Jouheva Rakasta mua -sarja on Solsidanin Mickanina tunnetun Josephine Bornebuschin käsialaa.

Mistä tunnistaa Sen Oikean ekalla kerralla, entäs kolmenkympin paremmalla puolella tai vanhuuden päivillä, jo toisella kierroksella? Onko rakkaus ylipäätään mahdollista ja milloin siihen kannattaa heittäytyä?

Näitä kysymyksiä esittää Josephine Bornebuschin käsikirjoittama ja ohjaama draama­komediasarja Rakasta mua (Älska mig, 2019).

Solsidan-sarjan yläluokkaisena Mickanina tunnettu Bornebusch on aiemmin käsikirjoittanut Tervetuloa Ruotsiin! -sarjaa (2014), ja ohjaajana hän debytoi vuonna 2018 lastenelokuvassa Lasse-Maijan etsivätoimisto.

Rakasta mua -sarjassa Bornebusch myös näyttelee pääroolia, kyynistä synnytyslääkäriä Claraa, joka on monella tapaa ­Mickanin vastakohta.

Sanavalmis Clara tuntuu löytävän Tinderistä vain epäkelpoja seuralaisia, ja oma lapsuudenperhekin käy hermoille. Erityisesti Claran äitisuhde on vaikea.

Hahmossa on samaa tragikoomisuutta ja keskenkasvuisuutta kuin Phoebe Waller-Bridgen Fleabagissä.

Kuusiosainen sarja kietoutuu mukavan tiiviisti Claran lapsuudenperheen sekä parhaan ystävän ja kollegan Sashan (Nina Zanjani) ympärille, turhia hahmoja ei katsojalle esitellä.

Jokainen perheenjäsen kamppailee oman rakkaudettomuuden tunteensa kanssa: läheisyyttä elämäänsä etsivät myös Claran ikuiseen rakkauteen uskova pikkuveli Aron (Gustav Lindh) ja tukahdutettu isä Sten (Johan Ulveson).

Jännitteitä sisältävä perhe­tilanne lähtee eskaloitumaan vanhempien Stenin ja äiti-Kerstin (Ia Langhammer) 40-vuotishääpäivän illallisilla.

Sarjan ensimmäinen kausi sai viime syksynä Ruotsissa hyvin innostuneen vastaanoton.

Sarjaa verrattiin jopa draamakomedia-genren parhaisiin, kuten yhdysvaltalaissarjoihin This Is Us ja Togetherness. Sarja nähtiin tuoreeltaan myös Suomessa Viaplay-palvelussa.

Onneksi Rakasta mua näyttää pohjoismaisen luonteensa katkaisemalla useimmiten turhan sokeriseen suuntaan kehittyvät tilanteet.

Muutamasta kovin ennalta-arvattavasti yhteen nivoutuvasta juonenkäänteestä huolimatta sarja koukuttaa katsojan. Sen hahmoihin on helppo kiinnittyä, ja kerrontakin on sujuvaa.

Sarjan toinen kausi alkoi Ruotsissa syyskuussa, ja sen oikeudet on myyty myös Yhdysvaltoihin.

Rakasta mua, Fem klo 22.00 ja Yle Areena.