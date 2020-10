Kuka? Ville Tietäväinen

■ Syntynyt Helsingissä 1970.

■ Valmistunut arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 2000.

■ Kuvituksia 1990-luvulta lähtien muun muassa Helsingin Sanomiin, Yliopisto-lehteen, Suomen Kuvalehteen.

■ Sarjakuvateoksia: Hymyilevä kuu (1995), Linnut ja meret (2003), Näkymättömät kädet (2011), Vain pahaa unta (2013).

■ Satukirjasarja Puiden tarinoita (2014–2015) Iiro Küttnerin kanssa.

■ Kuvakirja Näkymätön (2016) Elina Hirvosen kanssa.

■ Kertova kuva -tietokirja (2018) journalistisesta kuvittamisesta Ville Hännisen kanssa.

■ Taidekirja Immortal – Lost Memoirs of Cornelia Dulac Concerning the Freshwater Polyp Hydra (2020) Maija Tammen kanssa.

■ Palkintoja muun muassa: Suomen arvostelijain liiton Kritiikin kannukset Linnuista ja merestä 2004, Suomen kulttuurirahaston palkinto Näkymättömistä käsistä 2011.

■ Täyttää 50 vuotta tiistaina 20.10.