50 vuotta sitten Black Sabbath -yhtyeen kitaristi Tony Iommi soitti ensimmäisen kerran sävelet kappaleelle, joka tunnetaan nimellä Paranoid. Siitä on tullut metallimusiikin klassikko, ja Suomessa sillä on erityismaine ärsyttävän keikkahuutelun aiheena. Miksi juuri Paranoid on saavuttanut tämän statuksen?

Finished with my woman cause she couldn't help me with my mind

Näillä sanoilla Black Sabbath -yhtyeen nuori solisti Ozzy Osbourne aloitti laulamisen 50 vuotta sitten julkaistussa kappaleessa, jota voi hyvällä omallatunnolla kutsua metallimusiikin klassikoksi. Vaikka avaussanat ovat painuneet tiukasti mieleen suurelle osalle biisin kuulleista, Osbournen laulu ei ole asia, josta kappale parhaiten tunnetaan.