Teatteri Jurkan spektaakkeliyhteiskuntaa kritisoiva esitys on hauska ja itseironinen

Raisa Omaheimon ja Elina Kilkun kirjoittaman esityksen kohtauksissa käsitellään muun muassa jatkuvan kasvun vaatimuksen vaikutusta työhön, terveyteen ja eriarvoisuuteen.

Draama

Kapitalismi – tarinoita pääomasta, kantaesitys Teatteri Jurkassa 17.10. Teksti Raisa Omaheimo ja Elina Kilkku. Ohjaus Elina Kilkku. Lavastus ja puvustus Paula Koivunen. Videot ja äänisuunnittelu Tomi Flyckt, valosuunnittelu Tomi Flyckt ja Saku Kaukiainen. Rooleissa Jenni Kitti ja Henna Tanskanen. ★★★

Miten tehdä esitys kapitalismista? Raisa Omaheimon ja Elina Kilkun uusin yhteistyö Kapitalismi – tarinoita pääomasta Teatteri Jurkassa kiertää koko esityksen ajan tätä kysymystä.

Omaheimo ja Kilkku ovat aiemmin käsikirjoittaneet yhdessä kaksi esitystä, vuonna 2016 Teatteri Takomolla esitettiin Läski, monologi lihavuudesta. Teatteri Jurkassa nähtiin vuonna 2018 mielenterveyden häiriöitä käsittelevä dokumentaarinen Häiriö. Molemmat esitykset tarkastelivat aiheitaan myös kulutusyhteiskunnan ja kapitalismin, tuottavuuden näkökulmasta.

Kilkku ja Omaheimo kertovat esityksiä tehdessään huomanneensa, että kapitalismi vaikuttaa ihmisten arkeen yllättävilläkin tavoilla. He avaavat Jurkan näyttämöllä tekemisen prosessinsa, epäilyksensä ja oman riittämättömyyden tunteensa. Koko esitys muodostuu Kilkun ja Omaheimon vuoropuhelusta. Marxia ei ole luettu ja valistuneita vastauksia toimivammasta talousjärjestelmästä ei ole.

Itseironinen esitys kritisoikin spektaakkeliyhteiskuntaa ja timantinkovia, valmiita mielipiteitä laukovia esitysspektaakkeleita. Tämä on varsin piristävää ja vapauttavaa.

Usein se, mitä sanotaan ei ole kovin uusia näköaloja avaavaa, mutta esityksen juju on siinä, miten se sanotaan. Kilkun ohjaus osaa käyttää teatterillisia keinojaan hyvin.

Cabaret-henkisiin asuihin sonnustautuneet näyttelijät, mainiosti yhteen pelaavat Jenni Kitti ja Henna Tanskanen, johdattavat katsojan läpi fragmenttien, jotka kertovat kapitalismista ja sen vaikutuksista arkeen. Osa näistä on henkilökohtaisia, osa mediasta napattuja lausuntoja tai kapitalismin rumimpien kukkasten, kuten lääkeyhtiö Turing Pharmaseuticsin Martin Shkrelin AIDS-lääkkeellä tekemän hintamanipulaation kertaamista. Osa kohtauksista taas on melko ilmiselvien käsitteiden, kuten pääomatulon ja työtulon välisen eron selventämistä rautalangasta vääntäen.

Henkilökohtaiset kokemukset ja käsitteiden avaaminen eivät aivan löydä esityksessä tasapainoa. Myös se kantavin käsite, itse kapitalismi, jää tekijöiltä kuitenkin lopulta määrittelemättä, vaikka esitys siihen koko kestoltaan pyrkiikin.

Kohtauksissa käsitellään muun muassa jatkuvan kasvun vaatimuksen vaikutusta työhön, terveyteen ja eriarvoisuuteen.

Videoheijasteena näytetty kuvaus rakkaussuhteesta kapitalismin termein tulkittuna ja Titanic-elokuvaa mukaillen on hulvaton. Hyytävä on loppupuolen visio siitä, miten teatterintekijöistä on tulevaisuudessa tullut kauppakeskusten mannekiineja ja sisäänheittäjiä.