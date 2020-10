Kriitikko Sini Mononen suosittelee, mihin näyttelyihin viikonloppuna kannattaa pääkaupunkiseudulla suunnata.

Keramiikka on ryhmänäyttelyssä lähtökohta maalaukselle, veistokselle, installaatiolle ja liikkuvalle kuvalle. Mukana on myös harvoin Suomessa nähtäviä venäläisiä nykytaiteilijoita, kuten CrocodilePOWER arkea ja gotiikkaa yhdistävillä barokkiveistoksilla sekä Olga & Oleg Tatarintsev poeettisella valoteoksella.

Muodosta pintaan 17.1.2021 saakka Vantaan taidemuseo Artsissa, artsimuseo.com.

Kaisaleena Halinen: Requiem 2020.­

Mustelmilla

Kaisaleena Halisen keramiikkaveistos joutui kesällä 2019 ilkivallan kohteeksi: Riihimäen vanhan lasitehtaan näyttely jouduttiin sulkemaan, kun tilaan murtauduttiin ja Halisen veistokselta katkaistiin kaula. Galleria Amassa esillä oleva näyttely on syntynyt kokemuksen pohjalta. Sinelmät kohoavat vitivalkoisen patsaan hipiälle ja veistoksen torso murskautuu videossa.

Kaisaleena Halinen, Sinelmä 1.11. asti, ama.gallery.

Näkymä Dylan Ray Arnoldin ja Océane Bruelin näyttelystä.­

Hitaasti kasautuen

Dylan Ray Arnoldin ja Océane Bruelin veistokset tuovat mieleen hitaasti toisiaan vasten likistyvät asiat; esineet ja asiat kasautuvat ajan saatossa ja löytävät paikkansa toistensa kyljestä. Toisaalta teosten pinnassa näkyvät painaumat ja kohoumat luovat vaikutelmaa jostain, joka on juuri poistunut näyttämöltä jättäen taakseen kehonsa kokoisen jäljen.

Dylan Ray Arnold ja Océane Bruel, The Slow Business of Going 15.11. saakka HAM-galleriassa, hamhelsinki.fi.

Anni Puolakka: Parasitia.­

Rakkaudesta

Rakkautta ei ole turhaan kuvattu taiteissa yhtä aikaa kirkkaan valon ja sakean pimeyden lävistämänä. Galleria SICin ryhmänäyttely Fantasy 1&2 tarkastelee muun muassa Anni Puolakan sekä Illusia Juvanin ja Hinni Huttusen teoksilla rakkauden moni­mutkaista kieltä. Teoksissa on kiivasta odotusta, tahmaisia tunteita, rakkauden normien murtamista ja avaraa fantasiaa.

Fantasy 1&2 25.10. saakka galleria SICissä (Purpuripolku 5), sicspace.net.