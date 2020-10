Helsingin kirjamessut järjestetään tänä vuonna verkossa 22.–25. lokakuuta. Neljän päivän aikana nähdään yhteensä 400 esiintyjää, joiden joukosta poimimme 12 kiinnostavaa.

Helsingin kirjamessut järjestetään tänä vuonna verkossa 22.–25. lokakuuta. Neljän päivän aikana nähdään yhteensä 400 esiintyjää, joiden joukosta poimimme 12 kiinnostavaa.

3 × jännitystä

1

Suosittu ruotsalainen kirjailija Camilla Grebe voitti pohjoismaiselle rikosromaanille myönnettävän Lasiavain-palkinnon jo toisen kerran. Hän keskustelee messuilla naispoliiseista kertovasta romaanistaan Varjokuvat, joka julkaistiin suomeksi heinäkuussa.

La 24.10. klo 16

2

Norjalaisen Jo Nesbøn Harry Hole -dekkareita on julkaistu jo 12, eivätkä lukijat vaikuta väsyvän niihin. Nyt yksi maailman suosituimmista kirjailijoista puhuu uudesta Valtakunta-kirjastaan, joka on sarjasta erillinen teos.

Su 25.10. klo 11.30

3

Esikoisdekkaristi Elina Backmanin viihdyttävä teos Kun kuningas kuolee inspiroitui tosielämän mysteeristä: hän yritti selvittää anopin helmikorvakoruihin liittyvän vanhan rikoksen. Kirja avaa dekkarisarjan.

La 24.10. klo 17

3 × kansainvälisiä nimiä

1

Sarjakuvataiteilija Liv Strömquist on Ruotsissa suosittu. Uusimmassa suomennetussa sarjakuva-albumissaan Punaisin ruusu puhkeaa kukkaan hän tarkastelee rakkautta myöhäiskapitalismissa. Kirjamessuilla hän keskustelee rakkaudesta ja feminismistä sarjakuvataiteilija Moa Romanovan kanssa, jonka Paniikkiprinsessa-albumi ilmestyi suomeksi keväällä.

To 22.10. klo 12.

2

Heather Morris on Australiassa asuva menestyskirjailija, jonka romaaneja Auschwitzin tatuoija ja Cilkan tarina on myyty maailmalla miljoonia. Nyt hän keskustelee siitä, mihin holokaustikirjallisuutta yhä tarvitaan.

La 24.10. klo 13

3

Historiallisen viihteen kuningas, myös jännityskirjoistaan tunnettu Ken Follett vie uudessa kirjassaan Tuli ilta ja tuli aamu keskiajalle ja keskelle viikinkien hyökkäystä eng­lantilaiseen satamakaupunkiin.

Su 25.10. klo 13

3 × kotimaisia romaaneja

1 Anni Kytömäen kolmas romaani Margarita kuvaa ihmisten ja metsien kohtaloita jälleenrakennusajan Suomessa. Luonto on tässäkin kirjassa yksi päähenkilöistä.

La 24.10. klo 17.30

2

Tommi Kinnusen uusi teos Ei kertonut katuvansa on koukuttava luku­romaani Lapin sodan ajalta. HS:n kriitikko kutsui Kinnusta Suomen Elena Ferranteksi.

La 24.10. klo 14.30

3

Kari Hotakainen on kirjoittanut lähes 30 kirjaa, mutta vasta uusin teos sai kustantajan hämilleen. Tarina on ku­vaus Suomesta, jossa Maaseutu on muutettu Virkistys­alueeksi ja kaikki asuvat Kaupungissa.

Su 25.10. klo 15

3 × jotain aivan muuta

1 Kirjamessuilla nähdään myös perinteisiä lyriikkakeskusteluja, joissa laulujen taustoja avaa muun muassa Ruusut-yhtye. Sen sanoituksista vastaavat laulaja Ringa Manner sekä kirjailija Lauri Levola, joka kertoi HS:n haastattelussa kirjoittaneensa yhtyeen ensimmäiselle levylle myös pitkän taustatarinan.

To 22.10. klo 17

2

Tosielämän rikoksiin perustuva true crime -viihde on maailmanlaajuinen ilmiö sekä kirjallisuudessa, televisiossa että podcast-muodossa. Rikos­toimittajat Tuomas Rimpiläinen ja Miika Viljakainen sekä kriminologi-psykologi ja Rikosuhripäivystyksen aluejohtaja Sari Somppi keskustelevat todellisten rikostarinoiden etiikasta.

Su 25.10. kello 11.30

3

Helsingin Sanomien kolumnistinakin tunnettu psykoterapeutti Maaret Kallio piti viime keväänä HS:n Facebookissa Suomi auttaa -kyselytunteja, jotka saavuttivat suuren suosion. Nyt Kallio puhuu messuilla uudesta kirjastaan, jonka teema on ajankohtaisesti toivo.

Pe 23.10. klo 15.30

Virtuaalisten kirjamessujen koko ohjelma on osoitteessa kirjamessut.messukeskus.com. Päiväliput tapahtumaan 12 e, kokoaikalippu 17 e.