Pintaremontti on hyvänmielenromaani. Tätä Miika Nousiaiselta sopi toivoakin: hauskaa, synkkää, viihdyttävää ja ajankohtaista teosta.

Romaani

Miika Nousiainen: Pintaremontti. Otava. 367 s.

Miika Nousiaisen viides romaani on mukavalla tavalla yksin­kertainen kirja. Siitä puuttuu kaikki vaivalloinen yrittäminen. Nousiainen ei briljeeraa kielellä eikä rakenna aikatasoviritelmiä. Hän vain antaa henkilöhahmojensa puhua ja kertomuksen edetä.

Tätä Nousiaiselta sopi toivoakin: hauskaa, synkkää, viihdyttävää ja ajankohtaista teosta. Kriitikko Suvi Ahola määritteli Nousiaisen edellisen, Juurihoidon, hyvänmielenromaaniksi. Pintaremontti kuuluu samaan sarjaan.

Tarina alkaa hautajaisista. Neljääkymmentä lähestyvän Samin isä on kuollut, mutta se ei tunnu Samista oikein miltään. Isä oli tyly ja hankala ihminen, jonka oikkuja Sami, sisko ja äiti sietivät. Nyt ukko on poissa, ja sukulaiset toistelevat kuorossa hänen hienouttaan.

Arkun äärellä Samin kaverin housuista vilkkuu pyllyvako ja toisen kaverin lapsi laulaa spontaanisti ”hyvä kun kuolit, hyvä kun kuolit”.

Muistotilaisuuden kahvipöydässä päästään romaanin keskeiseen teemaan, perheeseen. Sukulaistäti tivaa Samin siskolta Hennalta, miksi tällä ja tämän puolisolla Esalla ei vieläkään ole jälkeläisiä, vaikka pitkä parisuhde ja vakituiset työpaikat mahdollistaisivat suvun jatkamisen.

Henna hermostuu ja häipyy paikalta. Samantyyppisen vauvapainostuksen vuoksi hän on aiemmin katkaissut välit äitiinsä.

Henna nimittäin haluaisi lapsen. Se on hänen suurin unelmansa. Lisääntyminen ei vain ole ottanut onnistuakseen, ja sukulaisten utelut ovat kivuliasta kuunneltavaa.

Samilla on sama toive, mutta lapsen lisäksi häneltä puuttuu puoliso. Hän on etsinyt ja välillä löytänytkin, mutta naiset katoavat aina siinä vaiheessa, kun pitäisi ruveta vakiintumaan ja suunnittelemaan tulevaisuutta.

Sympaattinen Sami joutuu yhä uudelleen lähtöpisteeseen.

Sami on kirjan varsinainen päähenkilö, mutta näkökulmahahmoiksi ja minäkertojiksi on nostettu myös Henna, Samin äiti Seija sekä Samin ystävät Markus ja Pesonen. Kullakin on oma tragediansa – eritoten vanhempiensa omaishoitajalla, ikisinkku Pesosella, jonka elämä on lipunut ohitse toisten tarpeita täyttäessä.

Markus taas päätyi kolmen vilkkaan tyttärensä yksinhuoltajaksi, kun vaimo sairastui synnytyksen jälkeiseen masennukseen ja joutui pitkälliseen hoitoon.

Seija on seitsemänkymppinen, reipas ja hieman yksinäinen. Lapsilla ei ole hänelle aikaa, eikä lapsenlapsia ole siunaantunut, toisin kuin ystävätär Sinikalle, joka lähettelee jatkuvasti suloisia kuvia isoäidin arjestaan.

Ja kaikki tahtoo rakastaa, kuten Hector laulaa. Jokainen kaipaa kumppania vierelleen tai perhettä ympärilleen.

Hahmoja yhdistää myös lifestyleblogi nimeltä Pintaremontti. Blogin kirjoittaja mitä ilmeisimmin hallitsee hakukoneoptimoinnin, sillä kaikki viisi ajautuvat lukemaan hänen tekstejään, kuka mistäkin aiheesta.

Blogimerkinnät ovat kiiltäväksi hinkattua muka-todellisuutta. Niissä lasten kanssa ei tarvitse riidellä ruutuajasta, puoliso leikkaa aamupalaleivät sydämen muotoon, terveelliset hirssikeksit maistuvat koko perheelle ja koululaisen syntymäpäivien ohjelmana on mindfulnessia metsässä.

Blogimaailman satiiri on romaanin heikoin lenkki. Se tuntuu väsyneeltä ja ylimalkaiselta, liian helpolta maalilta. Nykyään blogeissa ovat vallalla uusvilpittömyys ja tunnustuksellisuus, ei niinkään täydellisyyden tavoittelu. Tällainen parodiointi olisi toiminut paremmin viisi tai kymmenen vuotta sitten.

Onneksi bloggaajasta päästään myöhemmin näkemään uusia puolia.

Nousiaisen huumorin ydinaiheet, sukupolvien väliset ristiriidat ja ankea suomalainen kansanluonne, esiintyvät romaanissa edukseen.

Mahtavaa on myös kolmi-nelikymppisten mieshahmojen nykyaikaisuus. Toksinen maskuliinisuus loistaa poissaolollaan, kun nämä miehet itkevät, hoivaavat ja haaveilevat. Eikä sille naureta. Myöskään rasittavia ”miehet sitä, naiset tätä” -sukupuolivitsejä ei viljellä.

Kirjasta näkee, että mielikuvitusta on käytetty ja taustatöitä tehty. Pintaremontin minäkertojat ovat keskenään hyvin erilaisissa töissä ja elämäntilanteissa. Yksikään heistä ei ole omaa kirjoittamistaan pohdiskeleva luovan alan ammattilainen. Nousiainen on hakenut ideansa vähän kauempaa.

Sivuhenkilöt ovat niin ikään uskottavia ja viitseliäästi rakennettuja.

Pintaremontti suhtautuu elämään ilkikurisesti mutta ihmisiin empaattisesti. Se on hyvä resepti. Ainakin minä söin tämän kirjallisen lohturuoka-annoksen tyytyväisenä.