikkelin mukaan Djupsjöbacka ei puuttunut vakavasti häirintätilanteisiin liittyen kahteen eri tapauskokonaisuuteen. Hän esimerkiksi jätti kertomatta erään opettajan häirintätapauksista hallitukselle, joka nimitti tämän professoriksi. Tämä opettaja on edelleen virassaan Sibelius-Akatemiassa.

Djupsjöbacka siirrettiin sivuun rehtorin virasta vuonna 2012. HS:n tietojen mukaan tämä olisi liittynyt peiteltyyn häirintätapaukseen.

Kaarlo Hildén ei ota kantaa edeltäjiensä toimintaan, mutta kertoo, että tuolloin nykyinen matalan kynnyksen puuttumisen toimintakulttuuri oli vasta muotoutumassa.