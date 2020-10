Kirjallisuus

Helsingin Sanomien kulttuuritoimitus haastattelee kiinnostavia kirjailijoita. Haastattelut ovat digitilaajien nähtävissä osoitteessa HS.fi/kulttuuri.

Torstaina 22. lokakuuta kello 15.30 toimittaja Maria Pettersson kertoo kirjastaan Historian jännät naiset, johon hän kokosi yli sata kiinnostavaa ja merkittävää naiskohtaloa. Pettersson on esitellyt ihmeellisiä naisia myös Twitterissä ja yli 12 000 jäsenen Facebook-ryhmässä. Aino Miikkulainen haastattelee.

Torstaina kello 16 suosikki­kirjailija Miika Nousiainen kertoo romaanistaan Pintaremontti, joka on nykyaikaan sijoittuva rakkausromaani. ”Olen haaveillut sellaisesta Rakkautta vain -tyyppisestä romanttisesta komediasta”, Nousiainen kuvaili HS:lle viime joulukuussa. Susanna Laari haastattelee.

Perjantaina 23. lokakuuta kello 16 kirjailija Karo Hämäläinen puhuu teoksestaan Kansallis­kirjailija, jossa Hämäläisen oloinen kertoja on valmistamassa dokumenttielokuvaa kirjailija Väinö Linnasta. Kirjassa hän yhdistelee vapaasti totta ja tarua. Linnan syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi sata vuotta. Haastattelijana on Antti Majander.

Lauantaina 24. lokakuuta kello 12 on katsottavissa, kun kirjailija Sofi Oksanen haastattelee yhdysvaltalaista Elizabeth Stroutia, jonka esikoisteos Pikkukaupungin tyttö (1998, suom. Marja Haapio) ilmestyi juuri uudelleen Tammen keltaisessa kirjastossa. Stroutista on tullut kansainvälinen kirjallinen ilmiö. Hän voitti Pulitzer-palkinnon teoksellaan Olive Kitteridge (Tammi, 2008, suom. Kristiina Rikman). Kirjasta on myös tehty palkittu minisarja, jonka ­pää­osassa nähtiin Frances ­McDor­mand.

Lauantaina klo 15 kuullaan laulajana tunnetuksi tulleen Terhi Kokkosen haastattelu hänen esikoisromaanistaan Rajamaa, joka on myös HS:n esikoiskirjapalkintoehdokkaana. Kokkosta haastattelee Susanna Laari.