Todellisuudesta innoituksensa saaneessa esityksessä postiluukusta tipahtaa kaasulasku, joka on peräisin natsimiehityksen ajalta

Israelilaisen Maya Arad Yasurin näytelmä on raskaista aiheistaan huolimatta esitys myös hauska.

Draama

Amsterdam. Suomenkielisen kantaesityksen ensi-ilta Valtimonteatterissa 15.10. Näytelmä Maya Arad Yasur, ohjaus Heikki Häkkä. Suomennos Patrik Nurminen, lavastus Ari Kortelampi, valo- ja ääni Heikki Häkkä, Ari Kortelampi, musiikin sovitus Suvi Isotalo. Rooleissa Anna Ranta, Asta Rentola, Mona Kortelampi. ★★★★

Israelilaissyntyinen, Amsterdamissa asuva viulisti saa vuonna 2019 kaasulaskun vuodelta 1944. Lasku on korkoineen kasvanut 1 700:n euroon. Kenelle lasku on alun perin lähetetty ja kuka kaasua on käyttänyt aikana, jolloin Amsterdam oli natsien miehityksen alla?

Israelilainen Maya Arad Yasur kirjoitti nyt Valtimonteatterissa Suomen kantaesityksensä saaneen Amsterdam-näytelmänsä (2018) asuessaan itse kaupungissa.

Tarina on saanut innoituksensa todellisuudesta: vuonna 2012 Amsterdamin kaupunginarkistosta löytyi kirjeitä keskitys­leireiltä vapautetuilta juutalaisilta. He kertoivat saaneensa kaupungilta karhulaskuja ajalta, jolloin he olivat lukittuina kuolemanleireille.

Yasurin näytelmän kerronnallinen ratkaisu on kerrassaan nerokas ja erottamaton osa sen sisältöä.

Roolihenkilöitä ei ole, vaan näyttelijät, tässä tapauksessa kolme, kehittelevät lavalla yhdessä viulistin tarinaa kuin brechtiläistä teatterileikkiä.

Sujautettiinko lasku naisen oven alta vai jätettiinkö se portaikkoon, kuten Amsterdamissa tehdään? Saiko nainen kirjeen postinjakajalta? Ei, hän sai sen yläkerran naapurilta.

Spekulaation ja vuoro­puhelun kautta esitys kuorii trillerinomaisesti kerroksia nykypäivästä, historiasta, holokaustista, identiteetistä ja kseno­fobiasta.

Kaasulasku on melko helppo metafora sille, kuinka tulevat sukupolvet joutuvat aina maksamaan edellisten rikoksista, mutta kerrontatapa ja näytelmän sisältämä arvoitus tekevät siitä vähemmän banaalin.

Viulistin Keizersgracht-kanavan varrella olevasta talosta tulee historian musta aukko, joka imee itseensä kaikkien asukkaidensa traagiset elämät, kadulla astelleiden kannankopinat hollanninjuutalaisesta filosofi Baruch Spinozasta Otto Frankiin. Aikakaudet tiivistyvät ja historia toistaa itseään. Kirjeenkin arvoitus selviää lopulta.

Näytelmän kerrontaratkaisu vaatii paljon sekä näyttelijöiltä että katsojilta. Näyttelijät Anna Ranta, Asta Rentola ja Mona Kortelampi selviävät minimalistisesta tulkinnasta upeasti.

Varsinkin Mona Kortelammen vahva fyysisyys puhuttelee ja raskaista aiheistaan huolimatta esitys on myös hauska.