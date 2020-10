Lauluyhtye Club For Fiven juhlakonsertissa jokaisella laulajalla oli tähtihetkensä – Tuukka Haapaniemen hurja tulkinta Mustista silmistä sai seinät tärisemään

Juha Viitala (vas.), Tuukka Haapaniemi, Maija Sariola, Jouni Kannisto ja Susanna Lukkarinen muodostavat Club For Fiven.­

A cappella

Lauluyhtye Club For Fiven 20-vuotisjuhlakonsertti Kulttuuritalolla 17.10.

Lauluhtye Club For Fiven ensimmäisten levyjen kansissa korostettiin kahdella kielellä, että niiden ainoat instrumentit ovat todellakin ihmisääniä – myös kaikki ne trumpetit, kitarat, bassot ja rummut. Tarkentaminen olikin tarpeellista, sillä soittimien imitointi oli Suomessa vielä suhteellisen uutta ja laajemmassa mielessä varmaan eriskummallista.

Enää siihen ei liene syytä, eikä varsinkaan konserteissa.

Vuosituhannen vaihteessa perustettu Club For Five sekä sen tunnetuimmat suomalaiset aikalaiset – Rajaton-sekstetti ja Fork-kvartetti – ovat todistaneet moneen kertaan, että yksi lauluyhtye voi olla yksinään enemmän kuin lauluyhtye.

Moniäänisen ja säestyksettömän a cappellan ystävillä onkin ollut jo kaksikymmentä vuotta mistä valita, sillä kaikilla näillä kokoonpanoilla on omanlaisensa, toisistaan aavistuksen poikkeava profiilinsa.

Club For Fiven juhlakonsertissa se ei varsinaisesti kirkastunut, jos kirkastettavaa ylipäätään on. Kahden tunnin ohjelmistoon oli valittu melko eriparisia kappaleita aina omakustanteiselta ensilevyltä toiseksi uusimpaan julkaisuun, Songs of Kirkaan. Pisteet kuitenkin siitä, että konserttiin ei ollut poimittu pelkästään ”hittejä”.

Neljän vuoden takaisella Kaikki parhaat -kokoelmalla oli kuitenkin saman verran eri kappaleita, 19, mutta niistä esitettiin nyt vain seitsemän. Ja hyvä sekin, että Kulttuuritalon turvaväliseen juhlakonserttiin oli löydetty saman verran levyttämättömiä lauluja sekä kaksi uutta: toisen yhtenäisemmän setin alussa hienosti soineet sanaton Soonin matkassa ja saamenkielinen Máttaráhkku.

Club For Fiven juhlakonsertissa Kulttuuritalolla oli huolehdittu katsojien turvaväleistä.­

Club For Five onkin tavallaan kaksi eri kokoonpanoa, sekä ”tavanomainen” lauluyhtye että lauluyhtye, joka säestää vuoron perään ääneen pääseviä solistejaan. Heistä jokaisella – Maija Sariola, Susanna Lukkarinen, Jouni Kannisto, Juha Viitala ja Tuukka Haapaniemi – oli tietysti juhlakonsertissa myös omat tähtihetkensä, viimeisenä basso Haapaniemellä.

Hänen hurja venäjänkieleinen tulkintansa Mustista silmistä saikin seinät tärisemään ja sydämet värisemään sekä silmät kostumaan – ainakin ilosta, ”balalaikkojen” säestämänä.

Club For Fiven moniääniset sovitukset ja instrumenttien imitaatiot ovatkin parhaimmillaan silloin, kun kappaleissa on jonkin verran tunnistettavuutta yhdistettynä yllätyksellisyyteen ja hetkelliseltä vaikuttavaan heittäytymiseen. Kuten toisessa kokoonpanolle tuoreessa kappaleessa, joka ei käsiohjelmaa silmäillessä vaikuttanut järin sytyttävältä.

Mutta olihan se, se Heili Karjalasta.

Club For Fiven toinen juhlakonsertti on tiistaina Tampere-talossa.