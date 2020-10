Kirjallisuus

Vuoden parhaalle suomeksi kirjoitetulle esikoisteokselle myönnettävä Helsingin Sanomien palkinto on edennyt finaalivaiheeseen. Tänä vuonna esikoisia ilmestyi 80, ja raati nostaa niistä nyt esiin kymmenen: seitsemän romaania, kaksi runoteosta ja yhden novellikokoelman.

Palkinto, 15 000 euroa, jaetaan 19. marraskuuta. Tunnustus jatkaa vuosina 1964–1994 myönnetyn J. H. Erkon esikoiskirjapalkinnon perinnettä.

Raatiin kuuluvat Suvi Ahola, Arla Kanerva, Sanna Kangasniemi, Antti Majander (pj.), Eino Santanen sekä viime vuoden voittaja, runoilija Jouni Teittinen.

Kolme kysymystä esikoiskirjailijoille:

1. Miksi kirjoitat?

2. Miksi juuri tämä kirja?

3. Sijoita itsesi suomalaiseen kirjallisuuteen.

Espoossa vuonna 1976 syntynyt Reetta Aalto on helsinkiläinen elokuvaohjaaja.­

Reetta Aalto: Vadim, romaani, S&S

1. Kirjoitan samasta syystä kuin teen elokuvia: välittääkseni itselleni ehkä hieman arvoituksellisiksi jääneitä havaintoja. Kun joku sitten tunnistaa ne, koen ohilipuvan hetken yhteyttä ihmisiin, enkä ole enää ihan niin yksin.

2. Minun piti saada kaikki nämä jutut muodossa tai toisessa ulos itsestäni, että voisin tarkastella niitä ulkopuolelta.

3. Olen bileissä Linnunlaulussa, tai ehkä Pietarissa jossain. Istun selkä seinää vasten lattialla ja katselen Mirdjaa ja Sonja O:ta, jotka ovat saaneet kaikkien huoneessa olevien huomion. En ole varma, haluanko heitä, vai olla kuin he, mutta koen pakottavaa tarvetta nousta ylös ja liittyä heidän seuraansa. Sitten herään kotoa patjaani painuneesta kuopasta, nostan läppärin vatsani päälle ja alan kirjoittaa.

Ote haastattelusta: ”Kauniin kiihottavasta Vadimista tulee päähenkilön muusa, tämän kameran katseen kohde. Nainen alkaa kuvata seksin ja väkivallan sävyttämää elokuvaa, johon hän ottaa mukaan elementtejä miehen henkilöhistoriasta. Suhteesta muotoutuu monimutkainen symbioottinen vallan, rahan ja seksin yhteenkiertymä, jossa ei aina tiedä kuka hyväksikäyttää ketä.”

Laura Kytölä, HS 5.7.

Lue koko artikkeli täältä.

Lahdessa vuonna 1970 syntynyt Marko Järvikallas on helsinkiläinen kirjailija-dramaturgi.­

Marko Järvikallas: Mihin täällä voi mennä, novellikokoelma, Siltala

1. Kirjoittamalla pystyn löytämään itsestäni asioita joista en ole muuten tietoinen. Joskus ne kiinnostavat muitakin ihmisiä. Kirjoittaminen tuottaa ajoittain iloa. Siitä saa myös rahaa.

2. Ei ole sattumaa, että kirjoitan juuri novelleja. Olen aina pitänyt niistä. Ihaillut tiivistämisen taitoa, nopeasti syntyviä ja katoavia maailmoja, kysymyksiä joihin on turha odottaa vastausta tekstistä käsin. Liikun mielelläni arkisten mysteerien jäljillä.

3. Kyhjötän jossain Pentti Haanpään, Hannu Salaman ja Juha Seppälän kuistin portaiden alla.

Ote arviosta: ”Viisitoista vahvaa novellia. Enempää ei voi esikoiskirjailijalta vaatia. Avausnovellin Vaatteet luettuani erehdyn pitämään sitä poikkeuksellisena helmenä, mutta edettyäni teoksessa pidemmälle huomasin, että yhtä hyviä tuli solkenaan, ketjuksi saakka.”

Antti Majander, HS 1.3.

Lue koko arvio täältä.

Vuonna 1974 syntynyt Terhi Kokkonen on helsinkiläinen muusikko.­

Terhi Kokkonen: Rajamaa, romaani, Otava

1. Kirjoitan, koska en ole erityisen hyvä puhumaan.

2. Rajamaan maailma syntyi ja kasvoi eikä jättänyt rauhaan. Halusin tehdä näkyväksi asioita, jotka ovat rivien välissä ja kuvien takana.

3. Olen kuokkavieras Marja-Liisa Vartion järkkäämillä jatkoilla.

Ote arviosta: ”Romaanin mysteerin kaltainen, epäselvän tiedon ilmapiiri on tämän elämänymmärryksen ydintä. Kertoja raportoi tiiviisti Karon, Riston ja muiden hahmojen näkökulmia, eikä kukaan selitä miksi heidän havaintonsa ovat ristiriitaisia.”

Mervi Kantokorpi, HS 23.8.

Lue koko arvio täältä.

Toimittajana työskentelevä Wilhelmiina Palonen syntyi vuonna 1993 Turussa ja asuu nyt Helsingissä.­

Wilhelmiina Palonen: 206 pientä osaa, romaani, Gummerus

1. Järjellä tajuan, miksi kaikki eivät kirjoita. Tunnetasolla en. Että olisi tämän kaiken kaoottisen ja tuskastuttavan, kauhean ja kauniin keskellä, hiljaa?

2. Pienet tarinat hylätyksi tulemisesta ja hylkäämisestä häiritsivät minua eniten. Niin kuin joku olisi nipistellyt väsymättä. Siksi tämä kirja.

3. Nojaan Selja Ahavan Taivaalta tippuviin asioihin ja seuraan, miten Pajtim Statovcin kissan häntä heilahtelee etäällä.

Ote arviosta: ”Aidot kohtaamiset – eli kauan kaivatut henki ja elämä – löytyvät yllättäen hiipuvan isän luota ja lukittujen kalterien takaa. Sellaisen isän, jota ei pitkään ollut edes olemassa. Sekä sellaisen kärsivän vangin, joka on kuitenkin ajatuksissaan avarampi ja vapaampi kuin vartijansa.”

Antti Majander, HS 6.4.

Lue koko arvio täältä.

Lapinlahdella vuonna 1988 syntynyt Petra Rautiainen on helsinkiläinen kirjailija.­

Petra Rautiainen: Tuhkaan piirretty maa, romaani, Otava

1. Kirjoittaminen on minulle tärkeä tapa hahmottaa ja jäsentää maailmaa. Minulla on lukihäiriö, joka on opettanut minulle paljon suhtautumisesta virheisiin: en pelkää virheitä ja pyrin hyväksymään ne niin osana elämää kuin kirjoittamistakin.

2. Olen kulkenut Lapissa koko elämäni. Koulu-iässä aloin ihmetellä, miksi meille ei opeteta saamelaisesta kulttuurista mitään, ja sodista puhuttaessa Lappi jää pimentoon, vaikka se oli aluepoliittisesti merkittävä ja koki kovan kohtalon: Lapin asukkaat evakuoitiin, Lappi poltettiin ja alueella oli ainakin lähes 200 natsien vankileiriä, joissa harjoitettiin natsien rotu-oppia. Myöskään keskustelua saamelaisten pakkosuomalaistamisesta ei ole juuri käyty kirjallisuudessa, ja on tärkeää, että näitä asioita käsitellään.

3. Profiloidun pohjoiseen sijoittuvien tekstien kirjoittajana ja arktinen luonto on minulle tärkeää. Olen kinnostunut valta-asetelmista ja myös seuraavassa romaanissani käsittelen vähemistöjä. Samoja teemoja ovat käsitelleet kirjallisuudessa mm. Sofi Oksanen ja Katja Kettu.

Ote arviosta: ”Avaa 40-luvun Lapin ristiriitaisen maiseman kunnianhimoisesti ja kauniisti. Valintojen tekeminen on vaikeaa, säännöt yksinkertaistavat elämää. Romaanin hahmoissa näkyy hyvin, miten sotaa käyvät kovin nuoret ihmiset. Heille sotavuosien jälkeinen rauhan ajan vapaus on ’pelkkää kaaosta’.”

Mervi Kantokorpi, HS 13.8.

Lue koko arvio täältä.

Vuonna 1972 Helsingissä syntynyt Janne Saarakkala on ohjaaja, käsikirjoittaja ja esiintyjä.­

Janne Saarakkala: Sen pituinen se, romaani, Like

1. Opiskellessani ohjaajaksi Teatterikorkeakoulussa 90-luvulla sain kiinni taiteilijuudestani ja omista aiheistani juuri kirjoittamalla. Ymmärsin sitä kautta kuka olen, mistä tulen, mitä haluan ilmaista ja miten, myös ohjatessani ja esiintyessäni, vaikka ne perustuvat ihan muihin ilmaisumuotoihin. Siitä lähtien olen kirjoittanut työssäni – puhumaan, keskustelemaan ja olemaan läsnä opin vasta myöhemmin. Kirjoittaminen on minulle ajattelun väline, kirjoitan täsmällisemmin ja sattuvammin kuin mitä puhun.

2. Jos en olisi kirjoittanut juuri tätä kirjaa, en olisi ehkä ryhtynyt kirjoittamaan proosaa ollenkaan. Haudoin tätä tarinaa ja kirjailijuuden mahdollisuutta mielessäni vuosikausia. Tiesin, että tämä tarina voisi olla muodoltaan vain romaani, ei näytelmä, ei kuunnelma, ei essee eikä artikkeli, ei mitään mitä olin kirjoittanut aiemmin. Siksi rohkeuden keräämiseen meni aikaa. On myös niin, että olen ladannut tähän kirjaan koko tähänastisen elämäni, kaikki lempiteemani ja riivauksieni lähteet, vaikka se ei kerrokaan minusta henkilökohtaisesti. Miten olisin voinut aloittaa mistään muusta?

3. Kuulun juuri nyt seksiä ja seksuaalisuutta käsittelevään kerhoon. Sen pituinen se -romaanin vastaanoton yhteydessä on ollut kunnia tulla verratuksi Anja Snellmaniin ja Pentti Holappaan. Ilmeistä kuitenkin on, että käsitellessäni homoseksuaalisuutta kirjoitan homo- tai queer-kirjallisuutta. Hyvä niin, sitä ei ole koskaan liikaa. Mielenkiintoista olisi tietää, mihin sijoittuisin, jos aiheen sijaan ajateltaisiin vain kirjoittamisen tapaa tai tyyliä, mutta siihen kirjallisuuden tuntemukseni ei valitettavasti riitä. Haluaisin tässä yhteydessä olla yhteiskunnallinen ja eeppinen homokirjailija.

Ote arviosta: ”Kertakaikkisen osuva ja törkeän viehättävä pitkittäisleikkaus hänen teoksensa on ajasta, jonka piti tuoda 1970-luvulla syntyneiden sukupolvelle vapauden vallan­kumous. kerta­kaikkisen osuva ja törkeän viehättävä pitkittäis­leikkaus hänen teoksensa on ajasta, jonka piti tuoda 1970-luvulla syntyneiden suku­polvelle vapauden vallan­kumous.”

Antti Majander, HS 28.6.

Lue koko arvio täältä.

Vuonna 1975 Helsingissä syntynyt Milja Sarkola on teatteriohjaaja ja näytelmäkirjailija.­

Milja Sarkola: Pääomani, romaani, Teos

1. Ennen kaikkea varmaan siksi, että siitä tulee hyvä olo. Kirjoittaminen rauhoittaa mieltäni ja auttaa hahmottamaan suhdettani ympäröivään todellisuuteen. Se luo jonkinlaista karttaa olemiselle. Kirjoittamiseni kumpuaa usein jostain havainnoista sosiaalisen kanssakäymisen ja sisäisen todellisuuden ristiriidasta.

2. Halusin kirjoittaa porvarillisuudestani taiteen tekijänä, siihen liittyvistä risitriidoista, ja käsitellä suhdettani rahaan ja hyötyajatteluun fiktion muodossa.

3. Ehkä jossain Raija Siekkisen, Christer Kihlmanin, Marja-Liisa Vartion ja Pirkko Saision välimaastossa.

Ote arviosta: ”Raha ja varallisuus on Suomessa kiusalliseksi koettu puheenaihe, mutta taiteentekijän tilitiedot se vasta nihkeä jutun juuri onkin. Tähän luovan työn ja kassavirtojen umpisolmuun tarttuu Milja Sarkola sakset kädessä ensimmäisessä romaanissaan.”

Mervi Kantokorpi, HS 1.3.

Lue koko arvio täältä.

Vuonna 1987 Kemissä syntynyt Sini Silveri on ympäristöhistoriaan ja tanssiin erikoistunut filosofian maisteri, asuu Helsingissä.­

Sini Silveri: Titaanidisko, runokokoelma, Poesia

1. Ajattelen, että kirjoittamatta olisin puhumatta ja hyväksyisin automatisoituvan kielen. Kielen käyttämiseen kun aina liittyy valta. Mulle kirjoittaminen on yhdessä olemista muiden kanssa.

2. Halusin kirjoittaa teoksen, jossa näkyy kaikki se materia ja prekaarisuus, joka tekee meistä kaikista vähemmän voimakkaita. Etsin kielellisesti tapoja voiman lisäämiseen eli spinozasti ilon lisäämiseen. Teoksen tekemiseen kuului paljon somaattista työstämistä ja kielellisen maailman muodostamista joutilaisuudelle, ilolle ja juhlimiselle.

3. Asetan itseni Unto Ekin ja Maria Matinmikon väliin. Ammennan paljon eräkirjallisuudesta ja filosofiasta. Pidän eräkirjallisuutta sellaisena suomalaisena surrealismina, jonka maailmassa liikutaan siellä missä halutaankin, jonkinlaisessa tuottamattomuudessa.

Siellä mennään parhaimmillaan sisälle maisemaan eikä vain katsella sitä. Luonnon kuvaamisessa helposti toiseutetaan ei-inhimillistä ja pidetään eläintä söpönä, ihmistä ympäristöstään ulkopuolisena. Posthumanismia tarvitaan siihen, että meillä olisi jatkossakin edes vähän ”erää” .

Ote arviosta: ”Silverin runoissa ollaan lyriikan perusasioiden äärellä eli uudistamassa kieltä, ajattelua ja tapoja katsoa maailmaa. Se vie lukijan epämukavuusalueelle, etsimään logiikkaa sieltä, mistä se on hajotettu tarkoituksella.”

Eleonoora Riihinen, HS 29.3.

Lue koko arvio täältä.

Leningradissa vuonna 1983 syntynyt Anna Soudakova on vantaalainen äidinkielen ja vieraiden kielten opettaja.­

Anna Soudakova: Mitä männyt näkevät, romaani, Atena

1. Tulen taiteilijaperheestä, jossa maailmaa on totuttu jäsentämään väreillä ja muodoilla, itse pyrin siihen sanoilla. Olen saanut lahjaksi monen eri kielen ilmaisutavat erilaisten mielenmaisemien maalaamiseksi. Siinä hetkessä, kun sanat muuttuvat lauluksi, kun tunteet saavat muodon ja elämän pienet hetket sävyn, on todellista taikaa. Minusta kirjoittaminen myös paras mahdollinen tapa tuoda näkyväksi sitä todellisuutta, mistä on muuten helppo vaieta ja joka on helppo peittää ajan kululla.

2. Kirja syntyi alunperin henkilökohtaisesta tarpeesta täyttää oman isoisän poismenon jättämä tyhjänä ammottava aukko. Tunsin, että oman perheen historian kirjoittaminen auttaisi minua kiinnittämään itseni siihen jatkumoon, jota kutsutaan suvuksi. Tarinan kirjoittamisen aikana aloin kuitenkin nähdä, että kyse on paljon suuremmasta kuin yhden ihmisen elämäntarinasta. Silloin romaanin kirjoittamisesta alkoi tulla välttämättömyys, sillä se alkoi muotoutua siksi valtavaksi tarinaksi satojen tuhansien ihmisten kohtaloista, joiden olemassaoloa on pyritty niin vimmatusta kyseenalaistaa, vähätellä ja jopa kieltää viime aikoina itärajan toisella puolella. Juuri nyt kirjalla on suuri merkitys tämän päivän poliittisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa.

3. Kaksikielisyyteni sekä muiden vieraiden kielten osaamiseni yhdistettynä kielitieteilijän tutkintooni avaavat minulle uudenlaisia, omanlaisia lähestymistapoja tarkastella suomen kieltä. Koen, että kirjoitan suomeksi monen kielen linssin läpi. Tämä antaa mahdollisuuden synnyttää uudenlaisia kielikuvia, sanamuotoja ja näkökulmia lähestyä suomen kieltä. Suomen kieli on kaikessa kauneudessaan, rytmikkyydessään ja sointuvuudessaan hyvin taipuva ja mukautuva, mikä antaa äärettömästi mahdollisuuksia maalata sillä mitä ihmeellisimpiä, koskettavimpia ja vavahduttavimpia kuvia.

Ote arviosta: ”Arvokas lisä suomalaiseen kirjallisuuteen. Vallan julmuus, oman tomumajan hauraus ja siinä sittenkin sitkeästi asuva elämänjano kulkevat rinnan episodeittain etenevässä kerronnassa. Männyt näkevät äärimmäistä kauheutta mutta myös melkein koskettavat taivasta.”

Antti Majander, HS 14.8.

Lue koko arvio täältä.

Lavarunoilija Elsa Tölli syntyi vuonna 1995 Helsingissä.­

Elsa Tölli: Fun Primavera, runokokoelma, omakustanne

1. Joskus runouden kielellä on helpompaa puhua, kertoa tarinoita ja kommentoida maailmaa kuin rationaalisella ja taloudellisella arkikielellä. Runous on pysäyttämätöntä elinvoimaa, leikkiä ja kategorioiden rakoja täyttävää lämmintä, tahdon oppia kaikesta lisää. Kirjoittamalla voi myös tuoda näkyväksi näivettäviä rakenteita joita on itse kohdannut, murskata niitä ja auttaa muita olemaan vähemmän yksin samojen juttujen kanssa.

Runoja kuunnellessa ja kirjoittaessa saattaa tuntea sekasotkuisen mielen hetkeksi huuhtoutuvan –jokin sisällä loksahtaa kohdalleen. Mieleen palaa se, minkä tuntee olevan oikein ja kaikkein tärkeintä.

2. Fun Primavera on lahjomaton, vikuroiva vapauden siivu, joka kehottaa katsomaan sinne minne ei heti katsoisi – koloihin, ulkopuolelle, epäselvyyksiin, marginaaleihin. Myös siellä kihisee mullistavaa ajattelua, unohtumatonta taidetta sekä elintärkeitä kannanottoja. Tämä kirja sanoo: kuunnelkaa avoimin sydämin ja tehkää itse!

Se on lähtöisin ennen kaikkea esityksistä, keikoistani, joten tahdoin, että kirjakin huokuu tätä elävyyttä. Esitys on aina luonteeltaan jotain riskaabelia ja vaarallista eikä elävältä leikeltyä ja perfektionistisesti hiottua. Halusin, että se uhkuu lavalla olemisen adrenaliinia sekä ristiriitaa, jossa esitys on aina samaan aikaan impulsiivinen, keskeneräinen sekä hetkellisyydessään täydellinen.

3. Tanssin suomalaisen kirjallisuuden laitamilla sekä itsepäisesti keskellä tarinaa. Lavoilla, kaduilla, kellareissa, virtuaalitodellisuuksissa, kabineteissa ja ystävien makkareissa. Seuranani on koko lavarunoperhe sekä kaikki oikeudenmukaisemman huomisen kuvittelijat.

Ote arviosta: ”Sen lukeminen saa huomaamaan, miten hiljainen ja jähmeänarvokas on perinteinen tapa julkaista runot vain mustina merkkeinä valkealla paperilla. On kuin punk olisi taidemaailmaa valloittaessaan jättänyt Etelä-Helsingin kivilinnoissa piileskelleen kirjallisuuden väliin ja vuosikymmenten mittaan patoutunut viettienergia vapautuisi tämän kirjan sivuilla.”

Vesa Rantama, HS 8.8.

Lue koko arvio täältä.