Toimittaja Mari Manninen teki käytännönläheisen opaskirjan.

Tietokirja

Mari Manninen: Hyvät aikeet – Miksi autamme ja mitä siitä seuraa? Atena. 227 s.

Auttamistahto herää kriisi­aikoina. Suomessakin korona­pandemia on synnyttänyt uusia vapaa­ehtoistyön tekijöitä ja muotoja. Näin kertoo muun muassa Vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelun elokuussa julkaisema tutkimus.

Monia auttaminen kiinnosti jo ennen koronaakin. Kasvanut kysyntä näkyy laajenevina hyvän tekemisen markkinoina. Laupeudentöille on tarjolla paljon kohteita ja kanavia. Ketä juuri minun tulisi auttaa ja miten?

Kysymykseen on tarttunut Tieto-Finlandialla palkittu Helsingin Sanomien toimittaja Mari Manninen. Kirjassaan Hyvät aikeet hän kartoittaa auttamisinnon syitä ja vaikutuksia.

Tavoite on ennen muuta käytännöllinen. Miten oppia paremmaksi auttajaksi – sellaiseksi, jonka hyvistä aikeista on pidemmän päälle muutakin iloa kuin auttajan oma hyvä mieli?

Manninen esittelee tuoreita tutkimuksia ja tapaa avustustyön ammattilaisia. Kirjan päähenkilöitä eivät kuitenkaan ole asiantuntijat vaan hyvää tarkoittavat auttamishaluiset kansalaiset – sellaiset kuin Manninen itse. Hän tutustuttaa lukijansa orpokotituristeihin ja löytökoirien pelastajiin, miettii, miksi joidenkin hätä vetoaa enemmän kuin toisten ja vertailee auttamis­kulttuureja meillä ja muualla.

Samalla käy ilmi, mikä saa ihmiset auttamaan, miten he valitsevat apunsa kohteet ja mitä heidän hyvät aikeensa lopulta tarkoittavat avunsaajien kannalta.

Auttajien kokemukset ovat samastuttavia ja havainnollisia, ja kun on kriittisten huomioiden aika, Manninen ei puhise toisten ymmärtämättömyyttä vaan tunnustaa omankin tietämyksensä aukot. Hänkin on ajatellut enemmän omia kuin autettavien tarpeita, hänkin on ollut valikoiva ja tietämätön ongelmien syistä, hänkin on sortunut keksimään uudelleen pyörää, jota vakiintuneet avustusjärjestöt pyörittävät vuosien kokemuksella.

Lukijan kannalta moinen avoimuus on lohdullista ja pedagogisesti toimivaa. On helpompi tunnustaa oma ymmärtämättömyytensä, kun joku toinenkin tekee niin. Loppuyhteenvetoon Manninen kokoaa kymmenen kohdan vinkkilistan, jolla voi todella parantaa oman auttamisensa laatua.

Täydellistä auttajaa ei ole, Manninen korostaa, eikä avustustyön maailma tarvitse sankareita vaan oppimishaluisia työmyyriä. Pelko omasta osaamattomuudesta ei kelpaa tekosyyksi jättää hädänalaiset oman onnensa nojaan.

Kun hyvien aikeiden kumppanina on riittävästi vastuun­tuntoa, lähimmäisenrakkauden taitoaan voi kehittää siinä missä muitakin hyödyllisiä kykyjä. Apua tarvitaan, ja auttajaksi tullaan auttamalla.

Kirjoittaja on ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osaston entinen puheenjohtaja ja entinen Amnestyn kansainvälisen johtokunnan jäsen. Hän on työskennellyt Kirkon Ulkomaanavussa kampanjapäällikkönä, yksikön päällikkönä ja johtavana asiantuntijana.