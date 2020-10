Elizabeth Stroutin yli 20 vuotta sitten valmistunut esikoisromaani tuo yhdysvaltalaiseen kirjallisuuteen kuvitteellisen pikkukaupungin, jossa itsepetos on kutoutunut osaksi elämää.

Romaani

Elizabeth Strout: Pikkukaupungin tyttö. Amy ja Isabelle (Amy and Isabelle). Suom. Marja Haapio. Tammi. 467 s.

Tästä se alkoi, Elizabeth Stroutin ura, heti komealla kirjallisella kunnarilla. Esikoisromaaniksi Pikkukaupungin tyttö on aikamoinen taidonnäyte, joka teki silloin 42-vuotiaasta yhdysvaltalaisesta kirjailijasta ison tähden, oman sukupolvensa yhden johtavan kirjailijan. Läpimurto tapahtui lähes kertarysäyksellä ilman sen kummempia ennakkovaroituksia. Harva tiesi, että hän oli työstänyt esikoisromaaniaan seitsemisen vuotta.

Portlandissa Mainessa syntynyt kirjailija toi samalla yhdysvaltalaiseen kirjallisuuteen uuden miljöön, keksityn Shirley Fallsin, jota halkoo paikallisen tehtaan osin saastuttama joki. Vaikka nurkkakuntaisella kaupungilla ei ole vastinetta todellisuudessa, se kuitenkin edustaa satoja tai jopa tuhansia kaltai­siaan maaseutukaupunkeja, jotka ovat oikeasti olemassa.

Myyttiseksi Shirley Fallsin tekee se, että paikkana, ihmisiä määrittävä elinympäristönä se on maantieteestä ja ajasta irrallaan: vastaavanlaisia pikkukaupunkeja on ollut aina ja näin on myös huomenna ja ylihuomenna. Sama pätee sen asukkaisiin.

Alkujaan Marja Haapion suomennoksen julkaisi Otava vuonna 2001, ja nyt Tammi on ottanut sen Keltaiseen kirjastoonsa täydentämään Strout-valikoimaa.

Uuteen Englantiin sijoitettu Shirley Falls esiintyy myös Elizabeth Stroutin (s. 1956) myöhemmissä romaaneissa – kuten toistaiseksi suomentamattomassa romaanissa The Burger Boys (2013) ja viime vuonna ilmestyneessä episodiromaanissa Olive, again.

Pikkukaupungin tyttö sisältää monia elementtejä ja teemoja, jotka ovat käyneet tutuiksi suomalaisille lukijoille Stroutin tuotannosta, sillä moni on lukenut kolme myöhempää suomennettua romaania. Nyt uudelleen julkaistava esikoisromaani on aivan yhtä ajankohtainen ja rohkea kuin yli 20 vuotta sitten, jolloin se julkaistiin alkukielellä Yhdysvalloissa.

Se porautuu raadollisesti kaksinaismoralistisen ja kyräilevän ympäristön synnyttämiin paineisiin, odotuksiin ja pelkoihin. Shirley Fallsin sovinnaisuussääntöjen tärkkäämä elämä avautuu Isabelle-äidin ja tyttären Amyn välisen suhteen problematiikan paljastavasta näkökulmasta. Tahtojen ristiriita poikii tilanteen, jota kumpikaan ei halua. Toisaalta kumpikaan ei lopulta tiedä, mitä haluaa.

Lähtökohta on sellainen, että omien sanojensa mukaan leskeksi jäänyt Isabelle on panssaroinut itsensä uhrautuvaksi yksinhuoltajaksi, ainakin näennäisesti. Äiti kohdistaa 16-vuotiaaseen tyttäreensä toteutu­mattomat haaveensa ja reaaliset pelkonsa. Tytär haluaisi päästä irti äitinsä talutusnuorasta kuten teini-ikäisillä on tapana.

Syrjään vetäytyvä äiti on paikallisen myllyn johtajan Avery Clarkin sihteeri. Se lisää ulkopuolisuuden tunnetta, koska Isabelle ei kuulu sosiaalisesti pomonsa eikä konttorin muiden, alempiarvoisten naistyöntekijöiden maailmaan. Hän roikkuu välitilassa, kuulumatta oikeastaan mihinkään.

Romaanissa eletään määrittelemätöntä vuotta 1960-luvun jälkipuoliskolla. Kuuma kevät ja kesä rassaavat paikallisia, sato kuivahtaa pelloille ja joki haisee tavanomaista voimakkaammin.

Lämmön nuollessa ihoa äiti haaveilee myllyn johtajasta, vaikka tämä on naimisissa. Tytär taas haaveilee sijaiseksi tulleesta matematiikanopettajasta Thomas Robertsonista, joka on eroamassa vaimostaan. Eron syy ei Amya juuri kiinnosta.

Nuoria näennäisen tasa-arvoisesti kohtelevan opettajan ja teini-ikäisen Amyn hitaasti etenevä suhde kasvaa arkea varjostavaksi pilveksi Shirley Fallsin uomiinsa asettuneessa elämässä, jossa ketään ei haluta päästää kurkkimaan siistin julki­sivun taakse.

Kun Robertson ja Amy jäävät kiinni sananmukaisesti housut nilkoissa metsätien varteen pysäköidyssä autossa, yhteisön ja Isabelle Goodmanin elämä suistuu raiteiltaan, ja muutkin paikkakunnan salaisuudet alkavat hiljalleen tulla päivänvaloon. Petokset, valheet ja vaietut totuudet eivät enää pysy piilossa. Itsensä ja muiden pettäminen alkaa tuntua taakalta eikä suojalta.

Isabellen epätoivoinen pyrkimys säilyttää kasvonsa ja pitää julkisivu kunnossa ruumiillistuu myös hänen sukunimeensä, joka on Uuden Englannin vanhimpia brittiläisiä sukunimiä. Se velvoittaa ja sitoo hänet säädyllisen elämän traditioon. Kerronnan tihentyessä keskeiseksi kysymykseksi nousee se, missä määrin äiti ja tytär on veistetty samasta puusta.

Onko heillä samanlainen veren kutsu?

Lähes 500-sivuinen Pikkukaupungin tyttö on mitä nautittavin lukuromaani. Sen vangitsemat jännitteet laskostuvat orgaanisesti, ja kerronnan intensiteetti kasvaa kuin huomaamatta.

Kerronnan ajallinen jänne on sekin modernimpi kuin päällisin puolin näyttää. Nykyhetki kelautuu välähdyksittäin taaksepäin ja avautuu myös kohti tulevaa, mikä synnyttää ovelan temporaalisen lepatuksen. Tässä mielessä Pikkukaupungin tyttö ei ole perinteinen eeppinen romaani, joka jäisi oman lineaarisuutensa vangiksi. Se on koko ajan liikkeessä, useaan suuntaan.

Stroutin ehdoton voima piilee vahvassa henkilökuvauksessa. Hän osaa olla yhtä aikaa julma ja rakastava henkilöitään kohtaan. Hänen katseessaan tai nopeassa vilkaisussaan heijastuu aina sekä ironia että empatia.

Shriley Fallsin naisten elämä on enemmän tai vähemmän solmussa, minkä he kaikki yrittävät eri tavoin kätkeä. Onni on jossakin – kaukana. Tässä maailmassa mies on häiriötekijä.

Mukana on monia komeita kerronnallisia ratkaisuja, jotka lisäävät tarinan jännitettä. Aika ajoin kerronnan nykyhetkeen nouseva uutistapahtuma läheisessä kaupungissa kidnapatusta teinitytöstä tihentyy vähä vähältä kohti loppuratkaisua, jolla on kytköksensä myös Amyn ja Isabellen elämään. Kyllästynyt Amy pohtii monta kertaa, miten äiti olisi reagoinut, jos hänet olisi kidnapattu.

Samoin Isabellen yritys sivistää itseään saa symbolisesti ladatun ulottuvaisuuden. Äiti alkaa lukea kirjoja, koska oma tytär pitää häntä sivistymättömänä. Amy ei paljasta äidilleen, että hän on itse löytänyt kirjat, kiitos matematiikanopettajan. William Shakespearen jylhää kuningastragediaa Hamletia Isabelle ei jaksa kahlata alkua pidemmälle, Gustave Flaubertin Rouva Bovary sen sijaan uppoaa hyvin. Emman tarina osuu suoremmin sydämeen kuin Hamletin taistelu isänsä kanssa.

Itsepetoksen mekaniikkaa tarkasteleva Pikkukaupungin tyttö tuo myös oman lisänsä pitkään traditioon Yhdysvaltojen kirjallisuudessa. Strout viljelee omaperäisesti sitä hedelmällistä maaperää, joka on synnyttänyt Edgar Lee Mastersin Spoon River Antologian, Sherwood Andersonin Winesburg, Ohion, William Carlos Williamsin Pattersonin ja John Cheeverin Bullet Parkin.

Pikkukaupungin tyttö on viisas, rakastettava, kylmä, paljastava ja empaattinen romaani, joka ei anna kovin kaunista kuvaa meistä ihmisistä.

Silti Elizabeth Strout ei sorru luopumaan toivosta. Hän voisi todeta Saul Bellowin Herzogin päähenkilön sanoin: mutta miten hurmaavia me olemmekaan.

