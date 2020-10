Tuomaristo kiittelee vuoden luontokuvan sommittelua ja harvinaisen tilanteen ikuistamista.

Vuoden luontokuva -kilpailun voittajaksi on valittu Petri Pietiläisen haarapääskykuva Rakentaja.

Tänä vuonna 40. kerran järjestetyn Vuoden luontokuva -kilpailun tulokset julkistettiin lauantaina 17. lokakuuta Turussa kulttuurikeskus Logomossa.

Kilpailun tuomaristo luonnehtii voittokuvaa taidokkaasti tallennetuksi hetkeksi haarapääskyn rakennusurakasta ja pesätarvikkeiden noudosta.

”Yleensä tämän linnun näkee vain lennossa, mutta tässä kuvaaja on onnistunut pääsemään samalle tasolle kohteen kanssa”, tuomaristo kuvailee tiedotteessa.

Tuomaristo arvostaa myös voittoisan lintukuvan sommittelua ja pystyrajausta: ”Harvoin nähty sommittelu tuo hyvin esiin haarapääskyn muodot ja erikoisen asennon. Pyrstösulka johdattaa katseen hienosti pääskyn nokkaan. Kuvan kruunaa silmän valopiste.”

Pietiläinen, 55, otti kuvan Helsingin Vuosaaressa Pikku Kallahden pohjukassa eräänä toukokuisena aamuna viime vuonna.

”Lähdin ennen auringonlaskua Uutelaan tiirojen kalastusta seuraamaan, mutta siinä ei mitään ihmeellistä syntynyt. Lähdin polkemaan Aurinkolahden rantaviivaa, ja huomasin, että merivesi oli laskenut. Siinä oli haarapääskyjä hakemassa lietteeltä pesämateriaalia”, Pietiläinen kertoo puhelimitse.

Muutamien lentokuvien jälkeen Pietiläinen sai ajatuksen ottaa myös kuvia maanpinnan tasolta. Hän laittoi kameran käsivaralta maan tasalle, ja voittajaotos syntyi.

Otoksen tekoprosessi kuvaa hyvin Pietiläisen valokuvausmetodeja yleisemminkin. Hän kertoo olevansa luonnossa liikkuja, joka havainnoi ja kuvaa kaikkea kiinnostavaa, mitä vain sattuu kohdalle. Hän ei esimerkiksi harrasta pitkiä projekteja tai istu piilokojuissa odottamassa tiettyä hetkeä.

Valokuvauksen ja lintuharrastuksen Pietiläinen kertoo aloittaneensa jo pikkupoikana. Edelleen hän kuvaa harrastusmielessä lähinnä lintuja mutta myös hyönteisten makrokuvausta.

”Lintujen muodot ja värimaailma kiehtovat minua, ja siksi tulee otettua potrettimaisia lähikuvia, vähän niin kuin tämä voittajakuvakin on. Tavoitteena on pysäyttää luonnon kauneus siinä pienessä hetkessä ja tuoda se kuvien kautta esiin”, Pietiläinen kertoo.

Pietiläinen asuu Helsingissä ja työskentelee it-alalla suuressa kansainvälisessä firmassa. Työ on usein hektistä ja hermoja kiristävää. Siksi luontoon pääsy on henkireikä.

”Kun pääsee kameran kanssa istumaan rannalle ihailemaan auringonnousua, se tekee hyvää.”

Pietiläinen on lähettänyt aiemminkin valokuviaan erinäisiin kilpailuihin. Aiemmin hän on saanut Vuoden luontokuva -kilpailussa kunniamaininnan. Hänen valokuvansa pääsi nyt myös maailman suurimman luontokuvakilpailun Wildlife Photographer of the Year yleisöäänestyskategoriaan. Sen tulos ratkeaa helmikuussa.

Vuoden luontokuva -kilpailun voitto oli todellinen yllätys.

”Yleensä tieto mahdollisesta voitosta on tullut jo paria kuukautta aikaisemmin, joten olin jo menettänyt toivoni, kun puhelu viimein tuli syyskuun alkupuolella. Hyvältähän se tuntui.”

Maisemat-sarjan voittaja: Elokuun aamu, Jarmo Manninen.­

Vuoden luontokuva -kilpailun pääpalkinto on 10 000 euroa, ja kilpailussa jaettavien palkintojen ja julkaisupalkkioiden yhteisarvo on yli 35 000 euroa.

Vuoden luontokuva -kilpailuun lähetettiin tänä vuonna ennätysmäärä kuvia: Yli 15 000 kuvaa kaikkiaan 864 eri kuvaajalta. Kuvat kilpailivat aihealueittain kahdeksassa eri sarjassa sekä nuorten sarjassa.

Kaikki palkitut 40 kuvaa ovat nähtävissä kilpailun verkkosivuilla.

Kasvit ja sienet -sarjan voittaja Hannu Ahonen: Ulpukan juuristo.­

Kilpailun tavoitteena on kertoa suomalaisen luonnon moni-ilmeisyydestä, sen näkymistä ja tapahtumista, sekä kuvaajien luonnossa kokemista elämyksistä ja oivalluksista. Vuoden Luontokuva on visuaalisesti näyttävä valokuva, joka osoittaa valokuvaamisen taitoa ja jonka keskeisenä sanomana on suomalainen luonto.

Vuoden luontokuva -kilpailun järjestää Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry. Yhdistykseen kuuluu 2 800 luontokuvauksen harrastajaa ja ammattilaista. Vuoden Luontokuva -festivaali on Pohjoismaiden suurin luontokuvatapahtuma.

Nisäkkäät-sarjan voittaja: Tunturisopulin kotimaisema, Esa Mälkönen.­

Muut eläimet -sarjan voittaja: Syön silmilläni, Sirke Vaarma.­

Sommittelu ja muoto -sarjan voittaja: On kultaa siivet sen, Petri Koivisto.­

Luonto ja ihminen -sarjan voittaja: Rukoushetki, Arto Leppänen.­

Nuoret (s. 2002–2012) -sarjan voittaja: Kihlajaislahja, Onni Rantanen.­