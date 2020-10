Kirjallisuus

Karolina Ramqvistin romaani Karhunainen kertoo 1500-luvulla eläneen naisen hurjasta kohtalosta, mutta yhtä paljon myös kirjailijasta, joka nykyajassa yrittää selvittää, mitä naiselle tapahtui.

Vuosia sitten kirjailija Karolina Ramqvist kuuli tarinan, joka ei jättänyt häntä rauhaan.

Tarina kertoi naisesta, joka 1500-luvun puolivälissä hylättiin autiolle Pohjois-Atlantin saarelle. Nainen asui luolassa, oppi metsästämään karhuja, synnytti lapsen ja – käsittämätöntä kyllä – selvisi hengissä lähes arktisissa olosuhteissa. Naisesta tiedettiin nimi, muttei juuri muuta. Hän oli Marguerite de la Rocque ja kotoisin Etelä-Ranskasta.

Selviytymistarinasta tuli Ramqvistille pakkomielle, tai oikeastaan jonkinlainen päiväuni. Ramqvist oli juuri saanut kolmannen lapsensa ja kun rämpi sisarusvaunuja työntäen lumisohjoisessa Tukholmassa, hän ajatteli naista. Kun hän tunsi itsensä lopen uupuneeksi pikkulapsiarjessa, hän vertasi elämäänsä satoja vuosia sitten eläneen nuoren naisen koettelemuksiin. Jos joku on selvinnyt hengissä sellaisissa olosuhteissa, kyllä hänkin selviäisi tästä.

Niin kuin selvisikin.

Ramqvistin autiolle saarelle jätetystä naisesta kertova romaani Karhunainen (Gummerus, suom. Laura Kulmala) on juuri ilmestynyt suomeksi, ja kirjailijan Södermalmilla sijaitsevassa kodissa on rauhallinen aamupäivä, sillä kronaviruksen takia vuoropäivinä etäkoulua käyvät lapset ovat tänään koulussa. Ramqvist kertoo heräävänsä joka aamu kirjoittamaan viideltä, kun muu perhe nukkuu, ja jatkavansa töitä, kun he ovat lähteneet kotoa.

”Aiemmin menin aamuyöllä kotimme lähellä sijaitsevalle työhuoneelleni, mutta nykyään kirjoitan kotona, sillä tyttäreni pyysi, että olisin täällä, kun hän herää. Tunnen olevani etuoikeutettu ja onnellinen, kun minulla on tytär, joka uskalsi kertoa sen minulle. En ikinä olisi itse tajunnut sitä”, hän kertoo puhelimessa.

”Totta kai välillä on turhauttavaa, kun he heräävät ja haluaisin kirjoittaa, mutta kun katson heitä, tajuan, miten nopeasti aika menee. Se pieni lapsi, joka Karhunaista aloittaessani istui rattaissa, on nyt 9-vuotias.”

Saarelle jätetystä naisesta kertova romaani Karhunainen oli Ramqvistille monen vuoden urakka. Hän kertoo ajatelleensa aihetta ensin seitsemän vuotta ja kirjoittaneensa sen jälkeen kolme.

Kirjailijana hän joutui rakentamaan tarinansa vähäisten tiedonmurujen varaan.

Marguerite de la Rocquesta tiedettiin vain tämä: Hän oli aatelinen ja kun hänen isänsä kuoli hänen ollessaan alle 25-vuotias, hän sai huoltajakseen sukulaismiehensä Jean-François de la Rocque de Robervalin. Marguerite de la Rocque osasi kirjoittaa ja lukea, mikä oli harvinaista 1500-luvulla.

”Myös se tiedetään, että hän astui vuonna 1542 huoltajansa kanssa laivaan, joka suuntasi kohti Kanadaa, ja että hänet jätettiin laivasta autiolle saarelle yhdessä naispuolisen palvelijan ja rakastajansa kanssa. Saarella hän synnytti lapsen”, Ramqvist kertoo.

Ramqvist ei halunnut keksiä mitään, vaan rakentaa romaaninsa tyhjyyden, ei-minkään ympärille, sillä hänen mielestään se kuvasi hyvin sitä, miten näkymättömiä naiset historiassa ja historiankirjoituksessa ovat.

Niinpä Ramqvist joutui tunnustamaan, ettei ikinä voi saada selville, mitkä tapahtumat johtivat siihen, että nuori nainen hylättiin saarelle kesken löytöretkeilijöiden matkan. Mikä oli tahrinnut hänen maineensa niin pahoin, että hänen huoltajansa rankaisi häntä miltei varmalla kuolemalla?

”Vaihtoehtoja on lukemattomia. Välillä halusin uskoa, että kyseessä oli rakkaustarina ja draama, jossa kapinallinen nainen kohtaa rakkauden ja löytää laivalla oman seksuaalisuutensa. Mutta yhtä hyvin voi olla, että mies raiskasi hänet ja hän inhosi ajatusta, että mies tulee hänen kanssaan saarelle”, Ramqvist sanoo.

Historiallisen tarinan lisäksi hän halusi tuoda tarinaan omaa elämäänsä ja oman aikansa olosuhteita: kuvata kirjoittamista, kirjoittamisen ja äitiyden yhdistämistä sekä äidiksi kasvamista.

Ramqvist kertoo, että hänen kirjoittamisensa on muuttunut paljon lasten syntymän jälkeen.

”Ennen halusin vain piiloutua maailmalta ja kirjoittaa. Nykyään se ei ole mahdollista, sillä jos haluan elää tässä maailmassa lasteni kanssa, minun pitää päästää myös muita ihmisiä elämääni. Kirjani onkin myös hyvin henkilökohtainen todiste siitä, mitä kaltaiselleni kirjoittavalle ihmiselle tapahtuu, kun hän perustaa perheen.”

Kirjoitustyötään varten Ramqvist matkusti Pariisin lähellä sijaitsevaan pieneen kylään, jossa on jäljellä Marquerite de la Rocquen huoltajan Robervalin rakentama torni. On mahdollista, että myös Marquerite de la Rocque asui kylässä jonkin aikaa.

Jos Ramqvistin elämäntilantenne olisi ollut toinen, hän olisi myös matkustanut saarelle, jonne Marguerite de la Rocque hylättiin ja jossa hän asui ainakin vuoden, ehkä lähemmäs kahden vuoden, ajan. Kanadassa Quebecin rannikolla sijaitseva saari tunnetaan nykyisin nimellä Harrington Island, mutta karhunaisen asuttamaa luolaa ei enää ole olemassa.

Toisaalta hän huomasi aika pian, ettei tutkimusta tekevän tarvitse nykymaailmassa koluta oikeasti läpi kirjastoja ja arkistoja vanhojen lähteiden perässä, sillä kaikki materiaali on saatavissa digitaalisessa muodossa.

”Se vaikutti myös kirjani rakenteeseen. Kun seisoin kadulla odottamassa ystävääni ja katsoin puhelimeltani kuvaa renesanssiajan kirjasta tai maalauksesta, aikakaudet lomittuivat väkisin toisiinsa. Kannoin mennyttä aikaa mukanani kaikkialle”, hän kuvailee.

Työnsä aikana Ramqvist tajusi, miten helposti myös hänen kaltaisensa feministi nielee historiankirjoituksen vääristyneitä ja pinttyneitä käsityksiä sukupuolista. Hän tiesi, että ainakin kolmen eri kirjailijan teoksessa mainitaan Marguerite de la Rocque, mutta vasta viimeisenä hän tarttui renesanssikuningatar Margareeta Navarralaisen novellikokoelmaan Heptamerón.

”Olin kuullut, että hän oli amatööri, kuninkaallinen, joka raapusteli ajankulukseen, mutta hänen novellinsa olivat ihmeellisiä ja aivan erinomaisia. Hän kirjoitti paljon asioista, jotka ovat edelleen ajankohtaisia, kuten naisten vapautumisesta, miesten naisiin kohdistamasta väkivallasta sekä yhteiskuntaluokista.”

”Oli selvää, ettei häntä arvostettu hänen sukupuolensa takia. Se oli jälleen osoitus siitä, miten helposti naiset jäävät pimentoon.”

”Tiesin pienestä pitäen, että haluan isona kirjoittaa ja ajattelin, että yhdestä lapsesta selviäisin sen ohella. Salaa haaveilin kuitenkin suuresta perheestä, sillä koin itseni lapsena tosi yksinäiseksi yksinhuoltajaäidin ainoana lapsena”, kertoo Karolina Ramqvist, jonka romaani kuvaa kirjailijan työtä ja äitiyden ja kirjoittamisen yhdistämistä.­

Karolina Ramqvist on kotimaassaan Ruotsissa tunnettu kirjailija ja feministi, jonka teoksia ei ole aiemmin juurikaan suomennettu. Jotkut saattavat kuitenkin muistaa 2000-luvun alussa ilmestyneen teoksen Pilluparvi (Like), joka sisälsi ruotsalaisten nuorten naisten puheenvuoroja naiseksi kasvamisesta ja feminismistä.

Ramqvist osallistui teokseen kirjoituksella, jossa hän kertoi, millaista oli kasvaa naiseksi feministiäidin tyttärenä.

”En ole kokenut feminististä herätystä, sillä äitini sukupolvella oli radikaaleja käsityksiä tasa-arvosta ja sukupuolten välisistä suhteista. Ehkä itse pikemminkin halusin haastaa niitä ajatuksia”, hän kertoo.

Karhunaista aiemmin ainoassa suomennetussa romaanissaan Tyttöystävä (2011, Helsinki-kirjat) Ramqvist kertoikin gangsterin tyttöystävästä, joka elää luksusrouvan täydellistä nukkekotielämää, mitä hänen äitinsä on vaikea hyväksyä. Kirjailija kertoo, että moni lukija vihasi hänen päähenkilöään ja olisi halunnut repiä tämän ulos talostaan.

”Sukupolvellani on jo kaikki etuoikeudet, jotka edellinen sukupolvi on meille hankkinut. Ruotsi on tasa-arvon ykkösmaa maailmassa, ja se tarkoittaa, että jokaisella on vapaus tehdä vapaudellaan, mitä haluaa. Tätä vapautta halusin tuolloin romaanissani tutkia”, hän sanoo.

Kesken Karhunaisen kirjoittamisen syksyllä 2017, Ramqvistin perhe joutui valtavan metoo-kohun keskelle.

Mediakasvo ja näyttelijä Cissi Wallin syytti Ramqvistin puolisoa Fredrik Virtasta vuosia aiemmin tapahtuneesta raiskauksesta. Virtasta ei koskaan todettu syylliseksi, Wallin sai myöhemmin tuomion kunnianloukkauksesta, mutta ajojahti jätti Ramqvistiin jäljen.

”Oli ironista, että samaan aikaan, kun tutkin romaanissani miesten naisiin kohdistamaa valtaa, oma elämäni meni ylösalaisin metoon ja feminismin nimissä. Mutta tajusin ainakin, miten etuoikeutettu olin ollut, koska koskaan aiemmin minua ei oltu kohdeltu niin muukalaisena yhteisössäni enkä koskaan ollut joutunut samanlaisen liiskauksen kohteeksi”, hän sanoo.

Ramqvistin mukaan ruotsalainen media meni metoon alkuaikoina ”ilman epäilystä” liian pitkälle, mutta hän uskoo myös oppineensa kokemastaan.

”Se voimattomuuden tunne muutti paljon sitä, miten katson asioita nyt, vastoinkäymisethän tekevät maailmasta samaan aikaan kiinnostavamman ja masentavamman. Tämä on klisee, mutta elämä on helpompaa kriisin jälkeen. Näen nyt selvemmin yhteiskunnassamme mekanismeja, joita en ollut aiemmin nähnyt”, hän kertoo.

Enempää Ramqvist ei ole kohusta julkisuudessa kertonut, vaan sanoo kommunikoivansa lukijoidensa kanssa teostensa välityksellä. Halutessaan jokainen voi lukea ja löytää Karhunaisesta viittauksia hänen perhettään kohdanneeseen myrskyyn.

Eikä ole sanottu, etteikö Ramqvist käyttäisi kaikkea tapahtunutta materiaalina tulevassa romaanissaan. Hän kertoo sen olevan kirjailijalle melkein liian houkuttelevaa.

”Nyt kun olen päässyt autofiktion makuun, en luultavasti koskaan voi päästää siitä irti. Tuleva romaanini ei ole jatkoa Karhunaiselle, mutta jatkan samaa tyyliä ja käytän siinäkin itseäni kirjoittavana henkilöhahmona.”

Karolina Ramqvistin romaani Karhunainen (Gummerus, suom. Laura Kulmala) on juuri ilmestynyt.